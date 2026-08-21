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మీరు 'ఇందిరమ్మ ఇళ్ల'కు అర్హులేనా? - చెక్​ చేసుకోండిలా!

క్యూర్ పరిధిలో మొత్తం 60,720 దరఖాస్తులపై సమగ్రమైన 360 డిగ్రీల పరిశీలన - సుమారు 40,000 దరఖాస్తుదారులు అర్హులు - ఈ నెల 25వ తేదీన తుది జాబితా విడుదల

Indiramma House Scheme 2026
Indiramma House Scheme 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 7:55 AM IST

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Indiramma House Scheme 2026 : హైదరాబాద్ నగర పరిధిలోని 16 నియోజకవర్గాల్లో 7,340 'ఇందిరమ్మ' ఇళ్ల మొదటి విడత కేటాయింపునకు సంబంధించి, దరఖాస్తుదారుల అర్హతపై ప్రభుత్వం ప్రాథమిక నిర్ణయం తీసుకుంది. మొత్తం 60,720 దరఖాస్తులపై సమగ్రమైన 360 డిగ్రీల పరిశీలన నిర్వహించగా, సుమారు 40,000 మంది దరఖాస్తుదారులు అర్హులుగా తేలారు. అభ్యంతరాలను తెలియజేయడానికి ప్రభుత్వం 23వ తేదీ సాయంత్రం వరకు గడువు విధించింది. ఈ అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన తర్వాత 25వ తేదీన తుది జాబితా విడుదల చేస్తుంది. ఆ తర్వాత 27 నుంచి 30వ తేదీల మధ్య జరిగే లాటరీ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ జాబితా నుంచి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు.

పరిశీలన ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది : '360-డిగ్రీల'సర్వేలో దరఖాస్తుదారు హైదరాబాద్‌లో పదేళ్లుగా ఉంటున్నారా? వారి ఆస్తులు, వాహనాల వివరాలు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అర్హతను నిర్ధారిస్తారు. గతంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపికలోనూ ఇదే పద్ధతిని అనుసరించారు. అప్పట్లో 72 లక్షల దరఖాస్తులను పరిశీలించగా 40 లక్షల దరఖాస్తులు అనర్హమైనవిగా తేలాయి.

  • విద్యుత్ లేదా నీటి బిల్లులు దరఖాస్తుదారుడు పేరు మీద ఉన్నాయా అని అధికారులు తనిఖీ చేస్తారు. వీటిలో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా సరే, వారికి ఇల్లు లేదా స్థలం ఉన్నట్లుగా భావించి అనర్హులుగా ప్రకటిస్తారు.
  • రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా దరఖాస్తుదారుకు భూమి ఉందేమోనని కూడా తనిఖీ చేస్తారు. ప్రస్తుతం అనర్హులుగా తేలిన వారిలో చాలా మందికి ఈ కారణం వల్లే అనర్హత వచ్చినట్లు గుర్తించారు.
  • ఓ దరఖాస్తుదారుడు తన పేరు మీద భూమిని 3 నెలల కిందట రూ.40 లక్షలకు విక్రయించాడు. ప్రస్తుతానికి తన దగ్గర భూమి లేదు. కానీ అతని వద్ద ఆ మేరకు డబ్బు ఉందని ఆ దరఖాస్తుదారుడిని అనర్హుడిగా ప్రకటించారు.
  • జీవనోపాధి కోసం వినియోగించే సరుకు రవాణా వాహనం కలిగిన వ్యక్తులు అర్హులుగా పరిగణించరు. కానీ ఒకవేళ అటువంటి వాహనాలు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కలిగి ఉంటే అనర్హతకు కిందికి వస్తుంది.
  • పన్ను చెల్లింపుదారులు, గతంలో ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందినవారు సొంత ఇల్లు ఉన్నవారిని అనర్హులుగా ప్రకటించారు.

ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి :

  • మీరు https://tghb.telangana.gov.in/curestatus వెబ్‌సైట్‌లో మీ దరఖాస్తు స్థితిని తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అక్కడే మీ అభ్యంతరాలను కూడా నమోదు చేయవచ్చు.
  • అప్లికేషన్ నంబర్, ఆధార్ లేదా మొబైల్ నంబర్ వంటి ఏదైనా ఒక ఎంపికను ఎంచుకుని, పక్కన ఉన్న బాక్స్‌లో సంబంధిత వివరాలను నమోదు చేసి, సెర్చ్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి. అప్లికేషన్ నంబర్, పేరు, ఏ నియోజకవర్గానికి ప్రాజెక్టు, స్టేటస్​తో పాటు అభ్యంతరాలు ఉంటే క్లెయిమ్​ చేసుకునేలా వస్తుంది.
  • అర్హత లేని దరఖాస్తుదారులు 'క్లెయిమ్ చేయండి' అనే ఎంపికతో 'అనర్హులు'గా గుర్తిస్తారు. దీనిపై క్లిక్ చేస్తే అనర్హతకు గల నిర్దిష్ట కారణాలు తెలుస్తాయి.
  • ఎవిడెన్స్​ డిటెయిల్స్​ కాలమ్​లో మీ పేరు మీద నమోదైన భూమి లేదా ఇల్లు వంటి అనర్హతకు గల కారణాలు పేర్కొంటారు. సమాచారం తప్పుగా ఉంటే మీరు కింద అందించిన బాక్సులో కారణాలను పేర్కొని, సహాయక పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • అర్హత ఉన్న దరఖాస్తుదారులకు సంబంధించిన సమాచారం తప్పుగా నమోదైతే వివరాలను సరిదిద్దడానికి ఒక అవకాశం ఉంది.

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