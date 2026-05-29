45 డిగ్రీల మండుటెండలు - కనకదుర్గ ఘాట్ రోడ్డు పునరుద్ధరణ వాయిదా
ఎండల దెబ్బకు ఆగిన ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డు పనులు - జూన్ 12 వరకు వాయిదా - రేపటి నుంచి ఘాట్ రోడ్డులో వాహనాలకు యథావిధిగా అనుమతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 8:18 AM IST
Indrakeeladri Kanaka Durga Temple Ghat Road Works Stopped: ఇంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయ ఘాట్ రోడ్డు పునరుద్ధరణ పనులకు తీవ్రమైన ఎండలు ఆటంకంగా మారాయి. నగరంలో ప్రస్తుతం ఎండల తీవ్రత, వడగాల్పులు సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో ఘాట్ రోడ్డు పనులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ఆర్ అండ్ బీ శాఖ ప్రకటించింది.
ఈవోకు ఆర్ అండ్ బీ లేఖ: ఈ మేరకు ఆర్ అండ్ బీ సబ్ డివిజన్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ దేవస్థానం ఈవోకి అధికారికంగా లేఖ రాశారు. దేవాదాయ శాఖ, ఆర్ అండ్ బీ విభాగాలు సంయుక్తంగా ఈ నెల 26 నుంచి జూన్ 12లోగా టోల్ గేట్ నుంచి కొండపైకి ఘాట్ రోడ్డు వరకు పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించాయి. ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా వేసవి సెలవుల తర్వాత, వర్షాకాలానికి ముందే పనులు ముగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
తారు మిక్సింగ్ సాంకేతికంగా కుదరదు: అయితే ప్రస్తుతం పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 45-48 డిగ్రీలకు చేరుతుండటంతో పనులు చేయడం అత్యంత కష్టతరంగా మారిందని అధికారులు తెలిపారు. ఇంతటి తీవ్రమైన వేడి వాతావరణంలో రోడ్డు మరమ్మతులకు తారు, ఇతర రసాయనాల మిక్సింగ్ చేపట్టడం సాంకేతికపరంగా సరైంది కాదని స్పష్టం చేశారు. అధిక వేడిలో తారు వేస్తే నాణ్యత దెబ్బతినడంతో పాటు త్వరగా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందని ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పగుళ్లు వచ్చే ప్రమాదం: ఈ ఎండల తీవ్రత వల్ల ఇప్పటికే ఉన్న రోడ్డుపై మరిన్ని పగుళ్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొత్తగా వేసిన తారు కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతకు కరిగి, వాహనాల రాకపోకలతో దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. వాతావరణం సాధారణ స్థితికి వచ్చేంత వరకు ఈ పునరుద్ధరణ పనులు చేయలేమని ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు తేల్చిచెప్పారు.
భక్తుల వాహనాలకు యథావిధిగా అనుమతి: ప్రస్తుతానికి ఈ పనులను నిలిపివేయడంతో రేపటి నుంచి ఘాట్ రోడ్డుపై భక్తుల వాహనాల రాకపోకలను యథావిధిగా అనుమతించనున్నారు. శని, ఆదివారాలతో పాటు సెలవు రోజుల్లో వేలాది మంది భక్తులు అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తుండటంతో పనుల నిలిపివేత వారికి ఊరట కలిగించనుంది. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిన వెంటనే, వర్షాలు ప్రారంభానికి ముందే పనులు తిరిగి ప్రారంభించి వేగంగా పూర్తి చేస్తామని ఆర్ అండ్ బీ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇంద్రకీలాద్రికి మంత్రి నారా లోకేశ్ - భక్తుల సౌకర్యార్థం 'మాస్టర్ ప్లాన్'పై హామీ
'కనకదుర్గమ్మ ఆస్తుల పరిరక్షణే ధ్యేయం' - పాలకమండలి సమావేశంలో 37 అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చ