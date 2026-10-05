ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అలర్ట్ - ఈ నెల 9లోగా రూ.లక్ష చెల్లించకుంటే అలాట్మెంట్ రద్దు
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు సంబంధించి అలాట్మెంట్ లెటర్లు పొందిన వారు తొలివిడత రూ.లక్ష వాయిదాను ఈ నెల 9 నాటికి చెల్లించాలని హౌజింగ్ బోర్డు ప్రకటించింది. లేదంటే వారి ఇళ్లను రద్దు చేస్తామంది.
Published : October 5, 2026 at 10:53 AM IST
Telangana Housing Board on Indiramma Illu : క్యూర్ పరిధిలోని 16 నియోజకవర్గాల్లో అమలు చేస్తున్న 'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు' పథకానికి సంబంధించి లబ్ధిదారుల ఎంపిక, కేటాయింపు పత్రాల జారీ ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే అలాట్మెంట్ పత్రాలు అందుకున్న వారు ఈ నెల 9వ తేదీలోపు మొదటి విడతగా రూ.లక్ష చెల్లించాలని, లేనిపక్షంలో కేటాయింపు రద్దు చేయనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆదివారం బోర్డు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఇప్పటికే 60 శాతం చెల్లింపులు పూర్తి
తొలి విడత చెల్లింపు విషయంలో లబ్ధిదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోందని బోర్డు పేర్కొంది. క్యూర్లో 4వ తేదీ నాటికి 5,501 మంది లబ్ధిదారులకు అలాట్మెంట్ లెటర్లు జారీ చేయగా, మిగిలిన వారికి త్వరలో పంపిణీ చేయనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం దరఖాస్తుదారుల అభ్యర్థనలను పరిశీలిస్తున్నామని, కొన్నింటిని తిరిగి సమీక్షిస్తున్నామని వివరించారు. ఇళ్ల కేటాయింపు పత్రాలు పొందిన వారిలో 3,271 మంది ఇప్పటికే తొలి విడత వాయిదా చెల్లించినట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. చాలా నియోజకవర్గాల్లో 60 శాతానికి పైగా దరఖాస్తుదారులు చెల్లింపులు పూర్తి చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది.
ఇందిరమ్మ ఇల్లు CURE: అలాట్మెంట్ లెటర్ పొందిన లబ్ధిదారులు ₹1 లక్ష మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ను 7 రోజుల్లో చెల్లించాలి. Virtual Account, నెట్/మొబైల్ బ్యాంకింగ్, Google Pay ద్వారా పేమెంట్ విధానాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి. https://t.co/J8GgFnarJF— Telangana Housing Department (@tghd_official) September 25, 2026
తిరస్కరణకు కారణమిదే
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం చేసుకున్న అప్లికేషన్లు రిజెక్ట్ కావడానికి ప్రధాన కారణాన్ని హౌసింగ్ బోర్డు వివరించింది. దరఖాస్తుదారులు తాము నివసిస్తున్న నియోజకవర్గం కాకుండా వేరే నియోజకవర్గంలో ఇంటి కోసం అప్లై చేసుకోవడమే తిరస్కరణకు కారణమని స్పష్టం చేసింది. చాలా మంది పేర్లు లాటరీలో ఎంపికైనప్పటికీ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో నియోజకవర్గ వివరాల్లో వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో వారి దరఖాస్తులను తిరస్కరించినట్లు బోర్డు తెలిపింది.
నిబంధనలకు లోబడే అర్హుల ఎంపిక
ప్రస్తుతం సుమారు 35 వేల మంది అర్హులైన దరఖాస్తుదారులకు ఇంకా ఇళ్లు కేటాయించలేదు. రాబోయే రోజుల్లో వీరిని లాటరీలు, ఇళ్ల నిబంధనలకు అనుగుణంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని హౌసింగ్ బోర్డు ప్రకటించింది. కేటాయింపులు, చెల్లింపులకు సంబంధించిన వివరాల కోసం తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు (టీజీహెచ్బీ) వెబ్సైట్ https://tghb.telangana.gov.in/ ను సందర్శించవచ్చు లేదా బోర్డు కాల్ సెంటర్ నంబర్ 040-2460 3572ను సంప్రదించవచ్చు.
ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కేటాయింపుదారుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లకు 'టీజీహెచ్బీవో-ఎస్' అనే సెండర్ ఐడీ ద్వారా సందేశాలు పంపుతున్నట్లు బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్, హౌసింగ్ కమిషనర్ వీపీ గౌతమ్ తెలిపారు. నెట్ బ్యాంకింగ్, వర్చువల్ లేదా ఫోన్ పే, గూగుల్ పే ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ఇన్స్టాల్మెంట్ చెల్లించే విధానం గురించి హౌజింగ్ బోర్డు వీడియోను విడుదల చేసింది.
అలాట్మెంట్ పొందిన వారు తొలి విడత చెల్లించే క్రమంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని బోర్డు సూచించింది. పలువురు వర్చువల్, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తున్న క్రమంలో అకౌంట్ నంబర్లలోని 'జీరో', ఇంగ్లీష్ అక్షరం 'ఓ'ను నిర్ధారించుకోవాలని తెలిపింది. లేదంటే ఈ కారణంగా చెల్లింపు రద్దయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
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