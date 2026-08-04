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ఇందిరమ్మ ఇంటి కోసం అప్లై చేసుకోవాలా? - సులభంగా మీ మొబైల్​తోనే దరఖాస్తు చేసుకోండి

ఇందిరమ్మ ఇంటి కోసం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలియట్లేదా? - అధికారుల చుట్టూ తిరిగి అలసిపోయారా? - సులభంగా సోషల్ మీడియాలో అప్లికేషన్ పూర్తి - ఇలా చేస్తే ఎవరికీ డబ్బు చెల్లించాల్సిన పనిలేదు

Indiramma Housing Scheme
Indiramma Housing Scheme (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 10:14 AM IST

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Indiramma Housing Scheme Online Apply : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం గురించిన సమాచారాన్ని ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సాంకేతికతను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగిస్తోంది. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే సాంకేతిక పునాదిపై ఈ ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించేందుకు సమష్టి కృషి జరుగుతోంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా సమాచారాన్ని పంచుకోవడం వల్ల, ప్రజలు మధ్యవర్తులపై ఆధారపడకుండా సొంతంగా దరఖాస్తు చేసుకునే వీలు కలుగుతోంది. మొబైల్ ఫోన్ నుండే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసేలా సదుపాయం కల్పించడమే కాకుండా, సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఫోన్ ద్వారా సహాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.

ఇలా సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోండి : గతంలో ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే కుటుంబ వివరాలన్నింటితో కూడిన, తహసీల్దార్ ధ్రువీకరించిన పత్రాలను సమర్పించాల్సి వచ్చేది. ఈ పత్రాలను పొందడానికి పంచాయతీ, మండల కార్యాలయాలు, మీ సేవ కేంద్రాలు, కారోబార్ (గ్రామ సహాయకుడు), పంచాయతీ కార్యదర్శి, తహసీల్దార్ వంటి అధికారుల చుట్టూ పదేపదే తిరగాల్సి ఉండేది. దీనికోసం తరచుగా రాజకీయ నాయకుల సహాయం కోరాల్సి వచ్చేది. హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లోని చాలా మంది నివాసితులకు తమ ప్రాంతం ఏ మండలం పరిధిలోకి వస్తుందో తెలియకపోవడంతో, వివిధ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగడానికి రెండు, మూడు రోజులు పని మానుకోవాల్సి వచ్చేది. ఈ ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి, అధికారులు మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారానే ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు లేని అర్హులైన వారి కోసం మీ సేవ కేంద్రాలు, కలెక్టరేట్ల వద్ద ప్రత్యేక సహాయ కేంద్రాలను అంటే హెల్ప్ డెస్క్‌లను ఏర్పాటు చేశారు.

ఎవరికీ డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా :

  • డబ్బు ఆశ చూపించి, ఇళ్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పే వారిని నమ్మవద్దని, ఎవరికీ ఎలాంటి డబ్బు చెల్లించవద్దని ప్రజలకు సూచిస్తూ అధికారులు 'tghd.official' ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
  • 80969 58096 నంబర్‌కు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చని వారు ప్రకటించారు.
  • meeseva.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు.
  • ఇంటి మొత్తం విస్తీర్ణం, కార్పెట్ ఏరియాకు సంబంధించిన వివరాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
  • దరఖాస్తుదారుల సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1800 599 5991 అందుబాటులో ఉంది. సాధారణ విచారణల కోసం 040-24603572 నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు.
  • సొంతగా దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి సహాయపడేందుకు, దరఖాస్తు ప్రక్రియను వివరించే వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్ రూపంలో పంచుకున్నారు.
  • టోల్-ఫ్రీ, ఎంక్వైరీ లైన్ల ద్వారా ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలకు, అలాగే తమ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో చేసే వ్యాఖ్యలకు సమాధానంగా వారు మరుసటి రోజే వీడియోల ద్వారా స్పందిస్తున్నారు.
  • ప్రభుత్వం ఉపయోగించనున్న నిర్మాణ సాంకేతికతను వివరించడానికి, ఆ సాంకేతికతతో నిర్మించిన ఇళ్లు ఎలా ఉంటాయో ప్రజలకు చూపించడానికి వారు రీల్స్​ను ఉపయోగిస్తున్నారు.
  • అధికారులు, సిబ్బంది సొంతగా సమాధానాలు ఇవ్వడం ద్వారా ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పెంపొందిస్తున్నారు.
  • క్యూర్​ అంటే హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లోమరేషన్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 2026 ఆగస్టు 10 చివరి తేదీ.

ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పొందడానికి ఎవరు అర్హులు :

  • ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం పొందడానికి తెలంగాణలోనే శాశ్వత నివాసితులై ఉండాలి.
  • సొంతిల్లు లేని పేదలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల వారు దీనికి అర్హులు.
  • దరఖాస్తుదారులు కుటుంబంలో పక్కా ఇల్లు కలిగి ఉండకూడదు.
  • తెల్ల రేషన్‌ కార్డు లేదా దారిన పడిన నిరుపేదరికంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారై ఉండాలి.
  • ప్రజాపాలన సర్వే లేదా స్థానిక ఇందిరమ్మ కమిటీల ద్వారా అర్హులుగా గుర్తించి ఉండాలి.

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Last Updated : August 4, 2026 at 10:14 AM IST

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