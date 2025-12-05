92 ఇండిగో విమానాల రద్దు - శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రయాణికుల ఆందోళన
మొత్తం 92 విమానాలు రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించిన ఇండిగో - శంషాబాద్కు రావాల్సిన 43, వెళ్లాల్సిన 49 ఇండిగో విమానాలు రద్దు - చెక్ఇన్ తర్వాత విమానాల రద్దు సమాచారంపై ప్రయాణికుల అసహనం
Passengers Protest At Shamshabad Airport : ఇండిగో విమానాల రాకపోకలను నిలిపేయడంతో శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మొత్తం 92 ఇండిగో విమానాలు రద్దు చేసినట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. ఇందులో శంషాబాద్కు రావాల్సినవి 43, ఇక్కడి నుంచి వెళ్లాల్సినవి 49 సర్వీసులు ఉన్నాయి. ముందుగా బుక్ చేసుకున్న సర్వీసులను రద్దు చేయడం పట్ల ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చెక్ఇన్ అయిన తర్వాత విమానాల రద్దు సమాచారం ఇవ్వడంపై ఎయిర్పోర్ట్లో నిరసన తెలిపారు. మరోవైపు విశాఖపట్నం నుంచి వెళ్లే 8 ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు చేశారు. వీటిలో హైదరాబాద్, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, చెన్నైకు వెళ్లాల్సినవి కూడా ఉన్నాయి.
"12 గంటల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం. ఒక్కసారి ఒక గంట, మరోసారి రెండు గంటలు అని చెబుతున్నారు. పెళ్లికి వెళ్లాలి, లగేజీ లేదు, సమాచారం లేదు. ఇది మానసిక యాతనే" - ఒక ప్రయాణికుడి ఆవేదన
దేశంలో వందలాది విమానాలు రద్దు : దేశంలోని అతి పెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో సేవల్లో కొన్నిరోజులుగా తీవ్రమైన అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. నాలుగు రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ సంక్షోభం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వందలాది విమానాలు రద్దు అవ్వడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. కొన్ని ఎయిర్పోర్టుల్లో పరిస్థితి నియంత్రణలో లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎక్కడ చూసినా లగేజీ-ఆందోళనలో ప్రయాణికులు : దిల్లీ విమానాశ్రయంలో వేల సంఖ్యలో బ్యాగులు టెర్మినల్లో పేరుకుపోయాయి. 12 నుంచి 14 గంటల పాటు ప్రయాణికులు నీరు, భోజనం లేకుండా తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. ఈ సమస్యకు ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) నూతన దశ అమలులో వచ్చిన మార్పులు, క్రూ ప్లానింగ్లో పలు లోపాలు, శీతాకాలం కారణంగా ఆపరేషనల్ పరిమితులు, సిబ్బంది కొరత వంటి అంశాలు డీజీసీఏ సమీక్షలో ప్రధాన కారణాలుగా తేలాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇండిగో ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) నిబంధనల నుంచి ఎయిర్బస్ ఏ320 విమానాలకు మినహాయింపు కల్పించాలని డీజీసీఏను కోరింది. దీని పట్ల డీజీసీఏ ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం ప్రకటించలేదు.
మంత్రి చొరవతో అయ్యప్ప భక్తులకు విమానం : ఏపీ సమాచార సంబంధాల శాఖ మంత్రి పార్థసారథి జోక్యంతో శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు ప్రత్యేక విమానం అందుబాటులోకి వచ్చింది. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇండిగో విమానం కోసం మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి వేచి చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అయ్యప్ప భక్తులు ప్రయాణించే విమానం ఆలస్యంపై విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు. అలాగే అయ్యప్ప స్వాములు చేస్తున్న ఆందోళనను గమనించారు. వెంటనే కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడితో మాట్లాడి శబరిమలకు విమానం ఏర్పాటు చేయించారు. విమాన ప్రయాణం కల్పించినందుకు అయ్యప్పస్వాములు మంత్రి పార్థసారథికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇది ప్రభుత్వపు నియంతృత్వపు మోడల్ ఫలితం : ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ విమానాల రద్దు అంశంపై స్పందిస్తూ ఇది ప్రభుత్వపు నియంతృత్వపు మోడల్ ఫలితమని వ్యాఖ్యానించారు. న్యాయమైన పోటీ లేకపోవడం వల్లే ఇటువంటి గందరగోళం ఏర్పడిందని ఆయన విమర్శించారు. రాజ్యసభలో శివసేన (ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం) ఎంపీ ప్రియాంకా చతుర్వేది నిబంధన 180 కింద నోటీసు ఇవ్వడంతో పాటు పౌర విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ వెంటనే స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. వేలాది మంది ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యం ప్రమాదంలో పడటం అత్యంత ముఖ్యమైన అంశమని పేర్కొన్నారు.
