ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ - శాస్త్రోక్తంగా ఆషాఢ సారె మహోత్సవాలు ప్రారంభం
వైదిక సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి తొలి సారె సమర్పణ - మహామండపం ఆరో అంతస్తులో సారె సమర్పణ, ప్రత్యేక పూజలు - ఘాట్రోడ్ ఓం మలుపు నుంచి వేదమంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ఊరేగింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 12:55 PM IST
Indrakeeladri Durgamma Ashadam Sare Celebration: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. కొండంత అండగా నిలిచే జగన్మాత, భక్తజన కల్పవల్లి శ్రీ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఆషాఢ మాస సారె మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. దుర్గమ్మను తమ ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించి, భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తులు మొక్కులు సమర్పించుకునే అపురూప ఘట్టం 'ఆషాఢ సారె' మహోత్సవం. వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ పండితులు కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారికి తొలి సారె సమర్పించారు. ఘాట్రోడ్డులో ఓం మలుపు నుంచి పాదయాత్రగా వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారి సుమంగళ ద్రవ్యాలను తీసుకుని జగన్మాత సన్నిధికి చేరుకున్నారు. అంతరాలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించారు.
నేటి నుంచి 24 వరకు వారాహి నవరాత్రులు: సారె సమర్పణ వేదిక వద్ద పసుపు, కుంకుమ, పట్టు వస్త్రాలు, పుష్పాలు, పిండి వంటలతో కూడిన సారెను అమ్మవారికి అర్పించారు. అమ్మవారి చెంత వీటిని ఉంచి పులకించిపోయారు. పెళ్లైన తమ కూతురిని పుట్టింటికి పిలిచి ఆత్మీయంగా సారె పెట్టడం తెలుగువారి సంస్కృతి. అదే రీతిలో లోకమాత అయిన దుర్గమ్మకు భక్తులు పసుపు, కుంకుమ, పట్టుచీరలు, గాజులు, పండ్లు, నోరూరించే పిండివంటలతో కూడిన సారెను భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పిస్తారు. ఈ కార్యక్రమం నెలరోజులపాటు జరగనుంది.
27 నుంచి 29 వరకు శాకంబరి ఉత్సవాలు: దీంతో అమ్మవారి అనుగ్రహంతో లోగిళ్లు సిరిసంపదలతో సౌభాగ్యంగా వర్ధిల్లాలని, కుటుంబాలు ఆయురారోగ్యాలతో సుఖసంతోషాలు పొందాలని కోరుకుంటూ భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆషాడ సారె కార్యక్రమం ప్రారంభంతోపాటు ఈ పది రోజుల పాటు అమ్మవారికి అత్యంత విశేషమైన వారాహి నవరాత్రి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 27 నుంచి మూడు రోజుల పాటు లోకమాత ప్రకృతి స్వరూపిణి "శాకంబరీ దేవి"గా నయనమనోహరంగా దర్శనమివ్వనున్నారు. సుమారు 20 టన్నుల కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లతో అమ్మవారిని శోభాయమానంగా అలంకరించనున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ ఈఓ, కార్యనిర్వహణ కమిటీ ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేస్తోంది.
సారె సమర్పించాలనుకునే భక్తులు నేరుగా రాకుండా, ముందుగా కనకదుర్గానగర్ వద్ద ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని స్లిప్ పొందాలి. భక్తులు క్యూలైన్ ద్వారా మహా మండపం ఏడో అంతస్తుకు చేరుకుని వంద రూపాయల భవానీ అనుగ్రహ దర్శనం ద్వారా అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని ఈవో కోరారు. ఆ తర్వాత ఆరో అంతస్తులో రిజిస్ట్రేషన్ స్లిప్ చూపించి, తాము భక్తితో తెచ్చిన సారెను సమర్పించి పండితుల ఆశీర్వచనం పొందవచ్చన్నారు. దర్శనం, సారె సమర్పణ పూర్తయిన అనంతరం భక్తులందరూ మహా మండపం 2వ అంతస్తులో అన్నప్రసాదం స్వీకరించి వెళ్లేలా ఆలయ యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
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