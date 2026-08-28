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లక్కీ డ్రాతోనే క్యూర్ పరిధి​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - మరో 10 రోజుల్లో రెండో విడత : పొంగులేటి

అర్హులైన పేదలకు ఇళ్లు ఇస్తున్నామన్న మంత్రి పొంగులేటి - మరో 10 రోజుల్లో రెండో విడత జాబితా విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడి - నాంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, కంటోన్మెంట్, కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గాల్లో నేడు లబ్ధిదారుల ఎంపిక

Indiramma House
మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 2:02 PM IST

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Indiramma Houses in Hyderabad : తెలంగాణలో ప్రభుత్వం తరఫున ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.5 లక్షలు ఇస్తూ, అర్హులైన పేదలకు ఇళ్లను కేటాయిస్తున్నామని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వెల్లడించారు. క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ఆయన మాట్లాడారు. నాంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, కంటోన్మెంట్, కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గాల్లో లబ్ధిదారులను లక్కీ డ్రా ద్వారా ఎంపిక చేశారు. కులం, మతం, పార్టీ చూడకుండా అర్హులందరికీ ఇళ్లు ఇచ్చామన్న ఆయన, మరో 10 రోజుల్లో రెండో విడత జాబితా విడుదల చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు.

మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో నిర్మాణం ప్రారంభం : ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్​లోని 16 నియోజకవర్గాల్లో స్థలాలు సేకరించి టెండర్లు పూర్తి చేసినట్లు మంత్రి పొంగులేటి పేర్కొన్నారు. రెండు, మూడు రోజుల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ల నిర్మాణం ప్రారంభిస్తారని, వాటిని ఏడాదిలోపే పూర్తి చేసి ఆడబిడ్డల పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి​ ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఎలాంటి ఛార్జీలు వసూలు చేయబోమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటిని అమ్ముకునే హక్కు వస్తుందని చెప్పారు. ఇల్లు రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిన తర్వాత ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తితే తాకట్టు పెట్టుకునేందుకు సైతం అనుమతి ఉంటుందని చెప్పారు. పారదర్శకంగా లక్కీ డ్రాతోనే ఇళ్లను కేటాయిస్తున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు.

4 నియోజకవర్గాల్లో ఎంపిక : క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపిక సందర్భంగా మొదటి విడతలో 7,380 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు అందిస్తున్నామని హౌసింగ్ బోర్డ్‌ కార్పొరేషన్ ఎండీ గౌతమ్ తెలిపారు. ఎక్కడ నివాసం ఉంటున్నారో అక్కడే ఇల్లు నిర్మించి ఇస్తున్నామని అన్నారు. ఒక్కో ఇందిరమ్మ ఇల్లు విలువ రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.60 లక్షలు ఉంటుందని చెప్పారు. నాంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, కంటోన్మెంట్, కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గాల్లో లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపారు.

4 రోజుల పాటు లక్కీ డ్రా : మొదటి దఫాలో 7,340 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ప్రభుత్వం అర్హులకు అందించనుంది. ఆయా నియోజకవర్గాల్లో 4 రోజుల పాటు లక్కీ డ్రా నిర్వహణ ఉండనుంది. క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం 60 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. 19 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తులను అధికారులు తిరస్కరించారు. ఇళ్లు దక్కని వారు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలంగాణ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వీపీ గౌతమ్ తెలిపారు.

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మీరు 'ఇందిరమ్మ ఇళ్ల'కు అర్హులేనా? - చెక్​ చేసుకోండిలా!

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