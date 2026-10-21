ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా ముగిసిన దసరా ఉత్సవాలు - విజయదశమి రోజు రాజరాజేశ్వరీదేవిగా జగన్మాత దర్శనం
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఇంద్రకీలాద్రిపై ఈ నెల 11వ తేదీన ఆశ్వయుజ శుద్ద పాడ్యమితో ప్రారంభమై 20వ తేదీ ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమితో ముగిశాయి. త్రిలోకపావని బాలా త్రిపురసుందరీదేవి అలంకరణతో ఉత్సవాలు ఆరంభమయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:04 AM IST
Indrakeeladri Dasara 2026 : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ముగిశాయి. పది రోజులు పది అలంకరణలతో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సామాన్య భక్తులకే పెద్దపీట అనే నినాదాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం ఆచరణాత్మకంగా నిరూపించింది. ఆధునిక సాంకేతికత, అన్ని శాఖల సమన్వయంతో భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు, భవానీ మాలదారులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు.
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఇంద్రకీలాద్రిపై ఈ నెల 11వ తేదీన ఆశ్వయుజ శుద్ద పాడ్యమితో ప్రారంభమై 20వ తేదీ ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమితో ముగిశాయి. త్రిలోకపావని బాలా త్రిపురసుందరీదేవి అలంకరణతో ఉత్సవాలు ఆరంభమయ్యాయి. మూడు దశాబ్ధాల తర్వాత మూడో రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపదిముర్ము ఇంద్రకీలాద్రికి వచ్చి దసరా ఉత్సవాల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. మూలా నక్షత్రం రోజున సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. తమిళనాడు సీఎం విజయ్, మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్యాదవ్ దుర్గమ్మ సేవలో పాల్గొన్నారు. దసరా రోజున గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.
కన్నులపండువగా జలహారతి : నవరాత్రులు తొలి రోజు నుంచే వీవీఐ, వీఐపీల కంటే సామాన్య భక్తులకే ప్రాధాన్యమిస్తూ వచ్చారు. వృద్ధులు, వికలాంగులు, ప్రత్యేక అవసరాల వారి కోసం పోలీసు సేవాదళ్తోపాటు ఎన్ఎస్ఎస్, రెడ్క్రాస్ వంటి సేవా సంస్థలు తాము సైతం అంటూ పనిచేశాయి. మూలానక్షత్రం రోజున రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కుంకుమపూజలు రద్దు చేయడం భక్తులను ఒకింత నిరాశ పరిచింది. రోజూ సాయంత్రం నగరోత్సవంతోపాటు జలహారతిని కన్నులపండువగా నిర్వహించారు. ఉత్సవాల చివరి రోజు కృష్ణా నదిలో ఆది దంపతుల జలవిహారం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది. హంసవాహనంపై ఉత్సవమూర్తులతో కృష్ణా నదిలో మూడుసార్లు జలవిహారం చేయించారు.
అమ్మవారిని తమ ఆడపడుచుగా భావించే పోలీసులు ఉత్సవమూర్తులను వన్టౌన్ పోలీసు స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. రాత్రి అక్కడే ఉంచి సూర్యోదయంలోగా తిరిగి అమ్మవారి సన్నిధికి తీసుకురావడం ఆనవాయితీ. దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల భక్తులూ భారీగా వచ్చారు. ఉత్సవాల పర్యవేక్షణలో సెంట్రల్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరు క్రియాశీలకంగా పనిచేసింది. ఏఐ, సీసీ కెమెరాలతోపాటు డ్రోన్లను ఎక్కువ సంఖ్యలో వినియోగించి భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. దసరా ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడలో వరుసగా జాతీయస్థాయి సరస్ మేళా, విజయవాడ ఉత్సవ్ సమాంతరంగా కొనసాగినా దుర్గమ్మ భక్తులకు ఇబ్బంది లేని రీతిలో ప్రభుత్వశాఖలు వ్యవహరించాయి.
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