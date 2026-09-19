'లక్కీ'గా ఎంపికైనంత మాత్రాన ఇల్లు రాదట! - ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు కొత్త టెన్షన్
ఇందిరమ్మ టవర్స్లో ఫ్లాట్లకు ఎంపికైన వారు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారుల పరిశీలనలో లబ్ధిదారులు అనర్హులని పొరుగు వారు ఫిర్యాదు చేసినా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారని ఎంపికైన వారు నివ్వెరబోతున్నారు.
Published : September 19, 2026 at 10:47 AM IST
Final Survey Of Indiramma Flats : హైదరాబాద్లో ఇందిరమ్మ టవర్స్లో ఫ్లాట్ల కోసం దరఖాస్తు గడువు ఆగస్టు 15తోనే ముగిసింది. నగరవ్యాప్తంగా వీటి కోసం 60 వేల మందికి పైగా అప్లై చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి అధికారిక పరిశీలనలో తమ పేర్లు ఉంటాయో లేదోనని దరఖాస్తుదారులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
నగర పరిధిలో సొంత ఇల్లు, భూమి లేదా కారు ఉండకూడదనే నిబంధనపై అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు చేసిన ప్రకటనలే వారి టెన్షన్కు కారణం. అయితే ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలో కొన్ని లోపాలు వెలువడ్డాయి. వాస్తవానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి భూమి లేకపోయినా రికార్డుల్లో ఉన్నట్లు, ఇతరుల వాహనాలను వీరి పేరిట చూపించడం జరిగింది.
75 శాతం మందిని అనర్హులుగా తేల్చి
లోపాలను సరి చేసుకోవడానికి దరఖాస్తుదారులు మళ్లీ హౌసింగ్ బోర్డు కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఆన్లైన్ ద్వారా ఫిర్యాదులు సమర్పించేందుకు అవకాశం కల్పించడంతో కొంత ఉపశమనం లభించింది. ధ్రువీకరణలో సుమారు 40 వేల మందిని అనర్హులుగా తేల్చారు. మిగిలిన 20 వేల మంది అభ్యర్థులతోనే డ్రా ప్రక్రియను కొనసాగించారు. ఆగస్టు 27 నుంచి 31 మధ్య జరిగిన ఈ ప్రక్రియలోనూ దాదాపు 10 వేల మందిని ఎంపిక చేశారు. ఇందులో భాగంగా తొలుత ప్రతి నియోజకవర్గానికి 480 మందిని 'సెలెక్ట్' జాబితాలో చేర్చగా, మరో 120 మందిని 'వెయిటింగ్ లిస్టు'లో ఉంచారు.
అధికారుల చొరవ కోసం నిరీక్షణ
ఇలా ఇళ్ల కోసం ఎంపికైన వారి ముఖాల్లోనూ సంతోషం లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే తదుపరి మరోసారి సర్వే నిర్వహిస్తామని అధికారులు ప్రకటించడమే ఇందుకు కారణం. ముఖ్యంగా ఇరుగుపొరుగు వారు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినా లేదా సర్వేలో అభ్యర్థి అనర్హుడిగా తేలినా ఇల్లు దక్కదని చెబుతున్నారు. వీరికి బదులుగా వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న వారికి ఇళ్లను కేటాయించడం జరుగుతుందని అధికారులు ప్రకటించడం ఎంపికైన వారిని కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది. ఫలితంగా లాటరీలో సెలెక్ట్ అయిన వారు ఆగస్టు మొదటి వారం నుంచే ఆధార్, ఆదాయం, కుల ధ్రువీకరణ, గ్యాస్ బిల్లులు వంటి పత్రాలను పట్టుకొని ఇప్పటికీ అధికారుల చొరవ కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు.
"ఇందిరమ్మ టవర్స్లో ఫ్లాట్ల కోసం గత నెలలో నిర్వహించిన లాటరీలో మా పేరు వచ్చింది. దీంతో మేము ఎంతో సంతోషించాం. అయితే కేవలం ఎంపికైనంత మాత్రాన ఇల్లు వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదని, అధికారులు మా ప్రస్తుత నివాసానికి వచ్చి మరోసారి సర్వే చేస్తారని తర్వాత తెలిసింది. వారం రోజుల క్రితమే అధికారులు మా ఇంటికొచ్చి తనిఖీ చేశారు. కానీ మాకు కచ్చితంగా ఇల్లు వస్తుందో లేదో స్పష్టం చేయలేదు. పైగా మేము అనర్హులమని పొరుగువారు ఫిర్యాదు చేసినా ఇల్లు రాకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందట. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సంతోషంగా ఎలా ఉండగలం?" - కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఓ దరఖాస్తుదారుడు
ఈ వారంలోనే ఫైనల్ లిస్ట్ ఇస్తాం
అధికారులు సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 'సెలెక్ట్ లిస్ట్'లో ఉన్నవారి ఇంటింటికీ వెళ్లి పరిశీలన ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. తొలుత నాలుగు రోజుల్లోనే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామని భావించారు. అయితే ఎంపిక చేసిన వ్యక్తుల ఇళ్లు దొరక్కపోవడం, తప్పుడు ఫోన్ నంబర్ల వల్ల ఆలస్యమైంది. ముఖ్యంగా సిబ్బంది కొరత వల్ల ఇతర విభాగాల వారిని వినియోగించాల్సి వచ్చింది. వీరికి మళ్లీ సంబంధిత మొబైల్ అప్లికేషన్లపై శిక్షణ ఇవ్వడానికి మరింత సమయం పట్టింది. ఈ కారణాలతో ఇప్పటికీ సర్వే కొనసాగుతూనే ఉంది. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈ ఇంటింటి సర్వే పూర్తయింది. ఇతర నియోజకవర్గాల్లోనూ సుమారు 70 శాతం దాకా అయినట్లు తెలుస్తోంది. అర్హుల తుది జాబితాను ఈ వారంలో విడుదల చేస్తామని హౌసింగ్ బోర్డు తెలిపింది.
ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అర్హులు కావలెను! - సిటీలో పేదలే కనిపించట్లేదుగా!!
ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఎంపికకాని వారికి రూ.10వేల డిపాజిట్ చెల్లింపు - మీసేవలో కట్టిన వారు ఇలా చేయండి