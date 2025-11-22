ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఇసుక అందక కన్నీళ్లు! - పెరిగిన ధరలతో బెంబేలెత్తిపోతున్న లబ్ధిదారులు

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులపై ధరాఘాతం - పెరిగిన నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలతో బెంబేలెత్తిపోతున్న లబ్ధిదారులు - ట్రిప్పు ఇసుక కోసం రూ.10 వేలు చెల్లించాల్సి వస్తోందని ఆవేదన

INDIRAMMA BENEFICIARIES PROBLEMS
INDIRAMMA BENEFICIARIES PROBLEMS (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Indiramma Housing scheme Beneficiaries Problems : దేవుడు కరుణించినప్పటికీ పూజారి కరుణించలేదన్న చందంగా మారింది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారుల పరిస్థితి. నిరుపేదలకు సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడంతో వారు పనులను కూడా ప్రారంభించారు. ఇదే అదునుగా భావించి కొంతమంది వ్యాపారులు భవన నిర్మాణ ధరలను రెండింతలు పెంచేశారు. ఇసుక, ఇటుక ధరలు సామాన్యుడు కొనలేని విధంగా ఉన్నాయి. పెరిగిన నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలకు భయపడి చాలా మంది ఇళ్లు నిర్మించుకోవడానికి వెనుకాడుతున్నారు.

INDIRAMMA BENEFICIARIES PROBLEMS
ఎడ్లబండిపై ఇసుకను తీసుకెళ్తున్న ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారుడు (EENADU)

ట్రిప్పునకు రూ.6వేలు : సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్‌ మండలంలోని పాతర్లపహాడ్‌కు చెందిన ఇళ్లపథకం లబ్ధిదారులకు గుండ్లసింగారం పాలేరు యేరు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఇసుక బుక్‌ చేసుకుంటే ట్రిప్పునకు రూ.6వేలు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. దీంతో అంత ఖర్చు చేసే స్థోమత లేక ఎడ్లబండికి మరమ్మతు చేయించి కుమారుడు, అల్లుడు సహాయంతో తిప్పలు పడుతూనే ఇసుకను తీసుకెళుతున్నారు.

నియంత్రణ కమిటీలు నిస్తేజం : పేదలకు రూ.5 లక్షలతో పక్కా ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించి ఇళ్ల పథకాన్ని 2024 మార్చిలో తీసుకొచ్చింది. ఇంటి నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలు అమాతం పెరిగిన కారణంగా సామాన్యుడు ఇళ్లు నిర్మించుకోవాలంటేనే భయపడుతున్నాడు. ముగ్గు పోయడం నుంచి గృహ ప్రవేశం వరకు ధరల బాదుడే కనిపిస్తోంది. ధరల నియంత్రణ కమిటీలు కళ్లప్పగించి చోద్యం చూస్తున్నాయని లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు.

మరోవైపు వాగులు, యేర్లు నిండుగా ప్రవహిస్తుండటంతో ఇసుక లభించడం కష్టసాధ్యంగా మారింది. అందుబాటులో ఉన్న ఇసుకకు మరింత డిమాండ్ పెరిగింది. ఒక ట్రిప్పు ఇసుకను రూ.10వేల చొప్పున కొనుగోలు చేయకతప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఇక ఇటుకబట్టీ యజమానులు ట్రాక్టరు ట్రిప్పునకు రూ.19వేల వరకు పెంచేయడం వల్ల లబ్ధిదారులు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.

రెండింతలు పెరిగాయి : 'పేదలకు నీడ కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం రూ.5లక్షలతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ప్రవేశపెట్టింది. ఇదే అదునుగా వ్యాపారులు నిర్మాణ సామగ్రి ధరలను అమాంతం రెండింతలు పెంచారు. ఇది సామాన్యులకు భారంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఇటుక, ఇసుక కొరత తీవ్రంగా ఉంది. ట్రిప్పు ఇసుక రూ.10వేలు, ఎర్ర ఇటుక రూ.19వేల చొప్పున వెచ్చించాల్సి వచ్చింది' గుంజలూరుకు చెందిన(చివ్వెంల) మొలుగూరి అనిల్ అనే వ్యక్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ట్రాక్టరు ట్రిప్పునకు ధరలు(రూ.లలో) సుమారుగా
వివరం ఏడాది కిందటప్రస్తుతం
ఇసుక రూ. 5,000 రూ.10,000
ఇటుక రూ. 12,000 రూ.19,000

ధరల నియంత్రణకు కమిటీ : తహసీల్దార్‌ అధ్యక్షతన ప్రతి మండలంలో ధరల నియంత్రణ (మానిటరింగ్‌) కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని సూర్యాపేట జిల్లా గృహనిర్మాణశాఖ పీడీ సిద్ధార్థ వెల్లడించారు. ఈ కమిటీ ఇంటి నిర్మాణ సామగ్రిని సరఫరా చేసే వారికి నోటీసులు అందించి ధరలను నియంత్రిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫిర్యాదుల టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్ : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదుల కోసం కాల్ సెంటర్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ నెల 11వ తేదీన ప్రారంభించింది. ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఆదివారం మినహా మిగతా రోజుల్లో 18005995991 ఈ టోల్​ఫ్రీ నంబర్​కు సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి నిబంధనల సడలింపు - మొదటి అంతస్తు నిర్మాణానికి అనుమతి!

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు అలర్ట్​! - బిల్లుల చెల్లింపులో స్వల్ప మార్పులు

TAGGED:

INDIRAMMA HOUSING SCHEME IN TG
ఇంటి నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలు పెరుగుదల
SURGE IN MATERIAL COST
INDIRAMMA BENEFICIARIES PROBLEMS
INDIRAMMA BENEFICIARIES PROBLEMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.