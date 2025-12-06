'ఇండిగో' అంటేనే భగ్గుమంటున్న ప్యాసింజర్లు - స్పెషల్ ట్రైన్స్ నడుపుతున్న రైల్వే
హైదరాబాద్కు రావాల్సిన 26 ఇండిగో విమానాలు రద్దు - హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లాల్సిన 43 ఇండిగో విమానాలు రద్దు - సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేందుకు 5 నుంచి 10 రోజులు పట్టే అవకాశం
Published : December 6, 2025 at 2:20 PM IST
Indigo Flights Cancelled From Shamshabad Airport : దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రద్దు కొనసాగుతోంది. దేశీయ అతి పెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో విమాన సేవలకు వరుసగా ఐదోరోజూ అంతరాయం కలిగింది. ఈరోజు వందలాది ఇండిగో విమానాలు రద్దైనట్లు ఆ సంస్థ ప్రకటించింది. మరోవైపు ఇండిగో సంక్షోభం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది.
మరో 5 నుంచి 10 రోజులు పట్టే అవకాశం : వరుసగా ఐదో రోజు ఇండిగో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లాల్సిన 43 విమానాలు, హైదరాబాద్కు రావాల్సిన 26 విమానాలను రద్దు చేశారు. సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేందుకు మరో 5 నుంచి 10 రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇండిగో విమానాల రద్దుపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇండిగో సేవల అంతరాయం నేపథ్యంలో కొందరు ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఎయిర్ లైన్స్లో గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు అదనపు బోగీలు : ఇండిగో విమాన సేవల అంతరాయాన్ని కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణించింది. 3 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయి పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది. విమానాశ్రయాల్లో ఉన్నవారిని గమ్యస్థానాలకు చేర్చేందుకు రైల్వేశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. చర్లపల్లి-కోల్కతా, సికింద్రాబాద్-చెన్నై, హైదరాబాద్-ముంబయికి దక్షిణమధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతోంది. వీటిలో బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయని అధికారులు అన్నారు. 37 రైళ్లకు 116 కోచ్లు అదనంగా జోడించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు అదనపు బోగీలతో నడుస్తున్నాయి.
"ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాలని వచ్చాం. శంషాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లాలి. సాయంత్రం బెంగళూరు నుంచి ప్లైట్ ఉంది. కానీ ప్లైట్ అందదు. మాకు సంబంధం లేదని అంటున్నారు. మేము ఉదయం 08:30 గంటలకు వచ్చాం. అధికారుల నుంచి సరైన సమాధానం లేదు." శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో ప్రయాణికురాలు
"మొన్న, నిన్న వచ్చాం. రద్దు చేశారు. రీషెడ్యూల్ చేశారు. రెండు గంటలకు ముందే ఉండాలని రాత్రి మెసేజ్ వచ్చింది. అందుకే మళ్లీ ఈరోజు ఉదయం ఉదయం 08:30 గంటలకు వచ్చాం. ఇక్కడకు వచ్చాక విమానం రద్దు అయిందని మెసేజ్ వచ్చింది."- ప్రయాణికుడు
విశాఖ నుంచి 9 సర్వీసులు రద్దు : ఏపీలోని విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి 9 ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు చేశారు. వీటిలో బెంగళూరు, చెన్నై, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్కు వెళ్లేవి ఉన్నాయి. ఈ ఎయిర్ పోర్టు నుంచి 11 విమాన సర్వీసులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.
శనివారం 400కు పైగా విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. అందులో ముంబయి విమానాశ్రయంలో 109 , దిల్లీలో 106 విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. ఇండిగో సంక్షోభం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా పలు విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు.
ప్రయాణికులకు రిఫండ్ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటాం : ఇండిగో విమానాల రద్దుపై పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పందించారని, ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని చెప్పారని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. వృద్ధులు, పిల్లలు, దివ్యాంగులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని అన్నారు. విమానాల రద్దు కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తామని తెలిపారు. బాధిత ప్రయాణికులకు రిఫండ్ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
ఐదోరోజూ 'ఇండిగో' సేవలకు అంతరాయం- 400 విమానాలు రద్దు- సుప్రీంకోర్టుకు సంక్షోభం