ఇవాళ్టి నుంచే ఇందిరమ్మ నూతన గృహప్రవేశాలు - 3నెలల్లో లక్షమంది చేరేలా ఏర్పాట్లు

ఇవాళ్టి నుంచి ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో లబ్ధిదారుల గృహప్రవేశాలు - ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో లక్ష మంది కొత్త ఇళ్లలోకి అడుగుపెట్టే విధంగా ఏర్పాట్లు - గృహ ప్రవేశాలకు ముహూర్తం ఖరారు చేసిన ప్రభుత్వం
Published : April 1, 2026 at 3:02 PM IST
Indiramma House Warming ceremony : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారుల గృహప్రవేశాలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో లక్షమంది నూతన గృహాల్లోకి అడుగుపెట్టే విధంగా గృహనిర్మాణ శాఖ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఏప్రిల్ నెలలో 1,20,21,30 తేదీల్లో, మేలో 4,8,13, 14, 18, 25, 27, 28 తేదీలతో పాటు జూన్ మొదటి వారంలో లబ్ధిదారుల గృహ ప్రవేశాలకు ముహూర్తాలను ఖరారు చేసింది.
ఏప్రిల్ 1వ తేదీన (బుధవారం) 4,100 మంది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు తమ కొత్త ఇళ్లలోకి వెళ్లే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్రంలో ఉగాది పండుగ కంటే ముందు 9,676 మంది, పండగ రోజు మరో 900 మంది లబ్ధిదారులు నూతన ఇళ్లలోకి అడుగు పెట్టారు. ఏప్రిల్ నెల చివరినాటికి మొత్తం 33 వేల మంది లబ్ధిదారులు కొత్తగా కట్టుకున్న ఇళ్లలోకి మారనున్నారు. గృహప్రవేశాలు చేసే లబ్ధిదారుల సంఖ్య మే నెల చివరినాటికి 60 వేలకు చేరుకునేవిధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మిగతా 40 వేల ఇళ్లకు జూన్లో ముహూర్తాలను నిర్ణయించారు. ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో మంచి రోజులను ఎంపిక చేసి గృహ ప్రవేశాలకు హౌసింగ్శాఖ తేదీలను ఖరారు చేసింది.
చివరి దశలో ఉన్న ఇళ్లకు రూ.లక్ష : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మినహా రాష్ట్రంలోని 32 జిల్లాల పరిధిలో 3.68 లక్షల ఇళ్లను గృహనిర్మాణశాఖ కేటాయించింది. ఇందులో 3.24 లక్షల ఇళ్లకు అనుమతులు ఇచ్చింది. మార్చి నెల చివరి నాటికి 2.66 లక్షల ఇళ్లు గ్రౌండింగ్ అయ్యాయి. ఇందులో 17,800 ఇళ్లకు సంబంధించిన నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. బేస్మెంట్ దశలో 60,192, గోడల దశలో 34,388, శ్లాబ్ దశలో (ఫైనల్ స్టేజ్లో)లో 1,12,127 ఇళ్లు ఉన్నాయి. చివరి దశలో ఉన్న ఇళ్లను ఎంపిక చేసి లబ్ధిదారులు గృహప్రవేశాలు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి దశలో ఉన్న ఇళ్లకు ఐదో విడతకు సంబంధించిన రూ.లక్ష చొప్పున లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు హౌసింగ్శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. నూతన గృహ ప్రవేశాలకు సిద్ధమవుతున్న లబ్ధిదారులకు రెండు రోజుల్లో రూ.55 కోట్లను సంబంధితశాఖ వారి అకౌంట్లలో జమ చేసింది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఇంతవరకు ప్రభుత్వం రూ.5,376 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది.
2 నెలల్లో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రకటన : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇందిరమ్మ గృహాలు మంజూరు చేస్తామని, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రెండు నెలల్లో రెండో విడత ప్రకటిస్తామని సంబంధిత శాఖా మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కొద్ది రోజుల క్రితం పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు గతంలో మంజూరై, సగంలో నిలిచిపోయిన గృహాలను పూర్తి చేసేలా అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు వచ్చే ఏడాది పథకంలో వివరిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇందిరమ్మ తొలి దఫా పథకంలో మార్చి నెలాఖరు నాటికి లక్ష గృహాలు, జూన్, జులై వరకు మొత్తం 3 లక్షల నిర్మాణాలు పూర్తవుతాయని వెల్లడించారు.
త్వరలో మరో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ : రాష్ట్రంలో 4.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేశామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కొద్దిరోజుల క్రితం తెలిపారు. త్వరలో మరో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను అందుబాటులోకి తెస్తామని పేర్కొన్నారు. అయితే గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2.31 లక్షల డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు మంజూరు చేసిందని, వాటిలో 1.63 లక్షల ఇళ్లు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పూర్తిగా సిద్ధమైన వాటిని లబ్ధిదారులకు కేటాయించినట్లుగా చెప్పారు. మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసి ఈ 99 రోజుల కార్యక్రమంలో వాటిని లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు.
