ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం ఆలస్యం - ఆ ధరలు పెరగడమే కారణమా?
ఇందిరమ్మ ఇళ్లుకు ఆశలు - ఆటంకాల మధ్య నత్తనడక - పురోగతిలో ఉన్నవి 53 శాతమే - లక్ష్యానికి దూరంగా పలు జిల్లాలు - నిర్మాణ సామగ్రి కొరతే ప్రధాన అడ్డంకి
Published : January 17, 2026 at 10:49 PM IST
Indiramma Houses Construction Being Delayed in Telangana : పేదలకు సొంతింటి కల నెరవేర్చాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పథకం అమలులో అనేక అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారీ లక్ష్యాలతో ముందుకు వెళ్లినప్పటికీ, క్షేత్ర స్థాయిలో పనుల పురోగతి ఆశించిన స్థాయిలో కనిపించడం లేదు. మంజూరైన ఇళ్లలో కేవలం 53.77 శాతం మాత్రమే నిర్మాణ దశలో ఉండటం ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు గట్టి సవాలుగా మారింది.
సంఖ్యల్లోనే స్పష్టమవుతున్న నెమ్మదితనం : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ను మినహాయించి తెలంగాణరాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2025-26లో 3,69,014 ఇళ్లను కేటాయించగా, ఇప్పటివరకు 3,49,295 ఇళ్లను అధికారులు మంజూరు చేశారు. అయితే వీటిలో 2,49,554 ఇళ్లకు మాత్రమే గ్రౌండింగ్ పూర్తవడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. పునాది దశలో 76,284, గోడల దశలో 41,232, శ్లాబ్ దశలో 78,081 ఇళ్లు ఉన్నాయి. చివరి దశకు చేరుకున్నవి కేవలం 2,809 ఇళ్లే కావడం గమనార్హం. మొత్తంగా చూస్తే, మంజూరైన ఇళ్లలో 1,98,406 ఇళ్ల పనులు మాత్రమే కొనసాగుతుండగా, 1,50,889 ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎలాంటి పురోగతి లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
జిల్లాల మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం : రాష్ట్రంలోని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో జిల్లాల మధ్య భారీ తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి (24.86%), సూర్యాపేట (36.74%), రాజన్న సిరిసిల్ల (36.87%), పెద్దపల్లి (39.65%) జిల్లాలు పనుల పురోగతిలో వెనుకబడ్డాయి. మరోవైపు జనగామ (76.39%), యాదాద్రి భువనగిరి (74.40%), ఖమ్మం (73.67%), ములుగు (73.55%) జిల్లాలు ముందంజలో ఉన్నాయి. సంగారెడ్డి, వరంగల్, వికారాబాద్, నాగర్కర్నూల్, హనుమకొండ, కామారెడ్డి, నిర్మల్, మంచిర్యాల, జోగులాంబ గద్వాల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో పనులు ఇంకా 50 శాతం కూడా దాటలేదని సమాచారం.
నిధుల విడుదల ఉన్నా నిర్మాణం ఎందుకు నిలిచిందంటే? : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఇప్పటివరకు రూ.4,006.06 కోట్లను విడుదల చేశామని హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వీపీ గౌతమ్ వెల్లడించారు. గోడల స్థాయిలో రూ.1,038.08 కోట్లు, శ్లాబ్ స్థాయిలో రూ.993.82 కోట్లు లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమయ్యాయి. అయినప్పటికీ, నిధులు ఉన్నా ఇళ్లు ముందుకు సాగకపోవడం వెనుక అనేక ప్రాయోగిక సమస్యలు ఉన్నాయి.
నిర్మాణ సామగ్రి కొరతే ప్రధాన అడ్డంకి : ప్రస్తుతం వాగులు, నదుల్లో నీరు ఉండటంతో ఇసుక కొరత తీవ్రంగా ఉంది. ప్రభుత్వ సరఫరా అందని పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటుగా కొనుగోలు చేయాలంటే వేల రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది. సిమెంట్, ఉక్కు, ఇటుక ధరలు సామాన్య పేదలకు అందని స్థాయికి చేరాయి. ధరల నియంత్రణ కోసం కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తామని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినా, అవి కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయనే విమర్శలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి.
రుణాలు, బిల్లుల సమస్యలు : మహిళా సంఘాల ద్వారా రుణాలు అందిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చినా, అది చాలా చోట్ల క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో బిల్లుల చెల్లింపుల్లో జాప్యం జరుగుతుండటంతో కాంట్రాక్టర్లు, కూలీలు ముందుకు రావడం లేదని, దీంతో లబ్ధిదారులు ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారని సమాచారం.
లక్ష్యాల సాధనకు క్షేత్ర స్థాయి చర్యలు అవసరం : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం విజయం సాధించాలంటే కేవలం నిధుల విడుదల సరిపోదని ప్రజలు అంటున్నారు. నిర్మాణ సామగ్రిపై ధరల నియంత్రణ, ఇసుక సరఫరాకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు, రుణాల తక్షణ అమలు, అధికారుల క్షేత్రస్థాయి పర్యవేక్షణ తప్పనిసరని, అప్పుడే పేదల ఇళ్ల కల నిజమవుతుందని, లేకపోతే, ఆశలతో ప్రారంభమైన ఈ పథకం నత్తనడకలోనే మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు.
రూ.5వేలు ఇస్తే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు! - నమ్మితే మోసపోవడం ఖాయం
ఆ జాబితాలో ఉన్న లబ్ధిదారులకే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - ఏడాదికి 4.50 లక్షల చొప్పున కేటాయింపు