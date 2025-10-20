ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో లబ్ధిదారులకు షాక్ - చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్న కమిటీ సభ్యులు

‘ఇందిరమ్మ ఇళ్ల’ కమిటీ సభ్యులు, సిబ్బంది చేతివాటం - వసూళ్లే పనిగా పెట్టుకున్నా మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు - రూ.5 లక్షల సహాయంలో రూ.1 లక్ష కమీషన్ వసూళ్లు

Committee Members are Extortion from Beneficiaries
Committee Members are Extortion from Beneficiaries (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Committee Members are Extortion from Beneficiaries : ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది. అర్హులైన పేదలందరికీ సొంత గూడు దరిచేర్చడమే లక్ష్యమని పేర్కొంటోంది. లబ్ధిదారుల ఎంపిక బాధ్యతను ఇందిరమ్మ కమిటీలకు అప్పగించింది. కమిటీకి చెందిన సభ్యులు ఇదే అదునుగా చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ బాధంతా ఎందుకని కొందరు మంజూరు పత్రాలు అందుకున్న తర్వాత నిర్మాణం చేపట్టలేమని చేతులెత్తేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిజామాబాద్‌ అర్బన్‌ నియోజకవర్గంలో ఇది పరిస్థితి.

  • నిజామాబాద్​ నగరం ఓ వార్డులో ఇళ్లు మంజూరైన లబ్ధిదారుల నుంచి మాజీ కార్పొరేటర్​ ఒకరు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. అయితే వారు అడిగినంత ఇవ్వలేదన్న కారణంగానే తమకు ఇళ్లు మంజూరు కాకుండా చేశాడని కొందరు బాధితులు వాపోతున్నారు.

నగరంలో వారిదే హవా : నగరంలో కొందరు మాజీ కార్పొరేటర్లు, నాయకులు కమిటీని అడ్డుపెట్టుకుని ఇంటి దరఖాస్తుదారులు, లబ్ధిదారులు నుంచి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సిండికేట్​గా మారి దందా సాగిస్తుండటం విశేషం. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు చేయాలంటే రూ.5 వేలు ఆపై మొత్తాన్ని వసూలు చేస్తున్నారు. ఎలాగోలా నిర్మాణాలు చేపట్టిన వారి నుంచి బిల్లుల విడుదలకూ నిర్ణీత మొత్తాన్ని డిమాండ్​ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

మరి కొందరు పలుకుబడి ఉన్న మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు వసూళ్లే పనిగా పెట్టుకున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. నగరం, పట్టణాల్లో పరిస్థితి ఇలా ఉంటే గ్రామాల విషయానికొస్తే కొందరు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు వసూళ్లు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. కింది స్థాయిలో కొందరు సహకారిస్తుండగా దందా యథేచ్చగా కొనసాగుతోందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.

వార్డు అధికారుల వసూళ్లు? : కొందరు వార్డు ఆఫీసర్లు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇంటిని నిర్మించుకనే లబ్ధిదారులకు పలు దశల్లో రూ.లక్ష చొప్పున మొత్తం రూ.5లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తోంది. లబ్ధిదారుల ఖాతాలో రూ.లక్ష జమకాగానే రూ.20 వేల కమీషన్​ వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనికోసం లబ్ధిదారులతో ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఆరోపణల నేపథ్యంలో నగరంలో విధులు నిర్వహించే ఓ వార్డు ఆఫీసర్​పై ఇటీవల వేటు పడింది. అయినా ఎలాంటి భయం లేకుండా ఇంకొందరు అవినీతికి పాల్పడుతుండటం గమనార్హం.

మంజూరు 1,800, నిర్మాణంలో 900 నివాసాలు : నిజామాబాద్​ అర్బన్​ నియోజకవర్గంలో 3500 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా విధించింది. వీటిల్లో ఇప్పటి వరకు 1,800 మాత్రమే మంజూరయ్యాయి. ఆ మంజూరైన ఇళ్లల్లో నిర్మాణాలు మొదలై వివిధ దశల్లో 900 వరకు ఉన్నాయి. మంజూరు పత్రాలు అందుకుని పనులు మొదలు పెట్టాల్సిన వారు సుమారు 700 మంది వరకు ఉన్నారు.

అర్హులైన వారిలో 200 మంది ఇంటి నిర్మాణంపై ఆసక్తి చూపడం లేదని తెలుస్తోంది. కొందరు వివిధ కారణాలతో ఇంటి మంజూరును రద్దు చేయాలని అధికారులను సంప్రదిస్తున్నారు. అర్హుల ఎంపికను పారదర్శకంగా చేపట్టి, బిల్లుల్లో కమీషన్ల పర్వానికి అడ్డుకట్ట పడేలే చేస్తేనే పేదలు ఇంటి నిర్మాణాలకు ముందుకొస్తారనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కొత్త చిక్కు - ఈ కేవైసీ ఉంటేనే బ్యాంక్​ ఖాతాలోకి డబ్బులు!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

TAGGED:

EXTORTION FROM BENEFICIARIES
INDIRAMMA HOUSING SCHEME
INDIRAMMA HOUSE BRIBES
ఇళ్ల పథకంలో లబ్ధిదారుల లూఠీ
INDIRAMMA HOUSING SCHEME

