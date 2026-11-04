మరో నాలుగు కార్పొరేషన్లలో ఇందిరమ్మ టవర్లు : మంత్రి పొంగులేటి
Diwali celebrations in Indiramma houses: మరో 4 కార్పొరేషన్లలో జీ+5 ఇందిరమ్మ టవర్లకు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లల్లో "మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి" సంబురాలు జరపాలన్నారు.
Published : November 4, 2026 at 7:22 PM IST
రాష్ట్రంలో మరో నాలుగు నగరాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్లు నిర్మించనున్నట్లు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, హౌసింగ్ శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఉమ్మడి రంగారెడ్డి ప్రజా ప్రతినిధులు, రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్, హౌసింగ్ అంశాలపై ఇన్ఛార్జి మంత్రి శ్రీధర్బాబుతో కలిసి పొంగులేటి సమీక్ష నిర్వహించారు. మొదటి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయించగా, అందులో 2,21,500 గృహ ప్రవేశాలు జరిగాయన్నారు.
మరో నాలుగు కార్పొరేషన్లలో జీ+5 ఇందిరమ్మ టవర్లు
నిజామాబాద్, వరంగల్, నల్గొండ, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణానికి దీపావళి లోపే నోటిఫికేషన్లు ఇస్తామని మంత్రి పొంగులేటి వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ తరహాలో అల్పాదాయ కుటుంబాలకు జీ+5 అంతస్తుల ఇందిరమ్మ టవర్లు నిర్మించనున్నట్లు వివరించారు.
"మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి"
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయించగా, అందులో 2,21,500 గృహ ప్రవేశాలు జరిగాయన్నారు. గృహ ప్రవేశాలు జరిగిన ఈ ఇందిరమ్మ ఇండ్లలో "మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి" సంబురాలు జరపాలని మంత్రి కోరారు. ఈ సంబురాల్లో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కూడా పాల్గొనాలని సూచించారు.
వివిధ దశల్లో లక్షా 90 వేల ఇళ్లు
రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేక పోయినప్పటికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తోందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు రూ.22,500 కోట్లు విడుదల చేశామన్నారు. మొదటి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,21,500 గృహ ప్రవేశాలు జరిగాయని, మరో లక్షా 90 వేల ఇళ్ల నిర్మాణం వివిధ దశల్లో ఉన్నట్లు వివరించారు. రెండో విడతలో మరో రెండున్నర లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్లో లక్ష ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లు నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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