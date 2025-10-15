ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కొత్త చిక్కు - ఈ కేవైసీ ఉంటేనే బ్యాంక్ ఖాతాలోకి డబ్బులు!
సాంకేతిక లోపంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు - ఈ కేవైసీ పొందిన బ్యాంకు ఖాతాలకే సాయం అందిస్తున్న ప్రభుత్వం - పలు కారణాలతో బ్యాంకు అకౌంట్ను హోల్డ్లో పెట్టిన అధికారులు
Published : October 15, 2025 at 10:46 AM IST
Indiramma Beneficiaries Bank Accounts Technical Issue : ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు సాంకేతిక లోపం చిక్కులు తెచ్చిపెడుతోంది. పనులు ప్రారంభించే ముందు యాప్లో ఏ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు నమోదు చేశారో వాటిలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడతల వారీగా సాయం డబ్బులను విడుదల చేస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా ఈ కేవైసీ పొందిన బ్యాంకు ఖాతాలకే ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తోంది. దానికి ఫలితంగా లబ్ధిదారులు ముందుగా అందించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు కాకుండా ఈ కేవైసీ పొందిన ఖాతాల్లోనే(లబ్ధిదారుడి ఆధార్తో అనుసంధానమైన వేరే ఖాతా) జమ చేస్తుండటంతో లబ్ధిదారులకు చిక్కులను తెచ్చిపెట్టినట్లయింది.
ఖాతాలను హోల్డ్లో పెట్టడం వల్లే : ఈ కేవైసీ పొందిన కొన్ని ఖాతాలు ఉపయోగించడం లేదని, మరికొన్ని అప్పులు చెల్లించనుందున బ్యాంకు అధికారులు ఖాతాలు ఉపయోగించడం లేదని, మరికొన్ని అప్పులు చెల్లించనుందున బ్యాంకు అధికారులు ఖాతాలను హోల్డ్లో పెట్టడంతో లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
- కాసిపేట మండలం బుగ్గగూడెం గ్రామానికి చెందిన పెద్దులు ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణం స్లాబ్ వరకు పూర్తయింది. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే మూడో బిల్లు రూ.2 లక్షల కోసం కార్యదర్శి, ఏఈ ఫొటో తీసి యాప్లో నమోదు చేశారు. అయితే వారికి రూ.2 లక్షలు జమ కావాల్సి ఉండగా సాంకేతిక లోపంతో రూ.4 లక్షలు బ్యాంకు ఖాతాలో జమైనట్లు మొబైల్కు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమై అకౌంట్ను హోల్డ్లో పెట్టి మిగతా నగదు ప్రభుత్వ ఖాతాలోకి జమ చేయించుకున్నారు. ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల జరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
- బుగ్గగూడెం గ్రామానికి చెందిన ఓ లబ్ధిదారురాలు ముత్యంపల్లి గ్రామీణ బ్యాంకులో అకౌంట్ కలిగి ఉన్నారు. ఇదే ఖాతాను ఇందిరమ్మ యాప్లో నమోదు చేసి సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆ లబ్ధిదారు మహిళా సంఘంలో అప్పు చెల్లించలేదని ఖాతాను హోల్డ్లో పెట్టారు. తీరా మీ ఖాతా సరిగాలేదని మొబైల్కి సమాచారం వచ్చింది. దీంతో మళ్లీ బ్యాంకుకు వెళ్లి హోల్డ్ నుంచి తీయించారు.
- కాసిపేట మండలం కోమటిచేనుకు చెందిన ఓ లబ్ధిదారుడు బేస్మెంట్ వరకు పనులను నెల రోజుల కిందట పూర్తి చేశారు. పనుల ప్రారంభానికి ముందు మత్యంపల్లి గ్రామీణ బ్యాంకు ఖాతాను నమోదు చేశారు. ఆ అకౌంట్ ఈ కేవైసీ లేకపోవడంతో నగదు జమ కావడం లేదు. బ్యాంకు అధికారులను సంప్రదించగా వారు కేవైసీ కావడం లేదని, పోస్టాఫీసు ఖాతాకు ఈ కేవైసీ ఉందని చెప్పారు. కానీ ఆ ఖాతా నగదు పరిమితి తక్కువగా ఉందని చివరికి వేరే బ్యాంకులో ఖాతా తెరిచారు.
యాప్లో ఇలా చేయాలి :
- యూజర్ లాగిన్కు వెళ్లి పేరు, ఫోన్ నంబరు, గ్రామం తదితర పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- ఇంటి నిర్మాణం ఏ దశలో ఉందో దాన్ని ఫొటో తీసి యాప్లో వివరంగా అప్లోడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కోరిన వివరాలను పూర్తిచేస్తే ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుంది.
- లబ్ధిదారులు ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించి వాస్తవ చిత్రాలే అప్లోడ్ చేయాలి.
- లేదంటే క్షేత్రస్థాయి అధికారుల పరిశీలనలో విషయం బయటపడుతుందని గృహ నిర్మాణ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు.
