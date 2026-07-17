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తొలి ప్రైవేట్‌ ఆర్బిటాల్‌ రాకెట్‌ 'విక్రమ్‌-1' ప్రయోగానికి సిద్ధం - ప్రైవేటు అంతరిక్ష రంగంలో మరో మైలురాయి

రేపు శ్రీహరికోట నుంచి నింగిలోకి 'విక్రమ్‌-1' - సుమారు 350 కిలోల బరువున్న చిన్న ఉపగ్రహాలను 450 కి.మీ. ఎత్తులోని భూ నిమ్న కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టేలా డిజైన్​ చేసిన శాస్త్రవేత్తలు

India's First Private Orbital Rocket 'Vikram-1' Ready For Launch At Sriharikota
India's First Private Orbital Rocket 'Vikram-1' Ready For Launch At Sriharikota (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:37 AM IST

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India's First Private Orbital Rocket 'Vikram-1' Ready For Launch At Sriharikota : భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో మరో కీలక ఘట్టానికి వేదికగా శ్రీహరికోటలోని 'సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్' సిద్ధమైంది. ప్రముఖ స్పేస్‌టెక్ స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధి చేసిన 'విక్రమ్-1' రాకెట్‌ను శనివారం ఉదయం 11.30 గంటలకు షార్‌లోని తొలి ప్రయోగ వేదిక నుంచి నింగిలోకి పంపనున్నారు. ఈ తొలి ప్రయోగానికి 'మిషన్ ఆగమన్'గా నామకరణం చేశారు. ప్రైవేటు రంగం అభివృద్ధి చేసిన ఈ రాకెట్ ప్రయోగం భారత అంతరిక్ష రంగంలో నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలకనుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

ఆధునిక సాంకేతికతతో విక్రమ్-1 : విక్రమ్-1 రాకెట్‌ను అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించారు. సుమారు ఏడు అంతస్తుల భవనం ఎత్తుతో ఉండే ఈ బహుళ దశల రాకెట్ కార్బన్ కాంపోజిట్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో అత్యాధునిక ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్, త్రీడీ ప్రింటెడ్ ఇంజిన్లు, ఘన ఇంధన బూస్టర్లను అమర్చారు. ఈ రాకెట్ ద్వారా 350 కిలోల వరకు బరువున్న చిన్న ఉపగ్రహాలను భూమికి 450 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ (ఎల్​ఈఓ)లో ప్రవేశపెట్టే సామర్థ్యం ఉంది. ప్రయోగానికి ముందు నిర్వహించాల్సిన రాకెట్ అనుసంధానం, సాంకేతిక పరీక్షలు, తుది తనిఖీలు ఇప్పటికే విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం కౌంట్‌డౌన్‌కు సంబంధించిన తుది ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి.

ప్రపంచ స్థాయిలో మరింత గుర్తింపు : విక్రమ్-1 ద్వారా గ్రహ స్పేస్, కాస్మోసెర్వ్, డీక్యూబ్డ్ సంస్థలకు చెందిన టెక్నాలజీ డెమో పేలోడ్లతో పాటు స్కైరూట్‌కు చెందిన 'స్కోప్‌'ను అంతరిక్షంలోకి పంపనున్నారు. అలాగే కాస్మోస్‌ డైమండ్స్‌ స్కైరూట్ రూపొందించిన 'కాస్మిక్ బ్లూమ్' అనే ప్రత్యేక కళాకృతితో పాటు మరో మైక్రో ఆర్ట్ పీస్‌ను కూడా ఈ ప్రయోగంలో భాగంగా పంపించనున్నారు. శాస్త్రీయ ప్రయోగాలతో పాటు కళాత్మక సందేశాన్ని అంతరిక్షానికి తీసుకెళ్లడం ఈ మిషన్ ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. ప్రయోగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని షార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. షార్‌లోని 'ఇస్రో లాంచ్‌ వ్యూ గ్యాలరీ' నుంచి ఈ రాకెట్‌ ప్రయోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలనుకునే వారు శ్రీహరికోట అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ముందస్తుగా అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుందని అధికారులు సూచించారు. విక్రమ్-1 విజయవంతమైతే భారత ప్రైవేటు అంతరిక్ష పరిశ్రమకు ప్రపంచ స్థాయిలో మరింత గుర్తింపు లభించే అవకాశముందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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LAUNCH OF VIKRAM 1 ROCKET
విక్రమ్‌ 1 రాకెట్‌ ప్రయోగం
VIKRAM 1 READY FOR LAUNCH

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