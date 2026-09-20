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ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ లబ్ధిదారులకు గుడ్​న్యూస్ - రేపటి నుంచే అలాట్​మెంట్ లెటర్స్

హైదరాబాద్​లో ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు రేపటి నుంచి హౌజింగ్​బోర్డు అలాట్​మెంట్ లెటర్స్ జారీ చేయనుంది. ఈ మేరకు లబ్ధిదారుల మొబైళ్లకు నేరుగా పత్రాలను పంపనుంది. అధికారిక వెబ్​సైట్​ నుంచీ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చని ప్రకటించింది.

Allotment Letter Of Indiramma Flats To Beneficiaries
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అలాట్​మెంట్ లెటర్స్ జారీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 8:31 PM IST

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Allotment Letter Of Indiramma Flats To Beneficiaries : ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్​కు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఎంపికైన దరఖాస్తుదారులకు సోమవారం నుంచి అలాట్‌మెంట్ లెటర్లు జారీ చేయనున్నట్లు తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు (టీజీహెచ్​బీ) ప్రకటించింది. లబ్ధిదారుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లకు నేరుగా వాట్సాప్, ఎస్సెమ్మెస్ ద్వారా ఈ పత్రాలను పంపనున్నారు. అలాగే టీజీహెచ్​బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి కూడా వీటిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

రూ.50 లక్షల విలువచేసే ఫ్లాట్ రూ.5 లక్షలకే
మరోవైపు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం రాయదుర్గంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్‌ నిర్మాణానికి గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సోమవారం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. మల్కం చెరువు వెనుక భాగంలో సుమారు రూ.750 కోట్లకుపైగా విలువైన 2.85 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలంలో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు. ఇక్కడ మొత్తం 480 ఫ్లాట్లను నిర్మించనున్నారు. నాలెడ్జ్ సిటీ లాంటి ప్రధాన ప్రాంతంలో మార్కెట్లో దాదాపు రూ.50 లక్షలు విలువ చేసే ఒక్కో ఫ్లాట్‌ను కేవలం రూ.6 లక్షలకే ప్రభుత్వం అందించనుంది. భూమి ఖర్చును పూర్తిగా భరిస్తున్న సర్కార్, ఒక్కో ఫ్లాట్‌కు రూ.5 లక్షల చొప్పున సబ్సిడీని అందిస్తోంది. కాగా రేపు మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు జరిగే శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి లబ్ధిదారులు కుటుంబ సమేతంగా హాజరుకావాలని హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

డబుల్​ బెడ్​రూం ఇళ్లపైనా కీలక ఆదేశాలు
హైదరాబాద్ క్యూర్​ పరిధిలోని అసంపూర్తిగా ఉన్న 26 ప్రాంతాల్లో 21 వేల డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ నెల చివరి నాటికి ఈ ఇళ్లకు లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. సచివాలయంలో శనివారం హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల కలెక్టర్లు, గృహనిర్మాణ, జలమండలి, విద్యుత్ శాఖల అధికారులతో మంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షా నిర్వహించారు.

వారికే ఇళ్లు కేటాయించాలి
డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లకు సంబంధించిన లబ్ధిదారుల ఎంపికను ఈ నెల 30వ తేదీలోపు అత్యవసర ప్రాతిపదికన లక్కీ డ్రా ద్వారా చేపట్టాలని మంత్రి పొంగులేటి అధికారులకు సూచించారు. ఈ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉండాలని, లబ్ధిదారుల వివరాలను ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేయాలన్నారు. డబుల్​ బెడ్​రూం ఇళ్ల సముదాయాలకు 5 నుంచి 7 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసిస్తున్న వారిని మాత్రమే ఎంపిక చేయాలని సూచించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో తాగునీరు, విద్యుత్, పారిశుధ్య సౌకర్యాల కల్పనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. జలమండలి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా (ఆర్​డబ్ల్యూఎస్), విద్యుత్ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని తెలిపారు. అక్టోబర్ చివరి నాటికి మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు.

"డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లలో అనర్హులు ఉంటే అధికారులు వెంటనే వారిని తొలగించాలి. కేటాయించిన ఇళ్లలో నివసించని వారికి తుది నోటీసులు జారీ చేయాలి. స్పందించని వారి కేటాయింపులను రద్దు చేసి, ఆ యూనిట్లను అర్హులైన వారికి తిరిగి కేటాయించాలి. క్యూర్ పరిధిలో ఇప్పటికే ఇంటి స్థలాలు ఉన్న సుమారు 9 వేల మంది అర్హులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తున్నాము. ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల సమన్వయంతో లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసి, వారికి మంజూరు పత్రాలను అందజేయాలి" - గృహ, రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి

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