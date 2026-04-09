ETV Bharat / state

అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్‌లు - దేశంలోనే తొలిసారి - 14న ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

ఎనిమిది నెలల రికార్డు సమయంలో రెండు క్వాంటమ్‌ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌ ఏర్పాటు- భవిష్యత్తులో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు, విడిభాగాలు రాజధానిలో తయారు చేయాలన్నది లక్ష్యమంటున్న సీఎం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

India's First Quantum Hardware TestBed: దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్ హార్డ్‌వేర్ టెస్ట్‌బెడ్‌లతో భవిష్యత్ టెక్నాలజీకి అమరావతి బాటలు వేస్తుంది. ఈ నెల 14న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రాజెక్ట్ క్వాంటమ్ యుగానికి నాంది పలకనుంది. అమరావతిని గ్లోబల్ క్వాంటమ్ హబ్‌గా మలిచే దిశగా ఇది చారిత్రక మలుపు కానుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

ఎస్​ఆర్​ఎం యూనివర్సిటీ, మేధాటవర్స్‌లోనూ ఏర్పాటు: రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిని ప్రపంచస్థాయి క్వాంటమ్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యం దిశగా కీలకమైన ముందడుగు పడింది. దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్‌లు అమరావతిలోని ఎస్​ఆర్​ఎం యూనివర్సిటీ, విజయవాడలోని మేధాటవర్స్‌లోనూ ఏర్పాటవుతున్నాయి. భారత్‌ క్వాంటమ్‌ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్​గా వ్యవహరిస్తున్న వీటిని ఈ నెల 14న ప్రపంచ క్వాంటమ్‌ దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారు. ఈ రెండుచోట్ల దేశీయ పరిజ్ఞానంతో తయారుచేసిన రెండు చిన్న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ఆలోచన మొగ్గతొడిగాక, ఆ రంగంలో విశేష నైపుణ్యం ఉన్న దేశ, విదేశీ నిపుణులతో స్టార్టప్‌ కంపెనీగా ఏర్పాటైన క్యూబిట్‌ ఫోర్స్‌ సంస్థ ఈ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను రూపొందించింది.

అమరావతి 1ఎస్‌: వాటిలో వినియోగించిన కీలకమైన హార్డ్‌వేర్‌ను ప్రముఖ ప్రభుత్వరంగ రక్షణ, శాస్త్రసాంకేతిక పరిశోధన సంస్థలతో పాటు, ప్రైవేటు సంస్థలు తయారు చేశాయి. టీఐఎఫ్‌ఆర్‌ ముంబయి, ఐఐఎస్‌సీ బెంగళూరు, డీఆర్‌డీఓ డీవైఎస్‌ఎల్‌ పుణె, ఆంబర్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, క్యూట్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్, దిమిరా సంస్థలు హార్డ్‌వేర్‌ను అందజేశాయి. ఎస్‌ఆర్‌ఎంలో క్యూబిట్‌ ఫోర్స్‌ సంస్థ స్వయంగా అమరావతి 1ఎస్‌ పేరుతో కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు చేస్తుండగా, ఆ సంస్థ తయారుచేసిన మరో కంప్యూటర్‌ను మేధాటవర్స్‌లో క్యూబిటెక్‌ సంస్థ అమరావతి 1క్యూ పేరుతో ఏర్పాటు చేస్తోంది. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ఆలోచన 2025 ఆగస్టులో మొదలవగా ఎనిమిది నెలల రికార్డు సమయంలో రెండు క్వాంటమ్‌ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌ ఏర్పాటు కీలక ముందడుగుగా చెప్పవచ్చు.

అమరావతిలో రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌: అమరావతిలో పూర్తిస్థాయి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను, విడిభాగాల్ని తయారుచేసి ఎగుమతి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ సంకల్పం. గత ఏడాది సెప్టెంబరు 9న హార్డ్‌వేర్‌ విడిభాగాల తయారీదారులతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయ్యారు. క్వాంటమ్‌ విడిభాగాల టెస్టింగ్, వ్యాలిడేషన్, బెంచ్‌మార్కింగ్, సర్టిఫికేషన్‌ కోసం రిఫరెన్స్‌ సదుపాయాలు కావాలని వారు కోరారు. అమరావతిలో రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌ను కల్పించాలన్న నిర్ణయం అప్పుడే జరిగింది. ఈ సదుపాయాలు రావడంతో అమరావతిలోనే క్వాంటమ్‌ పరికరాలు తయారుచేసేందుకు దేశంలోని పలు సంస్థలు ముందుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.

