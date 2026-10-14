ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రులు - నాలుగో రోజు మహా చండీ దేవిగా అమ్మవారు
Indrakeeladri Sharannavaratri ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నాలుగో రోజున అమ్మవారు శ్రీ మహా చండీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:01 AM IST
Indrakeeladri Sharannavaratri : ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నాలుగో రోజున అమ్మవారు శ్రీ మహా చండీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. దేవతల కార్యసిద్ధి, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కోసం మహాలక్ష్మీ, మహాకాళీ, మహాసరస్వతీ కలిసిన త్రిశక్తి స్వరూపిణిగా మహాచండీ అమ్మవారు ఉద్భవించారు. ఈ అమ్మవారిలో అనేకమంది దేవతలు కొలువై ఉన్నారు. మహాచండీ రూపంలోని దుర్గమ్మను ప్రార్థిస్తే సర్వదేవతలను ప్రార్థించినట్టేనని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల విద్య, కీర్తి, సంపదలు లభించి శత్రువులు మిత్రులుగా మారతారు. భక్తుల సంకల్పాలు నెరవేరి విజయం సిద్ధిస్తుంది. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు.
నేడు రాష్ట్రపతి రాక : భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీముర్ము దుర్గమ్మ దర్శనానికి బుధవారం రాత్రి 7గంటల నుంచి 7.15 మధ్యలో రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండపై పటిష్ఠ భద్రతా చర్యలను చేపడుతున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి కొండపైకి పూర్తిగా వాహనాల రాకపోకలను నిలిపేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా సుమారు అరగంట పాటు సర్వదర్శనాలకు అంతరాయం కలగనుందని అధికారులు తెలిపారు.
పక్కాగా ఏర్పాట్లు : ఈ ఏడాది ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండడంతో భక్తబృంద సభ్యులు, దేవాదాయశాఖ ఆధ్వర్యంలో పక్కాగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రత్యేక, శీఘ్ర, ఉచిత, వీఐపీ దర్శనాల క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. నాలుగు ట్యాంకర్లతో రక్షిత నీరు సిద్ధం చేశారు.
నిత్యాన్నప్రసాదం : భక్తులకు ఉచిత అన్నప్రసాదం అందిస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ పదివేల మందికి అందించేలా ఉత్సవ కమిటీ పర్యవేక్షక సమన్వయకర్త పల్లా కొండలరావు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. దాతల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి రోజుకు రూ.లక్ష వరకు ఖర్చవుతోంది. వేడుకల్లో రూ.10 లక్షల వరకు దాతల నుంచి సేకరించారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రత : డీఎస్పీ ఎం.రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో నలుగురు సీఐలు, 11 మంది ఎస్సైలు, 151 మంది సిబ్బందితో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఆలయ ఆవరణలో ఇప్పటికే 32 సీసీ కెమెరాలు ఉండగా, మరో 20 వరకు అమర్చారు. డ్రోన్ కెమెరాతో నిరంతర నిఘా పెట్టారు. పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేశారు.
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