యాంటీబయాటిక్స్ విచ్చలవిడి వాడకంతో ముప్పు - అవగాహన కోసం కిమ్స్ ఆధ్వర్యంలో రన్ ఫర్ ఏఎంఆర్
Run for AMR By KIMS Hospitals : కిమ్స్ హస్పిటల్స్ కొండాపూర్ యాంటీ మైక్రోబియల్ స్టీవార్డ్షిప్ (ఏఎంఎస్) బృందం ఆధ్వర్యంలో యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్పై అవగాహనకు కిమ్స్ ఆధ్వర్యంలో 'రన్ ఫర్ ఏఎంఆర్'ను నిర్వహించారు.
Published : November 22, 2026 at 5:13 PM IST
యాంటీ బయాటిక్స్ను ఇష్టానుసారంగా, వైద్యుల సలహా లేకుండా వాడటం వల్ల భవిష్యత్తులో అనేక వ్యాధులకు చికిత్స చేయడం సవాలుగా మారే ప్రమాదం ఉందని చీఫ్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ డాక్టర్ ఏ.వి. గురవారెడ్డి హెచ్చరించారు. యాంటీ బయాటిక్స్ ప్రభావాన్ని కోల్పోకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని పేర్కొన్నారు.
యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కిమ్స్ హస్పిటల్స్ కొండాపూర్ యాంటీ మైక్రోబియల్ స్టీవార్డ్షిప్ (ఏఎంఎస్) బృందం ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం 'రన్ ఫర్ ఏ ఎంఆర్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
ప్రపంచ యాంటీ మైక్రోబియల్ అవేర్నెస్ వారోత్సవాల్లో భాగంగా 'వన్ హెల్త్ వన్ యాక్షన్ ప్రివెంట్ ఏఎంఆర్' అనే నినాదంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో 500 మందికి పైగా పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు, వ్యాయామాభిమానులు, స్థానిక ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తొలుత జుంబా కార్యక్రమంతో ప్రారంభమై అనంతరం 2 కిలోమీటర్ల అవగాహన నడక, 5 కిలోమీటర్ల పరుగు నిర్వహించారు. డాక్టర్ ఏ.వి గురవారెడ్డి జెండా ఊపి పరుగును ప్రారంభించారు.
"కొత్త యాంటీ బయాటిక్ ఔషధాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి సుమారు 15 నుంచి 20 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. అందుబాటులో ఉన్న మందులు పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవడం అత్యంత అవసరం. జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వంటి సాధారణ సమస్యలకు సైతం వైద్యుల సలహా లేకుండా యాంటీ బయాటిక్స్ కొనుగోలు చేసి వాడకూడదు" - డాక్టర్ ఏ.వి గురవారెడ్డి, చీఫ్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్
అవసరానికి మించి వాడితే అనర్థాలు
శస్త్రచికిత్సల అనంతరం కూడా అవసరానికి మించి యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం సరికాదని వైద్యులకు సూచించారు. సాధారణ శస్త్రచికిత్సల తర్వాత ఎలాంటి వైద్యపరమైన అవసరం లేకుండానే 10 నుంచి 14 రోజులపాటు యాంటీబయాటిక్స్ కొనసాగించడం వల్ల అదనపు ప్రయోజనం ఉండదని, పైగా మందుల నిరోధకత పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. శాస్త్రీయ ఆధారాల ఆధారంగా మాత్రమే యాంటీబయాటిక్స్ను సూచించాలని వైద్యులకు పిలుపునిచ్చారు.
ఊబకాయం, క్యాన్సర్కు ప్రధానం
ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సవాళ్లలో ఊబకాయం, క్యాన్సర్కు యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ ముఖ్యమైనవని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కొండాపూర్ రీజినల్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీర్ విన్నమల, సీఓఓ సతీష్ పరేక్ తెలిపారు. ఏఎంఆర్పై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. యాంటీబయాటిక్స్ను బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు.
ప్రజలకు అవగాహన అవసరం
యాంటీబయాటిక్స్ వినియోగంపై అవగాహన ఆసుపత్రి గోడలకే పరిమితం కాకుండా సమాజంలోకి తీసుకెళ్లడమే రన్ ఫర్ ఏఎంఆర్ లక్ష్యమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇన్ఫెక్షన్ల నివారణ, యాంటీబయాటిక్స్ బాధ్యతాయుత వినియోగం ద్వారా భవిష్యత్తు తరాలకు వాటి ప్రభావాన్ని కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఇందులో క్లినికల్ ఫార్మకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ సుకేశ్, మైక్రోబయాలజీ అండ్ ల్యాబొరేటరీ సర్వీసెస్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ వాణి, ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ రవితేజ, మైక్రోబయాలజీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గిరీష పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమాన్ని ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ మహేశ్ సమన్వయం చేశారు.
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