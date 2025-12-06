ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రిపై పాలకమండలి మరింత దృష్టి - ఈ నెల 11 నుంచి భవానీదీక్షల విరమణ

పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ బొర్రా రాధాకృష్ణ అధ్యక్షతన పాలకమండలి రెండో సమావేశం - సుమారు 20 అంశాలపై చర్చ

Indrakeeladri Board Meeting key Decisions
Indrakeeladri Board Meeting key Decisions (ETV Bharat)
Published : December 6, 2025 at 8:44 PM IST

Indrakeeladri Board Meeting key Decisions : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రికి వచ్చే భక్తుల సంతృప్తి స్థాయిని పెంచేందుకు, వారికి ఎదురయ్యే చిన్నపాటి అసౌకర్యాలు పరిష్కరించేందుకు ఆలయ సిబ్బంది సహకారంతో పాలకమండలి పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారిస్తుందని దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు ఛైర్మన్‌ బొర్రా రాధాకృష్ణ తెలిపారు. రాధాకృష్ణ అధ్యక్షతన ధర్మకర్తల మండలి పాలకమండలి రెండో సమావేశంలో సుమారు 20 అంశాలపై చర్చించారు.

ఈనెల 11వ తేదీ నుంచి భవానీదీక్ష విరమణ కార్యక్రమం జరగనున్నందున అందుకు అనుగుణంగా తీసుకుంటున్న చర్యలపై ప్రధానంగా చర్చించారు. అలాగే తాత్కాలిక పనులు, ప్రసాదం తయారీ, అన్నప్రసాద పనులకు సంబంధించిన టెండర్లకు ఆమోదం తెలిపారు. ఆలయంలో శారీ కౌంటరుతోపాటు క్లోక్‌రూం, చెప్పులస్టాండ్‌, సెల్‌ఫోన్‌ కౌంటర్ల వద్ద దేవస్థానం నుంచి ఒక కంప్యూటరు, సాఫ్ట్‌వేర్‌, ఔట్‌సోర్సింగ్‌ సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని నిర్ణయించారు. పోరంకిలోని గోశాల, వేదపాఠశాల ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు.

'ఇంద్రకీలాద్రి' భక్తుల సంతృప్తి స్థాయిని పెంచేందుకు మరిన్ని చర్యలు - పాలకమండలి కీలక నిర్ణయాలు (ETV Bharat)

"ఇప్పటి నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై మరింత దృష్టి పెడుతున్నాం. ప్రస్తుతం సెల్​ఫోన్లు, చెప్పుల స్టాండ్​లు, బ్యాగుల కౌంటర్ల వద్ద వాటిని భద్రపరిచేందుకు ధరల విషయంలో భక్తులు అనేక ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. దీనిపై దృష్టి పెట్టాం. అలాంటి చోట టెక్మాలజీ వాడి కంప్యూటర్ జనరేటేడ్ బిల్లులు ఇచ్చే విధంగా తీసుకువస్తాం. ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. అందుకు తగ్గట్టుగా పలు మార్పులు చేయాలి." - బొర్రా రాధాకృష్ణ , పాలకమండలి ఛైర్మన్‌

విజ‌య వీచిక' పేరిట డాక్యుమెంట్ : మరోవైపు విజయవాడ ద‌స‌రా శ‌ర‌న్నవ‌రాత్రి ఉత్సవాల నిర్వహ‌ణ‌లో ఎదురైన స‌వాళ్లు, వాటిని ఎదుర్కొన్న తీరు, సూచ‌న‌ల స‌మాహారంతో 'విజ‌య వీచిక' పేరిట రూపొందించిన డాక్యుమెంటును ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టరు డాక్టరు జి.లక్ష్మీశ, పోలీసు కమిషనర్‌ ఎస్‌.వి.రాజశేఖరబాబు ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంయుక్త కలెక్టరు ఎస్‌.ఇల‌క్కియ‌, దుర్గామ‌ల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవ‌స్థాన ఈవో శీనా నాయ‌క్‌ పాల్గొన్నారు. శాఖ‌ల మ‌ధ్య ప‌టిష్ట స‌మ‌న్వయం, 36 ప్రత్యేక సెక్టార్లు, సాంకేతిక‌తతో అనుసంధానం, ప్రజాప్రతినిధుల భాగ‌స్వామ్యంతో ఎక్కడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ద‌స‌రా ఉత్సవాల‌ను విజ‌య‌వంతం చేసి ముఖ్యమంత్రి ప్రశంస‌లు అందుకున్నామ‌ని కలెక్టరు తెలిపారు.

భ‌విష్యత్తు ఉత్సవాల‌కు మార్గదర్శం : ఈ అనుభ‌వం భ‌విష్యత్తు ఉత్సవాల‌కు మార్గదర్శనంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే స‌మాచార‌, పౌర సంబంధాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో విజ‌య వీచిక పేరుతో పుస్తకాన్ని వెలువ‌రించిన‌ట్లు క‌లెక్టర్ ల‌క్ష్మీశ వివ‌రించారు. భ‌విష్యత్తులో జ‌రిగే ఉత్సవాల‌కు భ‌ద్రతతో పాటు వివిధ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి స‌మ‌గ్ర ప్రణాళిక‌ల రూప‌క‌ల్పన‌కు విజయవీచిక డాక్యుమెంట్‌ ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంద‌ని సీపీ రాజశేఖరబాబు అన్నారు. మొబైల్ అప్లికేష‌న్స్‌, డ్రోన్, ఏఐ సాంకేతిక‌త‌ ఇలా ఆధునిక సాంకేతిక‌త‌ను స‌మ‌ర్థవంతంగా ఉప‌యోగిస్తూ ఉత్సవాల‌ను జయప్రదం చేశామన్నారు.

సిబ్బందికి గుర్తింపు కార్డులు: దుర్గగుడిలో ఈ నెల 11 నుంచి 15 వరకు భవానీ దీక్షల విరమణలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించే ఉత్సవాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అధికారులు పటిష్ఠమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఆలయ ప్రాంగణంలో విధులు నిర్వహించే, పనులు చేసే ప్రతి ఒక్కరి వివరాలు సేకరించాలని పేర్కొన్నారు. వారికి విధిగా గుర్తింపు కార్డులను జారీ చేయాలని వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు వచ్చినట్లు తెలిపింది.

ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీ మండల దీక్షధారణ - ఐదు రోజుల పాటు కార్యక్రమం

దుర్గగుడిలో ప్రైవేటు సిబ్బందిపై పర్యవేక్షణ కరవు - ఏటా భద్రతలో ఇబ్బందులు

