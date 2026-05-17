ETV Bharat / state

పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - పేదల నివాస ప్రాంతాలకు సమీపంలోనే

కేంద్రం నుంచి నిధుల రాకున్నా రూ.5 లక్షలు చెల్లిస్తామంటున్న పొంగులేటి - హైదరాబాద్‌లో డబుల్‌ బెడ్‌రూం ఇళ్లల్లో ఉండని వారికి రద్దుచేసి అర్హులైన ఇతరులకు కేటాయింపు - జూన్ 2న రెండోవిడత ఇళ్ల నిర్మాణం

Ponguleti On Urban Area Indiramma Houses
Ponguleti On Urban Area Indiramma Houses (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 9:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ponguleti On Urban Area Indiramma Houses : పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను పేదలు నివాసం ఉంటున్న ప్రాంతాలకు సమీపంలోనే ఇవ్వనున్నట్లు గృహనిర్మాణశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి ప్రకటించారు. ఇళ్ల పథకం కింద కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధుల కోసం రెండు నెలలుగా వేచిచూస్తున్నామని తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లో డబుల్‌ బెడ్‌రూం ఇళ్లల్లో ఉండని వారికి రద్దు చేసి అర్హులైన ఇతరులకు కేటాయించనున్నట్లు తెలిపారు. సవరించిన భూముల విలువలు ఈ నెలాఖరు నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టంచేశారు.

కేంద్రం నుంచి స్పందన లేదు : గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పురోగతి, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సాయం భూముల విలువలు పెంపు అంశాలపై ప్రభుత్వ ప్రణాళికలను వివరించారు. ఇందిర‌మ్మ ఇళ్ల పథకం కింద కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధుల కోసం రెండు నెలలుగా ఎదురుచూస్తున్నామ‌ని మంత్రి తెలిపారు. పలుమార్లు కేంద్రమంత్రులను కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినా స్పందన రావడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రం నుంచి ఒక్కో ఇంటికి సుమారు లక్షా 13 వేల రూపాయల వాటా రావాల్సి ఉంద‌న్నారు. కేంద్రం మీద నమ్మకంతో ల‌బ్ధిదారుల‌కు లక్షా 60 వేల రూపాయల ఫైన‌ల్ బిల్ పెండింగులో పెట్టినట్లు చెప్పారు. అయితే మరో 20 రోజులు ఎదురుచూసి కేంద్రం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 5 లక్షల రూపాయలు చెల్లిస్తామని పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి స్పష్టంచేశారు.

కేబినెట్‌లో చ‌ర్చించి నిర్ణయం : రాష్ట్రంలో తొలివిడ‌తలో మూడున్నర లక్షలకు పైగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేయగా ఇప్పటి వరకు సుమారు లక్షా 32 వేలు పూర్తయ్యాయన్నారు. జూన్ నెలాఖరుకు మరో 72 వేల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తిచేస్తామని చెప్పారు. రెండోవిడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని జూన్ 2న ఆదిలాబాద్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు. రెండో విడతలో కొన్ని వెసులుబాట్లు ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గతంలో ఇందిరమ్మ పథకం మంజూరై మధ్యలో నిలిచిపోయిన ఇళ్లకు, ట్రాక్టర్లు ఉన్నవారికీ అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. ఒక్కో నియోజ‌క‌వ‌ర్గానికి ఎన్ని ఇళ్లు మంజూరు చేయాల‌నే అంశాన్ని ఈనెల 21న కేబినెట్‌లో చ‌ర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను పేదలు నివాసం ఉంటున్న ప్రాంతాలకు సమీపంలోనే ఇవ్వనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు.

అన్నదమ్ములు ఒకే స్థలంలో ఇళ్లు కట్టుకునే అవకాశం : అసంపూర్ణంగా ఉన్న డబుల్‌ బెడ్ రూం ఇళ్లకు ఈ నెలాఖరులోగా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లోనూ డబుల్ బెడ్‌రూం ఇళ్లల్లో నివాసం ఉండని వారిని రద్దు చేసి అర్హులకు కేటాయించనున్నట్లు చెప్పారు. గ‌తప్రభుత్వం సుమారు 38 వేల ఇళ్లకు లబ్ధిదారులను కేటాయించగా సుమారు 16 వేల మంది ఆ ఇళ్లల్లో ఉండటం లేదనే విషయం సర్వేలో తేలిందన్నారు. రెండో విడతలో అన్నదమ్ములు ఒకే స్థలంలో కలిసి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టుకునే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గతంలో పేదల ఇళ్ల స్థలాలు కబ్జాలకు గురైనట్లు గుర్తించామన్న మంత్రి వాటి వివరాలు ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు.

నూతన టెక్నాలజీతో భూముల సర్వే : రాష్ట్రంలో సవరించిన భూముల విలువలు ఈనెలాఖరు నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ లోపల ఉన్న భూముల ధరలు కనీసం ఐదు శాతం పెరుగుతాయని స్పష్టంచేశారు. మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఏటా భూముల విలువలు సవరిస్తున్నట్లు పొంగులేటి వివరించారు. భూముల సరిహద్దుల వివాదాల పరిష్కారం కోసం ఉమ్మడి సర్వే చేయాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. ఇందుకోసం ప్రతీ జిల్లాలో 70 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో భూసర్వే ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా నూతన టెక్నాలజీతో భూముల సర్వే చేసేందుకు 14 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు పిలిచామని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ఆసరా పింఛన్లు కొత్తగా మంజూరు చేయాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు.

ఈనెల 20లోగా డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక : మంత్రి పొంగులేటి

జూన్​ 2న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల రెండో విడత పంపిణీ - హైదరాబాద్​లో స్థలం ఉంటే మంజూరు

TAGGED:

పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇల్లు
INDIRAMMA HOUSES IN URBAN AREAS
PONGULETI ON INDIRAMMA HOUSE
INDIRAMMA HOUSES PHASE 2
PONGULETI ON URBAN INDIRAMMA HOUSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.