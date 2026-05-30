ఇంద్రకీలాద్రిపై 'సెల్'​ గోల - అనుమతి లేకపోయినా సెల్ఫీలు, రీల్స్​ తీస్తున్న యువత

ఎక్కడికక్కడ హెచ్చరిక బోర్డులు - పట్టించుకోని భక్తులు సెల్​ఫోన్లతో నేరుగా అంతరాలయంలోకి - ఈవో ఆదేశాలు కాగితాలకే - గతంలో మూలవిరాట్టు ఫొటోలు లీక్ - భద్రతకు పెనుసవాలుగా సెల్‌ఫోన్ల వినియోగం

Indrakeeladri Kanaka Durga Temple Mobile Phones Ban
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 10:07 AM IST

Indrakeeladri Kanaka Durga Temple Mobile Phones Ban: ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన కనకదుర్గమ్మ సన్నిధికి సెల్‌ఫోన్లతో రావడం పూర్తిగా నిషేధం. ఎక్కడికక్కడ హెచ్చరిక బోర్డులూ ఏర్పాటు చేశారు. అయినా రోజూ వందల సంఖ్యలో భక్తులు దర్జాగా సెల్‌ఫోన్లతోనే నేరుగా అంతరాలయంలోకి దర్శనాలకు వెళుతున్నారు. దేవస్థానం ప్రాంగణంలో సెల్ఫీలు దిగుతూ, రాజగోపురం ఎదురుగా విచ్చలవిడిగా వీడియోలు తీస్తూ, రీల్స్ చేస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేస్తున్నారు.

అరికట్టాల్సిన సిబ్బందే వాడుతున్నారు: వీటిని అరికట్టాల్సిన అధికారులు, సిబ్బంది పట్టించుకోకపోగా వారూ సెల్‌ఫోన్లను తీసుకునే అంతరాలయం సహా ప్రధాన ఆలయ ప్రాంగణంలో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తులతో సమానంగా సిబ్బందీ అక్కడే దర్జాగా ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నారు.

మూలవిరాట్టు చిత్రాల లీకేజీతో కలకలం: ఇటీవల దుర్గమ్మ దర్శనానికి వచ్చిన కొందరు భక్తులు అమ్మవారి మూలవిరాట్టు చిత్రాలను తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టడం వివాదాస్పదమైంది. దేవస్థానం భద్రతకే ఇలాంటివి పెను సవాలుగా మారుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

తిరుపతిలో కట్టుదిట్టం - ఇక్కడ మాత్రం దర్జాగా: రాష్ట్రంలో తిరుపతి తర్వాత రెండో అతిపెద్ద దేవాలయం దుర్గగుడి. తిరుపతి, శ్రీశైలం వంటి ఆలయాల్లో సెల్‌ఫోన్లను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఆలయ ప్రాంగణంలోకి అనుమతించకుండా కట్టుదిట్ట చర్యలు చేపట్టారు. కానీ ఏటా రెండు కోట్ల మందికి పైగా భక్తులు, రూ.150 కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చే దుర్గగుడిలో మాత్రం అమ్మవారి అంతరాలయంలోకి కూడా సెల్‌ఫోన్లతో దర్జాగా వెళ్లిపోతున్నారు.

ఆధ్యాత్మిక శోభకు గండి: దుర్గగుడిలో ఆధ్యాత్మిక శోభ ఈ సెల్‌ఫోన్లతో పూర్తిగా దెబ్బతింటోంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎటుచూసినా ఫొటోలు, సెల్ఫీలు, వీడియోలు, రీల్స్ గోలే కనిపిస్తోంది. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక ఆలయం కావడంతో ముప్పు పొంచి ఉందని ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర నిఘా వర్గాల నుంచి హెచ్చరికలు వస్తూనే ఉన్నాయి. అయినా ఇక్కడ పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా ఉంది. భద్రత పూర్తిగా గాలిలో దీపంలానే ఉంది.

ఈవో ఆదేశాలు బుట్టదాఖలు: మొబైల్ ఫోన్ల విచ్చలవిడితనం భక్తులతోపాటు సిబ్బందిలోనూ పెరిగిపోవడంతో ఇటీవల ఈవో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ కఠిన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కౌంటర్లు, సెక్యూరిటీ, శానిటేషన్ సహా అన్ని విభాగాల సిబ్బంది ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ విధుల్లో ఉండగా మొబైల్ ఫోన్లతో కొండపైకి రాకూడదని ఆదేశించారు. అత్యవసర సమాచారం కోసం ప్రొటోకాల్, మెయిన్ టెంపుల్ సిబ్బంది కేవలం వైర్‌లెస్ సెట్లనే వాడాలని సూచించారు. కానీ ఒక్కరు కూడా పాటించడం లేదు. ఆ ఆదేశాలు కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి.

