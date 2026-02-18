ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో 5 నుంచి 10 అంత‌స్థుల్లో ఇందిర‌మ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం - అర్హులకు కేటాయింపు

క్యూర్‌ పరిధిలో నిర్మాణానికి త్వరలో శ్రీకారం - పూర్తయిన రెండు పడక గదుల ఇళ్లకు మార్చి నాటికి లబ్ధిదారుల ఎంపిక - వెల్లడించిన రాష్ట్ర రెవెన్యూ, హౌసింగ్‌ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి

INDIRAMMA HOUSES IN HYDERABAD
INDIRAMMA HOUSES IN HYDERABAD (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 7:34 AM IST

Indiramma Housing Scheme In Hyderabad : గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌ పరిధిలోని మూడు కార్పొరేషన్లలోని అర్హులకు త్వరలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇవ్వనున్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మార్చి వరకు లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాలని అధికారులను మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. స్థలాలున్న వారికి నెలాఖరులోగానే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని చెప్పారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ - ఓఆర్​ఆర్​ మ‌ధ్య ఇళ్ల నిర్మాణాల కోసం స్థలాలను గుర్తించి పది రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని హౌసింగ్ శాఖ అధికారులను పొంగులేటి ఆదేశించారు.

వచ్చే నెలఖరు నాటికి ఎంపిక : హైద‌రాబాద్‌, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌-మల్కాజ్​గిరి జిల్లాల పరిధిలోని కోర్ అర్బన్ రీజియన్‌లో ఇందిర‌మ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి త్వరలోనే శ్రీ‌కారం చుట్టనున్నట్లు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, హౌసింగ్ శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీ‌నివాస‌రెడ్డి వెల్లడించారు. వ‌చ్చే నెలాఖరు నాటికి ల‌బ్దిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిచేస్తామ‌ని తెలిపారు. మురికివాడ‌ల్లో ఇందిర‌మ్మ మోడ‌ల్ కాల‌నీల స్థలాల సేకరణ, అసంపూర్తిగా ఉన్న డ‌బుల్‌ బెడ్ రూం ఇళ్ల నిర్మాణం, కేటాయింపు త‌దిత‌ర అంశాల‌పై మంత్రులు శ్రీ‌ధ‌ర్‌ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్‌, అజారుద్దీన్‌తో క‌లిసి పొంగులేటి స‌మీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

సగం మంది మాత్రమే ఉంటున్నారు : హైద‌రాబాద్‌కి దూరంగా ఇళ్లు నిర్మిస్తే జీవ‌నోపాధికి ఇబ్బంది క‌లుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో వాటిని తీసుకునేందుకు ప్రజలు ఆస‌క్తి చూప‌ట్లేదని అధికారులు వివరించారు. గతంలో హైద‌రాబాద్‌కు దూరంగా 42 వేల ఇళ్లు నిర్మిస్తే అందులో స‌గం మంది మాత్రమే ఉంటున్నారని క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో తేలింద‌ని మంత్రుల దృష్టికి అధికారులు తీసుకెళ్లారు. చాలా చోట్ల బోగ‌స్ ల‌బ్దిదారులు ఉన్నట్లు అధికారులు వివ‌రించారు. అయితే నిరుపేద‌ల జీవ‌నోపాధికి ఇబ్బంది లేకుండా, వారి నివాస ప్రాంతాల‌కు సమీపంలో 5 నుంచి 10 అంత‌స్ధుల్లో ఇందిర‌మ్మ ఇళ్లు నిర్మించే యోచనలో ఉన్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

హౌసింగ్ కార్పొరేష‌న్ నిధులు ఇస్తుంది : వచ్చే క్యాబినెట్ సమావేశంలో సీఎంతో చ‌ర్చించి తుదినిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించారు. స్థలాలు గుర్తించి ఎన్ని ఇళ్లు నిర్మించ‌వ‌చ్చు? ఎంత‌మంది ల‌బ్దిదారులు ఉన్నారనే వివరాలతో ప‌దిరోజుల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను మంత్రి పొంగులేటి ఆదేశించారు. JJNNURM- ప‌థకంలో నిర్మించిన ఇళ్లు శిధిలావ‌స్థకు చేరినందున వాటి స్ధానంలో కొత్తగా ఇందిర‌మ్మ ఇళ్లు నిర్మించే ఆలోచ‌న ఉన్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. మూడు గ్రేటర్ మున్సిప‌ల్ కార్పొరేష‌న్ల‌ ప‌రిధిలో నివాస స్ధలాలున్న 28 వేల మంది ల‌బ్దిదారుల‌కు నెలాఖరులోగా ఇందిర‌మ్మ ఇళ్ల మంజూరు ప‌త్రాలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న నివాసాలను ల‌బ్దిదారులే పూర్తిచేసుకుంటే హౌసింగ్ కార్పొరేష‌న్ నిధులు మంజూరు చేస్తుంద‌ని తెలిపారు.

కేపీహెచ్​ఎం తరహాలో ఇళ్ల నిర్మాణం : లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన ఇళ్లలో నివాసం లేని వారిని గుర్తించి నోటీసులు జారీచేయాల‌ని మంత్రి పొంగులేటి అధికారులను ఆదేశించారు. బోగ‌స్ ల‌బ్దిదారుల‌ను గుర్తించాల‌ని స్పష్టం చేశారు. అన‌ర్హుల స్ధానంలో అర్హులైన పేద‌ల‌ను ఎంపిక చేయాల‌ని జిల్లా క‌లెక్టర్లకు సూచించారు. డబల్ బెడ్ రూం కాలనీల్లో ప్రతి ఇంటికి తాగునీరు, విద్యుత్, డ్రైనేజ్‌ వంటి క‌నీస వ‌స‌తులు క‌ల్పించాల‌ని తెలిపారు. విద్యుత్ మీట‌ర్లను ల‌బ్దిదారుల పేర్లపైకి వెంటనే బ‌దిలీ చేయాల‌ని చెప్పారు. పక్కా ఇళ్ల కాలనీలో తాగునీటి స‌ర‌ఫ‌రా, ఎస్టీపీలు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొన్నారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ నుంచి ఓఆర్​ఆర్​ మధ్యలో మ‌ధ్యతరగతి ప్రజ‌ల కోసం కేపీహెచ్​ఎం తరహాలో ఇళ్లు నిర్మించాలన్నారు. అఫర్డబల్ హౌసింగ్ కోసం నాలుగు చోట్ల స్థలాలు గుర్తించి ప‌ది రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాల‌ని అధికారుల‌ను ఆదేశించారు.

