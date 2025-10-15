ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కొత్త చిక్కు - ఈ కేవైసీ ఉంటేనే బ్యాంక్​ ఖాతాలోకి డబ్బులు!

సాంకేతిక లోపంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు - ఈ కేవైసీ పొందిన బ్యాంకు ఖాతాలకే సాయం అందిస్తున్న ప్రభుత్వం - పలు కారణాలతో బ్యాంకు అకౌంట్​ను హోల్డ్​లో పెట్టిన అధికారులు

INDIRAMMA HOUSE SCHEME
INDIRAMMA HOUSE SCHEME (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Indiramma Beneficiaries Bank Accounts Technical Issue : ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు సాంకేతిక లోపం చిక్కులు తెచ్చిపెడుతోంది. పనులు ప్రారంభించే ముందు యాప్​లో ఏ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు నమోదు చేశారో వాటిలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడతల వారీగా సాయం డబ్బులను విడుదల చేస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా ఈ కేవైసీ పొందిన బ్యాంకు ఖాతాలకే ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తోంది. దానికి ఫలితంగా లబ్ధిదారులు ముందుగా అందించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు కాకుండా ఈ కేవైసీ పొందిన ఖాతాల్లోనే(లబ్ధిదారుడి ఆధార్​తో అనుసంధానమైన వేరే ఖాతా) జమ చేస్తుండటంతో లబ్ధిదారులకు చిక్కులను తెచ్చిపెట్టినట్లయింది.

ఖాతాలను హోల్డ్​లో పెట్టడం వల్లే : ఈ కేవైసీ పొందిన కొన్ని ఖాతాలు ఉపయోగించడం లేదని, మరికొన్ని అప్పులు చెల్లించనుందున బ్యాంకు అధికారులు ఖాతాలు ఉపయోగించడం లేదని, మరికొన్ని అప్పులు చెల్లించనుందున బ్యాంకు అధికారులు ఖాతాలను హోల్డ్​లో పెట్టడంతో లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

  • కాసిపేట మండలం బుగ్గగూడెం గ్రామానికి చెందిన పెద్దులు ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణం స్లాబ్​ వరకు పూర్తయింది. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే మూడో బిల్లు రూ.2 లక్షల కోసం కార్యదర్శి, ఏఈ ఫొటో తీసి యాప్​లో నమోదు చేశారు. అయితే వారికి రూ.2 లక్షలు జమ కావాల్సి ఉండగా సాంకేతిక లోపంతో రూ.4 లక్షలు బ్యాంకు ఖాతాలో జమైనట్లు మొబైల్​కు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమై అకౌంట్​ను హోల్డ్​లో పెట్టి మిగతా నగదు ప్రభుత్వ ఖాతాలోకి జమ చేయించుకున్నారు. ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల జరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
  • బుగ్గగూడెం గ్రామానికి చెందిన ఓ లబ్ధిదారురాలు ముత్యంపల్లి గ్రామీణ బ్యాంకులో అకౌంట్​ కలిగి ఉన్నారు. ఇదే ఖాతాను ఇందిరమ్మ యాప్​లో నమోదు చేసి సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆ లబ్ధిదారు మహిళా సంఘంలో అప్పు చెల్లించలేదని ఖాతాను హోల్డ్​లో పెట్టారు. తీరా మీ ఖాతా సరిగాలేదని మొబైల్​కి సమాచారం వచ్చింది. దీంతో మళ్లీ బ్యాంకుకు వెళ్లి హోల్డ్​ నుంచి తీయించారు.
  • కాసిపేట మండలం కోమటిచేనుకు చెందిన ఓ లబ్ధిదారుడు బేస్​మెంట్​ వరకు పనులను నెల రోజుల కిందట పూర్తి చేశారు. పనుల ప్రారంభానికి ముందు మత్యంపల్లి గ్రామీణ బ్యాంకు ఖాతాను నమోదు చేశారు. ఆ అకౌంట్​ ఈ కేవైసీ లేకపోవడంతో నగదు జమ కావడం లేదు. బ్యాంకు అధికారులను సంప్రదించగా వారు కేవైసీ కావడం లేదని, పోస్టాఫీసు ఖాతాకు ఈ కేవైసీ ఉందని చెప్పారు. కానీ ఆ ఖాతా నగదు పరిమితి తక్కువగా ఉందని చివరికి వేరే బ్యాంకులో ఖాతా తెరిచారు.

యాప్​లో ఇలా చేయాలి :

  • యూజర్‌ లాగిన్‌కు వెళ్లి పేరు, ఫోన్‌ నంబరు, గ్రామం తదితర పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • ఇంటి నిర్మాణం ఏ దశలో ఉందో దాన్ని ఫొటో తీసి యాప్​లో వివరంగా అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కోరిన వివరాలను పూర్తిచేస్తే ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుంది.
  • లబ్ధిదారులు ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించి వాస్తవ చిత్రాలే అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.
  • లేదంటే క్షేత్రస్థాయి అధికారుల పరిశీలనలో విషయం బయటపడుతుందని గృహ నిర్మాణ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు.

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

దీపావళికి కల సాకారం అయ్యేనా? - ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లు!

