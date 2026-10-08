ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజీ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు షాకింగ్ న్యూస్! - 'మీ దరఖాస్తులు తిరస్కరించాం' అంటూ మెసేజ్లు
Inidiramma Housing scheme : ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఎంపికైన పలువురు లబ్ధిదారులకు ప్రొవిజినల్ అలాట్మెంట్ పత్రం రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. లక్కీడ్రాలో ఎంపికైన పలువురికి మీ దరఖాస్తు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారని మెసేజ్లు రావడంతో లబోదిబోమంటున్నారు.
Published : October 8, 2026 at 9:05 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 9:12 AM IST
LIG Inidiramma Housing scheme in Telangana : హైదరాబాద్ క్యూర్ (కోర్ అర్బన్ రీజియన్) పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ కోసం లక్కీడ్రాలో ఎంపికైన లబ్ధిదారుల్లో పలువురికి ప్రొవిజనల్ ఎలాట్మెంట్ డాక్యుమెంట్ రాకపోవడంతో లబోదిబోమంటున్నారు. ఈ నెల 9వ తేదీ లోపు రూ.లక్ష నగదు చెల్లించాల్సి ఉండగా చాలామందికి బుధవారం "మీ అప్లికేషన్ను తిరస్కరించాం'’ అంటూ సెల్ఫోన్లకు మెసేజ్ వచ్చింది. దీంతో వారంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొంతమంది నాంపల్లిలోని హౌసింగ్బోర్డు ఆఫీసుకు వచ్చి తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో పేదలకు ఇందిరమ్మ టవర్స్ ద్వారా ఫ్లాట్లను అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొత్తం 16 నియోజకవర్గాల పరిధిలో లక్కీడ్రా తీసి 7,680 మందిని అధికారులు ఎంపిక చేశారు. లబ్ధిదారులు దశలవారీగా రూ.6 లక్షలను హౌసింగ్ బోర్డుకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మొదటిదశలో రూ.లక్ష ధరావతు చెల్లించాలి. కాగా లక్కీడ్రాలో ఎంపికైన వారి ఇళ్లకు అధికారులు వెళ్లి క్షేత్రస్థాయి విచారణ చేపట్టారు. ఇందులో వివిధ కారణాలను చూపుతూ పలువురికి దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తున్నామంటూ సమాచారమందించారు. లక్కీడ్రా ద్వారా ఎంపికైన వారిలో 5,501 మందికి మాత్రమే ప్రొవిజనల్ ఎలాట్మెంట్ పత్రాలను జారీచేశారు. మిగిలిన వారికి తిరస్కరించినట్లుగా సమాచారం.
లబ్ధిదారుల ఆవేదన
'నేను రాజేంద్రనగర్లోని బండ్లగూడ జాగీర్లో రెంట్కు ఉండేవాడిని. ఇటీవల ఆ ఇంటిని ఖాళీ చేయాల్సి వచ్చింది. కొంచెం దూరంలోనే మరో ఇంటిని రెంట్కు తీసుకున్నాం. గతంలో ఇచ్చిన అడ్రస్లో ఇప్పుడు మీరు నివాసం లేరని దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తున్నామని సమాచారం వచ్చింది' అని ఓ లబ్ధిదారుడు వాపోయారు. ఇలా చాలామంది హౌసింగ్బోర్డు కార్యాలయానికి వచ్చి తమ గోడును వెల్లబోసుకున్నారు.
నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్గా తీసుకున్నాం
ఇందిరమ్మ టవర్స్ లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్గా తీసుకున్నామని హౌసింగ్బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ వెల్లడించారు. చాలాచోట్ల ఒక నియోజకవర్గంలో ఉండి మరో నియోజకవర్గంలో దరఖాస్తు చేసుకోవడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమైందని తెలిపారు. ఇలాంటివి రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇలాంటి వారికి వెబ్సైట్లో ‘నియోజకవర్గ మార్పు’ అనేటువంటి ప్రత్యేక ఆప్షన్ ఇచ్చామని వెల్లడించారు. దీనిద్వారా మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లయితే త్వరలో కేటాయించే ఇళ్లకు నిర్వహించే లక్కీడ్రాలో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంటుందని హౌసింగ్బోర్డు వీపీ గౌతమ్ తెలిపారు.
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