అమరావతి క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ హబ్‌గా మారుతుంది. మన దేశంలో ప్రస్తుతం కొన్ని సంస్థలు క్వాంటమ్‌ విడిభాగాలు తయారుచేస్తున్నా, ప్రాసెసర్ల వంటివాటిని టెస్టింగ్‌ కోసం విదేశాలకు పంపాల్సి వస్తోంది. అక్కడ ఆరేడు నెలల సమయం పడుతోంది. అమెరికా వంటి కొన్ని దేశాలైతే వాటి టెస్టింగ్‌ సదుపాయాల్లో బయటి దేశాలకు అనుమతే ఇవ్వడం లేదు. అమరావతి రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌తో క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ తయారీ రంగంలో భారత్‌ పెద్ద ముందడుగు వేస్తుంది.

నేరుగా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లపై ప్రయోగాలు: అమరావతిలో ఏర్పాటుచేస్తున్న రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌ను కేవలం క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ టెస్టింగ్‌ కోసమే కాకుండా, దేశంలోని పరిశోధకులు, స్టార్టప్‌ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు, యూనివర్సిటీలు, విద్యార్థులు వినియోగించుకోవచ్చు. క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీని ఇంత వరకు పాఠ్యపుస్తకాల్లో చదివి, సిమ్యులేటర్లపైనే ప్రయోగాలు చేస్తున్న విద్యార్థులు ఇకపై నేరుగా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లపై ప్రయోగాలు చేయవచ్చు. ఎస్‌ఆర్‌ఎం, మేధాటవర్స్‌లో ఏర్పాటు చేస్తున్న రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీల్లో 111 క్యూబిట్స్‌ వరకు క్వాంటమ్‌ ప్రాసెసర్‌లను పరీక్షించవచ్చు. రాబోయే పదేళ్లలో మిలియన్‌ క్యూబిట్స్‌ వరకు టెస్టింగ్‌ సదుపాయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని క్యూబిట్‌ ఫోర్స్‌ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

దేశంలోని 6 నగరాలకు చెందిన సంస్థలు తయారుచేసిన క్వాంటమ్‌ విడిభాగాల్ని అమరావతికి తీసుకొచ్చి వాటిని క్యూబిట్‌ ఫోర్స్‌ సంస్థ అసెంబుల్‌ చేస్తోంది. వాటికి కావలసిన ప్రాసెసర్‌లను టీఐఎఫ్‌ఆర్‌ ముంబయి, ఐఐఎస్‌సీ బెంగళూరు తయారు చేశాయి. పుణెలోని డీఆర్‌డీవో ల్యాబ్‌ క్వాంటమ్‌ కంట్రోల్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ను అందజేసింది. ఆంబర్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, క్యూబిట్‌ఫోర్స్‌ సంస్థలు అత్యంత కీలకమైన డైల్యూషన్‌ రిఫ్రిజిరేటర్లను తయారుచేశాయి. క్యూట్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ సంస్థ ప్రిసిషన్‌ కరెంట్‌ అండ్‌ వోల్టేజ్‌ సోర్సెస్‌ను అందజేసింది. దిమిరా సంస్థ ఫ్లెక్స్‌ కేబుళ్లు, క్రయోజెనిక్‌ వైరింగ్‌ను సమకూర్చింది. సిస్టమ్‌ ఇంటిగ్రేషన్, అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్‌ బాధ్యతలను క్యూబిట్‌ ఫోర్స్‌ నిర్వహిస్తోంది.

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లలో ప్రాసెసర్లు ఎంత కీలకమో, డైల్యూషన్‌ క్రయోజెనిక్‌ రిఫ్రిజిరేటర్లూ అంతే కీలకం. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లలో -273 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉష్ణోగ్రతను నిర్వహించేందుకు డైల్యూషన్‌ రిఫ్రిజరేటర్లను వినియోగిస్తారు. వీటిలో హీలియం-3, హీలియం-4 వాయువుల్ని వాడతారు. అమరావతి రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌లో ఏర్పాటుచేస్తున్న కంప్యూటర్లలో హీలియం-4 వాయువుల్ని వినియోగించారు. దానితో ఉష్ణోగ్రతను -269 నుంచి -272 డిగ్రీల వరకు తగ్గించవచ్చు. హీలియం-3 వాయువు చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది. మన దేశంలోని రక్షణరంగ పరిశోధన సంస్థల దగ్గరే అందుబాటులో ఉంది.

TAGGED:

QUANTUM TESTBED IN AMARAVATI
INDIA QUANTUM HARDWARE TEST BEDS
QUANTUM VALLEY IN AMARAVATI
CM CHANDRABABU LATEST NEWS
FIRST QUANTUM HARDWARE TESTBED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.