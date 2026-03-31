ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయ సిబ్బంది చేతివాటం - బంగారాన్ని రోల్డ్ గోల్డ్గా మార్చే యత్నం
కనకదుర్గమ్మ హుండీ లెక్కింపులో బంగారం దారిమళ్లించే ప్రయత్నం - అసలైన బంగారాన్ని రోల్డ్ గోల్డ్గా మార్చే యత్నం గుర్తింపు - తనిఖీల్లో రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన సిబ్బంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 11:53 AM IST
Kanaka Durga Temple Staff Caught While Attempting to Replace Gold at Vijayawada : విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిలో కనకదుర్గమ్మ ఆలయ హుండీ లెక్కింపులో సిబ్బంది చేతివాటం మరోసారి బయట పడింది. భక్తులు సమర్పించిన బంగారాన్ని దారి మళ్లించే ప్రయత్నం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
దుర్గగుడి హుండీ లెక్కింపులో అసలైన బంగారాన్నిరోల్డ్గోల్డ్ పేరుతో పక్కనపెడుతున్న వైనం వెలుగులోకి వచ్చింది. హుండీ కానుకల లెక్కింపు సమయంలో సోమవారం కొన్ని బంగారు వస్తువులను రోల్డ్గోల్డ్ పేరుతో పక్కనపెడుతుండటాన్ని దుర్గగుడి పాలకమండలి సభ్యులు గుర్తించారు. అలా పక్కనపెట్టే సిబ్బందిని పట్టుకుని ఆ వేస్టేజ్ని ఎస్టీఎఫ్ సిబ్బంది, స్థానిక పోలీసుల సమక్షంలో పరిశీలించారు.
సుమారు రూ.1.25 లక్షల విలువైన బంగారు వస్తువులు పక్కన పెట్టినట్లు గుర్తించారు. విషయాన్ని ఈవో శీనానాయక్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. చేతివాటం ప్రదర్శించిన ఉద్యోగులకు ఈవో మెమోలు జారీ చేశారు. వీరిపై విచారణకు ఆదేశించారు. ప్రస్తుత పాలకవర్గం బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత కానుకల లెక్కింపు సమయంలో అప్రమత్తంగా వ్యహరిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఇప్పటివరకు ఈ తరహాలో 4 ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
