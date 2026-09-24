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ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణం - భూముల్లో గజం రూ.లక్షకు పైగా

ఇందిరమ్మ టవర్స్‌లో ఇళ్లు పొందేవారు లక్షాధికారులు అవ్వనున్నారు. టవర్స్‌ నిర్మించనున్న భూముల ధర మార్కెట్లో గజానికి సగటున రూ.లక్షకు పైగా ఉంది. మంచి డిమాండ్‌ ఉన్న ప్రాంతాల్లో పేద ప్రజలకు ఇళ్లులు లభించనున్నాయి.

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 2:58 PM IST

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Indiramma Towers Land Price In Lakhs : ఇందిరమ్మ టవర్స్‌లో ఇళ్లు పొందనున్న వారంతా లక్షాధికారులు కానున్నారు. టవర్స్‌ నిర్మించనున్న భూముల ధర బహిరంగ మార్కెట్లో గజానికి సగటున రూ.లక్షకు పైగానే పలుకుతోంది. శేరిలింగంపల్లి, ఖైరతాబాద్, కూకట్‌పల్లి, నాంపల్లి, సనత్‌నగర్‌ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ఇళ్ల స్థలాల ధర రూ.లక్షల్లో ఉంటుంది. ఇంత డిమాండ్‌ ఉన్న ప్రాంతాల్లో పేదలకు సొంతగూడు లభించడంతో వారంతా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తొలి దశలోని 16 నియోజకవర్గాల్లోని సైట్లను హౌసింగ్‌ బోర్డు తన పరిధిలోకి తీసుకొంది. కేపీహెచ్‌బీ, శేరిలింగంపల్లిలో పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. మిగతా 14 నియోజకవర్గాల్లో ఈ వారంలో పనులు మొదలుపెట్టాలని అధికారులు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ప్రతి ఫ్లాట్‌ 528 చదరపు అడుగులు వచ్చేలా నిర్మిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఒక్కో చోట 480 ఫ్లాట్లు రానున్నాయి. స్థలాన్ని బట్టి ఒక్కో ఫ్లాట్‌ లబ్ధిదారుడికి 17 నుంచి 20 గజాల అన్‌డివైడెడ్‌ షేర్‌ వస్తుందని మంత్రి పొంగులేటి ప్రకటించారు.

శేరిలింగంపల్లి

  • రాయదుర్గం (చిత్రపురి కాలనీ)
  • రూ.2 లక్షలు

కూకట్‌పల్లి

  • నెక్సెస్‌ మాల్‌
  • సుమారు రూ.2.14 లక్షలు

ఖైరతాబాద్‌

  • హకీంపేట దర్గా (షేక్‌పేట), జూబ్లీహిల్స్‌
  • రూ.లక్ష

నాంపల్లి

  • నిలోఫర్, న్యూ జీహెచ్‌ఎంసీ పార్కు
  • రూ.లక్ష

సనత్‌నగర్‌

  • పాటిగడ్డ
  • రూ.లక్ష పైచిలుకు

పదేళ్ల కిందట హైదరాబాద్​కు వచ్చాను. బహుళ అంతస్తుల్లో లిఫ్టు ఆపరేటర్‌గా పని చేస్తున్నాను. పెళ్లి చేసుకొని రాయదుర్గంలోని అద్దె ఇంట్లో కాపురం పెట్టాను. వచ్చే సంపాదనలో అద్దెకు అధికభాగం పోతోంది. అలాగని దూరంగా వెళ్తే అక్కడ ఉపాధి ఉండదు. వచ్చిపోదామంటే ఛార్జీలకు పెట్టాలి. అదే ఇక్కడే ఉంటే నేను, నా భార్య చెరో పని చేసుకోవచ్చు. పని దొరికే చోటే హైదరాబాద్ నగరంలో ఇల్లు దక్కడం నమ్మలేకపోతున్నాము - మమతా ధన్‌రాజ్‌

ధరల అంచనా దాదాపుగా

  • అన్‌డివైడెడ్‌ షేర్‌ కింద 18 గజాల భూమి వస్తే చదరపు గజానికి సరాసరి రూ.లక్ష చొప్పున మొత్తం : రూ.18లక్షలు
  • ఫ్లాట్‌ నిర్మాణ వ్యయం : రూ.15లక్షలు
  • మొత్తం రూ.33 లక్షలు
  • తొలి దశలో నిర్మించనున్న 7,680 ఫ్లాట్ల విలువ : రూ.2,534 కోట్లు

లాటరీలో స్థానికులు ఎంపిక కాలేదు

హైదరాబాద్​లోని ఇబ్రహీంపట్నం, ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గాల లాటరీలో తగినంత మంది స్థానికులు ఎంపిక కాలేదని ఒక పరిశీలనలో వెల్లడైంది. అత్యధిక దరఖాస్తులు వచ్చిన కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గంలో కూడా ఎంపికైన వారిలో అధిక శాతం మంది ఇతర నియోజకవర్గాలకు చెందినవారేనని ఒక స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి ఆరోపించారు. ఈ నియోజకవర్గాలకు కొత్తగా లాటరీ నిర్వహించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఆయా నియోజకవర్గాలకు చెందినవారని నిర్ధారించిన దరఖాస్తుదారులను మాత్రమే లాటరీలో చేర్చాలని వారు భావిస్తున్నారు.

ఇతర నియోజకవర్గాల వారే అధికంగా ఉన్నారు


నిశితంగా పరిశీలిస్తే, ఖైరతాబాద్‌లోని ఇళ్లకు ఎక్కువ మంది ఎంపికైనట్లు అధికారుల పరిశీలనలో తెలుసుకున్నారు. హైదరాబాద్​లోని ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తన నియోజకవర్గంలోని గృహ నిర్మాణ యూనిట్ల కోసం బయటి ప్రాంతాల వ్యక్తులను ఎంపిక చేయడంపై కూకట్‌పల్లి ఎమ్మెల్యే అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అయితే, కూకట్‌పల్లిలో నిర్మించనున్న ఇళ్ల సంఖ్యకు సరిపోయేలా లాటరీలో తగినన్ని ప్లాట్లు ఎంపికైనట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే, ఈ ప్రాంతానికి మరో లాటరీ నిర్వహించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు.

రూ.10,000 ఈ కారణం వల్ల ఆలస్యమైందా?

ఇళ్లకు ఎంపిక కాని దరఖాస్తుదారులు చెల్లించిన రూ.10,000 మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనికి అనుగుణంగా ఆ మొత్తం వారికి తిరిగి ఇచ్చారు. అయితే నగరంలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఈ ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. లబ్ధిదారుల జాబితా ఖరారయ్యే వరకు తిరిగి ఇవ్వకపోవచ్చు.

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