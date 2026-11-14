2014 ఎన్నికల్లో భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ధ్వంసమైంది : రాహుల్ గాంధీ
Rahul Gandhi Speech in Bharat Summit 2026 :రెండోరోజు జరిగిన భారత్ సమ్మిట్-2026లో రాహుల్ గాంధీ పాల్గొన్నారు. 2014లో జరిగిన ఎన్నికలు గతంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని వెల్లడించారు.
భారత్ సమ్మిట్-2026లో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ (ETV Bharat)
Published : November 14, 2026 at 4:41 PM IST
గత పదేళ్లుగా ఫాసిస్టుల గొంతు గట్టిగా వినిపిస్తోందని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. 2014 ఎన్నికల ప్రచారంలో రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేశారని ఆరోపించారు. 2014 ఎన్నికల్లో భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ధ్వంసమైందని విమర్శించారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనూ అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన భారత్ సమ్మిట్-2026లో పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడారు. రాజకీయాల్లో ఫాసిస్టులకు చోటు లేదని, ఫాసిస్టుల వల్ల వ్యవస్థలు ధ్వంసం అవుతున్నాయని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. రాజకీయాలంటే గట్టిగా మాట్లాడటం, ఘాటైన విమర్శలు చేయడం కాదన్నారు.