ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం దరఖాస్తుదారులకు కొత్త చిక్కులు! - సర్వర్, ఆధార్ సమస్యలతో నిరాశగా వెనుదిరిగిన వైనం
కోర్ పరిధిలో ప్రారంభమైన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తులు - ప్రక్రియలో అర్హుల తల్లిదండ్రుల ఆధార్తో లింక్ - అవిలేని దరఖాస్తుదారుల్లో నిరాశ - ప్రత్యామ్నాయం చూపాలని విజ్ఞప్తి - మొదటి రోజే మొరాయించిన సర్వర్
Published : July 22, 2026 at 8:55 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 9:47 AM IST
Indiramma Illu Applicants Problems : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే పేదలకు లక్ష ఇందిరమ్మ ఇళ్లు అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పథకంలో భాగంగా కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (క్యూర్) పరిధిలోనూ ఇళ్లను నిర్మించుకునేందుకు మంగళవారం నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే, గ్రేటర్లో తొలి రేజే దరఖాస్తుదారులకు పలు చోట్ల చేదు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. ఇంటి కోసం అప్లై చేసుకోవాలనుకునే వారి తల్లిదండ్రుల ఆధార్ కార్డులను కూడా కచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. దీంతో చాలా మంది దగ్గర అవి లేకపోవడంతో నిరాశగా వెనుదిరిగారు. మరోవైపు పలు ప్రాంతాల్లో సర్వర్ మొరాయించడంతో మీసేవా కేంద్రాల్లో తీవ్రంగా రద్దీ నెలకొంది.
ఆధార్ లేకుంటే ఎలా మరి? : ఇందిరమ్మ ఇల్లు దరఖాస్తు ప్రక్రియలో అర్హుడి ఆధార్ కార్డుతో పాటు వారి తల్లి, తండ్రి ఆధార్ కార్డులను కూడా తప్పక అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంది. అలా సమర్పించని దరఖాస్తులను కంప్యూటర్లు తీసుకోవడం లేదు. దీంతో పలు కారణాల వల్ల తమ తల్లిదండ్రుల ఆధార్ కార్డులు లేని ఎంతో మంది దరఖాస్తుదారులు పథకానికి అప్లై చేసుకోలేకపోతున్నారు. దీనికి తోడు మొదటి రోజే సర్వర్ మొరాయించింది. దీంతో నగర వ్యాప్తంగా పలు మీసేవా కేంద్రాల దగ్గర రద్దీ నెలకొంది. ఈ సమస్య మధ్యాహ్నం వరకు వేధించింది. తర్వాత నుంచి సాఫీగా సాగడంతో తొలిరోజు 250 మంది దరఖాస్తులు పూర్తయినట్లు తెలిసింది.
ప్రత్యామ్నాయం కల్పించాలి : 2010 నుంచి రాష్ట్రంలో ఆధార్ కార్డులు వచ్చాయి. వీటిపై అవగాహన లేక చాలా మంది రెండు, మూడు సంవత్సరాల వరకు వాటిపై ఆసక్తి చూపలేదు. 2013, 2014 నుంచి క్రమంగా హైదరాబాద్లో ఆధార్ కార్డులు తీసుకోవడం జోరందుకుంది. కానీ, ఎవరైనా ఆధార్ తీసుకోకుండామరణిస్తే, వారి సంతానం ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి అప్లై చేసుకోవడానికి వీలు లేకుండా పోతోంది. ఈ సమస్య వల్ల అవి లేని వారిలో నిరాశ మొదలైంది. దీనికి పరిష్కారంగా ప్రత్యామ్నాయం చూపాలంటూ దరఖాస్తుదారులు కోరుతున్నారు.
ఒక్కో సెగ్మెంట్లో 7,680 ఇళ్లు : రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్ మహానగర పరిధి మినహాయించి మిగిలిన 32 జిల్లాల్లో ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కేటాయించింది. స్థలాల కొరత వల్ల గ్రేటర్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి. మొత్తం 26 నియోజకవర్గాల్లో 16 సెగ్మెంట్లలో స్థలాలు గుర్తించారు. ఒక్కో సెగ్మెంట్లో 480 చొప్పున మొత్తం 7,680 ఇళ్ల నిర్మాణానికి సన్నాహాలు ప్రారంభించారు. తక్కిన నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇళ్ల కోసం త్వరలోనే స్థలాలను గుర్తిస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
వీరు పదేళ్ల వరకు ఇళ్లు అమ్ముకోకూడదు : బహుళ అంతస్తుల్లో అందించనున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫ్లాట్లను తూర్పు, పడమర ముఖాలతో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ఫ్లాట్లను పొందిన లబ్ధిదారులు పది సంవత్సరాలకు విక్రయించడానికి అవకాశం లేదు. ఈ ఇళ్లకు సంబంధించి టూ వీలర్ పార్కింగ్కు మాత్రమే వీలుంది. వీటిలో లబ్ధిదారుడి వాటా కింద కేటాయించే సమయంలో రూ.లక్ష, ఆర్సీసీ నిర్మాణ దశలో రూ.2 లక్షలు, కట్టడం పూర్తయిన తర్వాత రూ.2 లక్షలు, ఇంటిని అప్పగించే సమయంలో తక్కిన మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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