తెలంగాణలో మరో కొత్త పథకం - ప్రతీ కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల జీవిత బీమా
Indiramma Family Life Insurance : సిద్దిపేటలో ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గురువారం ప్రారంభించనున్నారు. కలెక్టర్లతోపాటు హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్లకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
Published : November 18, 2026 at 7:36 AM IST
తెలంగాణలోని కోటి కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ బీమా కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. వివిధ శాఖలు అమలు చేస్తున్న బీమా పథకాలు అన్నింటిని ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురావాలని సూచించారు. అర్హులైన మహిళలందరికీ ఇందిరమ్మ చీరలు చేరేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. సిద్దిపేటలో గురువారం ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా నమోదు ప్రక్రియ, చీరల పంపిణీని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో కుటుంబ బీమా, చీరల పంపిణీ ఏర్పాట్లపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష చేశారు. రాష్ట్రంలోని కోటి కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ బీమా అందాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం వివిధ శాఖల్లో అమలవుతున్న బీమా పథకాలన్నీ ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురావాలని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల జీవిత బీమా అందించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. బీమా వల్ల ఉపాధి హామీ కూలీలతోపాటు లక్షలాది మంది పేదలు లబ్ధి పొందుతారని అన్నారు.
గ్రామస్థాయిలో దరఖాస్తులను అందుబాటులో ఉంచాలి
వివిధ శాఖల పరిధిలో రూ.2 లక్షల జీవిత బీమా, రూ.10 లక్షల ప్రమాద బీమా వంటివి అమల్లో ఉన్నాయని అధికారులు వివరించారు. ఆయా శాఖల్లో ప్రమాద బీమాను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ రూ.2 లక్షల బీమా పథకాలను ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమాకు అనుసంధానం చేయాలని సూచించారు. ఇప్పటికే బీమా ఉన్న వారితోపాటు రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబాన్ని చేర్చాలని తెలిపారు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకంపై విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. బీమా దరఖాస్తులను గ్రామస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంచాలని తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ పథకంపై క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలని సీఎం చెప్పారు.
ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం అమలుపై మంగళవారం అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో పాటు హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్లకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఇందిరమ్మ జీవిత బీమా కింద ప్రతి కుటుంబంలో సంపాదించే ఒక వ్యక్తి పేరిట బీమా నమోదు చేస్తారు. కుటుంబంలో ఒకరికి మించి సంపాదిస్తున్నా ఒకరికే నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరిని నమోదు చేయించాలనేది కుటుంబ సభ్యులే నిర్ణయించుకోవాలి. ఆ వ్యక్తి మరణిస్తే రూ.5 లక్షల సాయాన్ని కుటుంబానికి అందిస్తారు.
జనన ధ్రువీకరణతో పరిగణలోకి
ప్రతి కుటుంబంలో 18 నుంచి 59 సంవత్సరాల మధ్య వయసు కలిగిన అంటే 1967 నవంబరు 19 నుంచి 2008 నవంబరు 18 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులుగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. జనన ధ్రువీకరణకు ఆధార్కార్డులోని తేదీని పరిగణనలోనికి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణ, నమోదు ప్రక్రియను ఈ నెల 19 నుంచి డిసెంబరు 18లోపు పూర్తి చేయాలని నిర్దేశించింది. నమోదు పూర్తైన తర్వాత బీమా పొందిన వ్యక్తి ఆ కాలంలో గరిష్ఠ వయోపరిమితిని దాటినా కనీసం ఒక సంవత్సరంపాటు పూర్తి బీమా కవరేజీ పొందుతారని పేర్కొంది. అర్హత కలిగిన ప్రతి కుటుంబం సులభంగా పథకంలో చేరేలా సహాయక నమోదు శిబిరాలు నిర్వహిస్తారు.
గ్రామాల్లో పంచాయతీ కార్యదర్శి, నగరాలు, పట్టణాల్లో వార్డు అధికారి ఇన్ఛార్జిగా ఉంటారు. ఒక హెల్ప్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జి కూడా ఉంటారు. పౌరసరఫరాల శాఖ వద్ద ఉన్న ఆహారభద్రత కార్డుల డేటా ఆధారంగా నిర్ణీత నమూనాలో వ్యక్తుల వివరాల నమోదు జరగాలి. ఆ డేటాలో పేర్లు నమోదుకాని రేషన్ కార్డు లేని వారి కోసం విడిగా మరో దరఖాస్తు ఫారం ఇస్తారు. అందులో బీమా పొందే సభ్యుని వివరాలు, ఆధార్ ఆధారిత జన్మతేదీ, కుటుంబ వివరాలు, నామినీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. దరఖాస్తు ఫారం సంఖ్యగా రేషన్కార్డు సంఖ్యను ఉపయోగిస్తారు. రేషన్ కార్డు లేని కుటుంబాలకు ప్రత్యేక కోడ్ కేటాయిస్తారు. ఇతర జిల్లాకు చెందిన రేషన్ కార్డు కలిగిన కుటుంబాలు కూడా సమీప శిబిరంలో నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ
రాష్ట్రంలోని అర్హులైన ప్రతి మహిళకు ఇందిరమ్మ చీర అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. చీరలను వెంటనే జిల్లా కేంద్రాలకు తరలించాలని సూచించారు. ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించారు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా, ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీపై జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించాలని సీఎస్ సంజయ్ జాజును ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
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