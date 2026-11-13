ఇప్పుడే త్వరపడండి - జస్ట్ రూ.3.50 లక్షలకే ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్
Indiramma Towers in Municipal Corporations : తెలంగాణలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో నిర్మించే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ ఫ్లాట్లను లబ్ధిదారులకు రూ.3.50 లక్షలకే అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
Published : November 13, 2026 at 8:20 AM IST
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ పథకంలో భాగంగా కోర్ అర్బన్ రీజియన్(హైదరాబాద్) పరిధి మినహాయించి మిగతా కార్పొరేషన్లలో నిర్మించే ఫ్లాట్లను లబ్ధిదారులకు రూ.3.50 లక్షలకే అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇది కూడా 4 విడతల్లో చెల్లించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఇందులో కేటాయింపు సమయంలో రూ.లక్ష, ఆర్సీసీ నిర్మాణం సమయంలో రూ.లక్ష, ఫినిషింగ్ పనుల సమయంలో మరో రూ.లక్ష చొప్పున, మిగిలిన రూ.50 వేలను ఫ్లాటును కేటాయించే సమయంలో చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
5 ప్రాంతాల్లో 2,400 ఫ్లాట్లు
మొదటి విడతలో మొత్తం 5 ప్రాంతాల్లో 2,400 ఫ్లాట్లను నిర్మించడానికి హౌసింగ్ శాఖ ప్రకటనను జారీ చేసింది. గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని గీసుకొండ మండలం గొర్రెకుంట, కాజీపేట మండలం మడికొండ, నిజామాబాద్ జిల్లా నాగారం పరిధిలోని ఆర్జీకే కాలనీ, నల్గొండ జిల్లాలోని మామిళ్లగూడ పరిధిలోని డీవీకే రోడ్డు, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని బండమీదిపల్లిలో 480 ఫ్లాట్ల చొప్పున ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణాలకు త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
నిబంధనలు, విచారణ ఇలా ఉంటుంది
- హైదరాబాద్లో ఎదురైన అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జిల్లాలకు సంబంధించి నిబంధనల్లో పలు మార్పులు చేశారు.
- ఆన్లైన్లో నమోదు చేసే సమయంలో లబ్ధిదారుల ఆధార్ కార్డు నంబరు ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను యూనిట్గా తీసుకుని దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. ఆ కార్పొరేషన్ పరిధిలో నివాసం ఉండే అల్పాదాయ వర్గాల(ఎల్ఐజీ)కు చెందిన ప్రజలు ఎవరైనా ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా రూ.100 ఫీజు చెల్లించి తమ అప్లికేషన్లను అందించాల్సి ఉంటుంది.
- టోకెన్ అడ్వాన్స్ కింద ముందుగా రూ.10 వేలు చెల్లించాలి. ఫ్లాటు రాకపోతే ఆ డబ్బును మళ్లీ తిరిగిస్తారు.
- ఒక్కో ఫ్లాటును 512 చదరపు అడుగుల్లో నిర్మాణం చేస్తారు.
- ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్కు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల సబ్సిడీ అందిస్తోంది. అన్డివైడెడ్ షేర్లో భాగంగా స్థలం ఉచితంగా వస్తోంది.
- దరఖాస్తుదారులకు కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఎక్కడా ఇల్లు కానీ, ప్లాటు కానీ ఉండకూడదు. కుటుంబ వార్షికాదాయం రూ.6 లక్షల్లోపు ఉంటేనే అర్హులవుతారు.
- కేటాయించిన ఫ్లాటును పదేళ్ల వరకు విక్రయించడానికి వీలు లేదు. కిరాయికి ఇవ్వకూడదు. బ్యాంకు ద్వారా లోన్ మాత్రం తీసుకోవచ్చు.
- 360 డిగ్రీల కోణంలో విచారణ చేసి ఈ పథకానికి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు. లాటరీ ద్వారా ఫ్లాట్ కేటాయింపుల ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఎంపికైన లబ్ధిదారులను క్షేత్రస్థాయిలో మరోసారి విచారణ చేస్తారు.
- దరఖాస్తుదారులకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 040-24603572 కాల్సెంటర్ సంప్రదిస్తే నివృత్తి చేస్తారు.
రెండేళ్లలో మిగతా కార్పొరేషన్లలో
ఈ ప్రాంతాల్లో కేటాయింపులు ముగిసిన తర్వాత మిగతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలోనూ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్లు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పిస్తోంది. కరీంనగర్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మంచిర్యాలతో పాటు పలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో హౌసింగ్ బోర్డుకు స్థలాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే వాటి వివరాలను అధికారులు సేకరించారు. క్యూర్ పరిధిలో ఉన్న 4 నియోజకవర్గాల్లోనూ ఆటోడ్రైవర్లకు మరో 4 వేల ఫ్లాట్లను ప్రత్యేకంగా నిర్మించడానికి నియమ నిబంధనలను రూపొందిస్తున్నారు. మొత్తంగా రాబోయే రెండేళ్లలో ఇందిరమ్మ టవర్స్ ద్వారా పేదలకు పెద్దఎత్తున ఇళ్లను ఇవ్వడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
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