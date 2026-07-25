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ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా సారె ఉత్సవాలు - రేపు అమ్మవారికి బంగారు బోనం

అమ్మవారిని గత పది రోజుల్లోనే దర్శించుకున్న భక్తులు సుమారు 2.5 నుంచి 3 లక్షల మంది - భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని క్యూలైన్లలో వన్ వే విధానం

Kanaka Durga Saare Utsavam
Kanaka Durga Saare Utsavam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 3:48 PM IST

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Kanaka Durga Saare Utsavam : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన జగన్మాత కనకదుర్గమ్మకు ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా సమర్పిస్తున్న సారె ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీ, ఈవో వీకే శీనానాయక్‌ దంపతులు, బోర్డు సభ్యులు కుటుంబ సమేతంగా పాలకమండలి తరఫున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు, సారెను సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ సంప్రదాయాలతో సారె సమర్పించేందుకు వచ్చిన బోర్డు సభ్యులకు ఆహ్వానం పలికిన దేవస్థానం అధికారులు - సారె ఇచ్చిన తర్వాత వారికి వేదాశీర్వచనం అందించారు.

అత్యంత వైభవంగా బంగారు బోనం: గత పది రోజుల్లోనే సుమారు 2.5 నుంచి 3 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని సారె సమర్పించినట్లు తెలిపారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని క్యూలైన్లలో వన్ వే విధానం, వృద్ధుల కోసం లిఫ్ట్ సౌకర్యం, తాగునీరు, అన్నప్రసాదం తదితర ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేపట్టారు. వచ్చే నెలలో నూతన లడ్డూ ప్రసాద భవనం, అన్నప్రసాద భవనం, లడ్డూ పోటును ప్రారంభించనున్నట్లు ఆలయ చైర్మన్ రాధాకృష్ణ గాంధీ పేర్కొన్నారు. రేపు తెలంగాణలోని తొమ్మిది ప్రధాన ఆలయాలకు చెందిన ప్రతినిధులు అమ్మవారికి అత్యంత వైభవంగా 'బంగారు బోనం' సారెను సమర్పించనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు జమ్మిదొడ్డి నుంచి ఈ ఉత్సవం ప్రారంభం కానుందని తెలిపారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతున్న ఉత్సవాలు - సారె సమర్పించిన ఛైర్మన్, ఈవో దంపతులు​ (ETV Bharat)

విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకు ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా ఈరోజు మేము, ఈవో వీకే శీనానాయక్‌ దంపతులు, బోర్డు సభ్యులు, అర్చకులు, సిబ్బంది తరఫున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు, సారెను సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశాం. ఈ దేవాలయంలో అభివృద్ధి పనులు జరగాలని దానికి ప్రభుత్వం సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. వచ్చే నెలలో నూతన లడ్డూ ప్రసాద భవనం, అన్నప్రసాద భవనం, లడ్డూ పోటును ప్రారంభించనున్నాం. - బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీ, దుర్గగుడి పాలకమండలి ఛైర్మన్‌

కన్నుల పండువగా శాకాంబరీ ఉత్సవాలు : ఈ నెల 27, 28, 29 తేదీల్లో అమ్మవారికి ఏటా నిర్వహించే శాకాంబరీ ఉత్సవాలను కన్నుల పండువగా జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని ఆలయ ఛైర్మన్​ చెప్పారు. తెలంగాణ సంప్రదాయ డప్పు వాయిద్యాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల నడుమ సుమారు 500 నుంచి 1000 మంది భక్తులు తరలిరానున్నారు. ఈ విశేష కార్యక్రమంలో తెలంగాణ శాసనసభ స్పీకర్, మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొనంటారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి, ప్రజలంతా పాడిపంటలతో సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై 'వరుణ యాగం' నిర్వహించాలని దేవాదాయశాఖ కమిషనర్‌ నుంచి ఉత్తర్వులు వచ్చాయన్నారు.

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