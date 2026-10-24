విద్యుత్ ఉత్పత్తికి బొగ్గు కొరత - క్రిటికల్ కేటగిరీలో జెన్కో కేంద్రాలు
Coal Shortage in Thermal Power Station : థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తికి బొగ్గు కొరత ఏర్పడింది. జెన్కో ప్లాంట్లు 'క్లిష్టమైన' స్థితిలోకి చేరాయి. ప్రత్యామ్నాయంగా విదేశీ బొగ్గును సేకరించేందుకు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:41 PM IST
Coal Shortage in Thermal Power Station : 'ఎల్ నినో' ప్రభావం ఇప్పుడు విద్యుత్ రంగంపై కనిపిస్తోంది. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, తీవ్రమైన వేడి, సాగునీటి కాలువల్లో నీటి కొరత కారణంగా వ్యవసాయ అవసరాల కోసం బోరుబావులపై ఆధారపడటం పెరగడంతో, విద్యుత్ డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. అయితే, ఈ డిమాండ్ను తట్టుకునేందుకు అవసరమైన బొగ్గు నిల్వలు థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో లేవు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 191 థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో, 96 కేంద్రాల్లో మూడు రోజులకు సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు కూడా లేవు. ప్రస్తుతం, రాష్ట్రానికి చెందిన 'జెన్కో' నిర్వహిస్తున్న థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో కూడా మూడు రోజులు విద్యుత్ ఉత్పత్తిని కొనసాగించేందుకు అవసరమైన బొగ్గు కూడా అందుబాటులో లేదు. నవంబర్ నుంచి 'ఎల్ నినో' తీవ్రత మరింత పెరగనుందని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది.
దీనివల్ల విద్యుత్ సంక్షోభం మరింత తీవ్రతరం కావచ్చని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా బొగ్గు సరఫరాను పర్యవేక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బొగ్గు, రైల్వే, విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులతో ఒక ఉప-కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఈ కమిటీతో సంప్రదింపులు జరిపినప్పటికీ డిమాండ్కు అనుగుణంగా బొగ్గు కేటాయింపులు జరగడం లేదని తెలుస్తోంది.
సాధారణ పరిస్థితుల్లో థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు 21 రోజులకు సరిపడా బొగ్గు నిల్వలను కలిగి ఉండాలి. విజయవాడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ 74%గా ఉండగా, రోజుకు 42,000 టన్నుల బొగ్గు అవసరమవుతోంది. రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్లో పీఎల్ఎఫ్ 76%గా ఉండి, రోజుకు 28,000 టన్నుల బొగ్గు అవసరమవుతోంది. కృష్ణపట్నం విద్యుత్ కేంద్రంలో పీఎల్ఎఫ్ 69%గా ఉండగా, రోజుకు 32,000 టన్నుల బొగ్గు అవసరం పడుతోంది.
ప్రస్తుత నిల్వల ప్రకారం, వీటీపీఎస్, ఆర్టీపీపీ 2.5 రోజులకు సరిపడా బొగ్గు మాత్రమే ఉంది, ఇక కృష్ణపట్నం కేంద్రంలో కేవలం 1.3 రోజులకు సరిపడా బొగ్గు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారం, సాధారణ నిర్వహణ పరిస్థితుల్లో ఉండాల్సిన బొగ్గు నిల్వల్లో 25% కంటే తక్కువ నిల్వలు ఉంటే, ఆ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలను "క్రిటికల్"గా పరిగణిస్తారు. ఫలితంగా, జెన్కోకు చెందిన మూడు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు ఈ "క్లిష్టమైన" కేటగిరీలోకి వస్తాయి.
జెన్కో ప్రత్యామ్నాయ వ్యూహం: కొరతను తీర్చడానికి 3 లక్షల టన్నుల దిగుమతి బొగ్గును సేకరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు జెన్కో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నాగాలక్ష్మి తెలిపారు. "ప్రస్తుతం, టన్ను ధర సుమారు రూ.19,000గా ఉంది. అందువల్ల ఖచ్చితంగా అవసరమైనంత మాత్రమే సేకరించాలని మేము యోచిస్తున్నాము. ఏపీ పవర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న కృష్ణపట్నం ప్లాంట్ కోసం మేము ఇప్పటికే 5 లక్షల టన్నుల దిగుమతి బొగ్గును సేకరిస్తున్నాము. అందులో 2 లక్షల టన్నులు ఇప్పటికే వచ్చాయి. మిగిలిన 3 లక్షల టన్నులు వచ్చే నెలలోగా అందజేశాయి. అదనంగా సింగరేణి కాలరీస్ వారానికి ఒక రేక్ బొగ్గును అందించడానికి అంగీకరించింది," అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
|జెన్కో థర్మల్ కేంద్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న బొగ్గు నిల్వల పరిస్థితి
|థర్మల్ కేంద్రం
|ఉత్పత్తి సామర్థ్యం (మెగావాట్లు)
|21 రోజులకు అవసరమైన బొగ్గు (వేల టన్నులు)
ప్రస్తుతం ఉన్న నిల్వ (వేల టన్నులు)
|నిల్వ%లో
|వీటీపీఎస్
|2,560
882.8
|116.5
13.20
|కడప ఆర్టీపీపీ
|1,650
|587.4
|68.9
|11.73
|కృష్ణపట్నం
|2,400
|672.4
|40.7
|6.06
|6,610
2,142.6
|226.1
|10.3
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