ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అర్హులు కావలెను! - సిటీలో పేదలే కనిపించట్లేదుగా!!
హైదరాబాద్లో ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ల కోసం స్థానిక నియోజకవర్గంలోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేయకపోవడంతో ప్రజలు తమకు కావాల్సిన ప్రాంతంలో అప్లై చేసుకున్నారు. దీంతో పలు నియోజకవర్గాల్లో నిర్మించనున్న ఇళ్లకు అర్హులను గుర్తించడం కష్టమవుతోంది.
Published : September 17, 2026 at 12:59 PM IST
Indiramma Towers Elgible Candidates Issue In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో 'ఇందిరమ్మ ఇళ్ల' పథకానికి అర్హులైన లబ్ధిదారులను గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇళ్లకు సరిపడా స్థానిక నివాసితులు దొరక్కపోవడంతో ఆ ప్రాంతాల్లో పేదలే లేరన్న భావన కలుగుతోంది. ఖైరతాబాద్లోని ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ల కోసం ఇతర ప్రాంతాల వారిని ఎంపిక చేశారన్న ఎమ్మెల్యే దానం ఆరోపణలు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో నిజమని తేలడంతో అధికారులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు.
పలు దశల పరిశీలన తర్వాత లాటరీ ద్వారా ఎంపికైన వ్యక్తులు అర్హత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేరని గుర్తించిన హౌసింగ్ బోర్డు ఇప్పుడు ఆ ప్రక్రియను పునః పరిశీలిస్తోంది. 'కోర్ సిటీ'లో భాగంగా పరిగణించే ఖైరతాబాద్తో పాటు శివారు నియోజకవర్గమైన ఇబ్రహీంపట్నంలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
480 ఇళ్లకు కేవలం 200 మంది మాత్రమే అర్హులు
ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో మొదటి దశలో నిర్మించనున్న 480 ఇళ్ల కోసం 6,970 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అధికారులు సమగ్రమైన సమీక్ష నిర్వహించి 4,949 మందిని అర్హులుగా గుర్తించారు. వీరిలో 600 మందిని షార్ట్లిస్ట్ చేశారు. 480 మందిని 'సెలెక్ట్' జాబితాలో, 120 మందిని వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉంచారు. అయితే తదుపరి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో కేవలం 200 మంది మాత్రమే నిజంగా అర్హులని తేలింది. మిగిలిన వారు ఇతర నియోజకవర్గాలకు చెందిన వారని తెలిసింది.
నిబంధనల ప్రకారం నిర్దిష్ట నియోజకవర్గానికి చెందిన స్థానికులు మాత్రమే ఇందిరమ్మ ఇంటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఖైరతాబాద్ ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో జూబ్లీహిల్స్, నాంపల్లి, అంబర్పేట్ ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఉన్నట్లు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది గుర్తించారని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇళ్ల కంటే 30 శాతం అర్హులు తక్కువగా ఉండొచ్చు!
ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే నెలకొంది. ఇక్కడ కూడా అధికారులు క్షేత్రస్థాయి సర్వే చేపట్టి, 40 శాతం పరిశీలన పూర్తి చేశారు. ఇందులోనూ అధిక సంఖ్యలో దరఖాస్తుదారులు ఇతర నియోజకవర్గాలకు చెందిన వారేనని తేలింది. సర్వే పూర్తయ్యే సరికి నిర్మించబోయే ఇళ్ల సంఖ్య కంటే 30 శాతం అర్హులు తక్కువగా ఉండొచ్చని సమాచారం. ఈ నియోజకవర్గంలో ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల కోసం 1,398 దరఖాస్తులు వచ్చినప్పటికీ అప్లై చేసుకున్న వారిలో ఎక్కువ మంది ఎల్బీనగర్, మహేశ్వరం నియోజకవర్గాలకు చెందిన వారని తెలుస్తోంది.
ఈ గందరగోళానికి కారణం ఏమిటి?
- తాము నివసిస్తున్న నియోజకవర్గానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలనే విషయాన్ని ప్రజలకు అధికారులు సమర్థవంతంగా తెలియజేయడంలో విఫలమయ్యారు.
- మీ సేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చని ప్రకటించినప్పటికీ, అక్కడి సిబ్బందికి ఈ ప్రక్రియపై తగినంత అవగాహన కల్పించలేదు.
- మొదటి నుంచీ నగరంలో పదేళ్లు నివాసం ఉండాలనే నిబంధనను ప్రచారం చేసినప్పటికీ, దాన్ని నిరూపించడానికి అవసరమైన నిర్దిష్ట పత్రాల గురించి మాత్రం నిరంతరం మాట మార్చుతూ వచ్చారు.
- ప్రారంభంలో సహాయక పత్రాలు అవసరం లేదని ప్రజా ప్రతినిధులు సభల్లో ప్రకటించారు. అధికారులు ఆధార్ను ప్రామాణిక రుజువుగా ఉదహరించారు. ఆ తర్వాత నగరంలో నివసిస్తున్నట్లు ధ్రువీకరించే ఏదైనా గుర్తింపు పత్రం ఉంటే చాలన్నారు.
- మీ సేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తుదారుడి నివాస చిరునామాతో సంబంధం లేకుండా వారికి ఇల్లు ఎక్కడ కావాలో అడిగి, ఆ నియోజకవర్గం ఆధారంగా దరఖాస్తులను పరిశీలించారు.
మరో చోటకు అప్లికేషన్ను బదిలీ చేసుకోవచ్చు
గతంలో ఇందిరమ్మ టవర్లలోని ఫ్లాట్ల కోసం 16 నియోజకవర్గాల్లో ఏదైనా ఓ నియోజకవర్గాన్ని ఎంచుకుని దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ప్రస్తుతం ఎల్బీనగర్, గోషామహల్, ముషీరాబాద్ లేదా చాంద్రాయణగుట్ట ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుంటే తమ దరఖాస్తులను ఆయా ప్రాంతాలకు బదిలీ చేసుకోవచ్చని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ మండలి వైస్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ బుధవారం ప్రకటించారు. ఈ 4 నియోజకవర్గాల పరిధిలో నివసిస్తున్న అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ ప్రస్తుత దరఖాస్తు వివరాలను http://tghb.telangana.gov.in/cure-status ద్వారా బదిలీ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. అభ్యర్థి ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి మాత్రమే దరఖాస్తును బదిలీ చేయవచ్చని ఆయన సూచించారు.
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