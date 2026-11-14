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2014 ఎన్నికల్లో భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ధ్వంసమైంది : రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi Speech in Bharat Summit 2026 :రెండోరోజు జరిగిన భారత్‌ సమ్మిట్-2026లో రాహుల్ గాంధీ పాల్గొన్నారు. 2014లో జరిగిన ఎన్నికలు గతంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని వెల్లడించారు.

Rahul Gandhi Speech in Bharat Summit 202
భారత్‌ సమ్మిట్-2026లో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2026 at 4:41 PM IST

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గత పదేళ్లుగా ఫాసిస్టుల గొంతు గట్టిగా వినిపిస్తోందని లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. 2014 ఎన్నికల ప్రచారంలో రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేశారని ఆరోపించారు. 2014 ఎన్నికల్లో భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ధ్వంసమైందని విమర్శించారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనూ అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన భారత్‌ సమ్మిట్-2026లో పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడారు. రాజకీయాల్లో ఫాసిస్టులకు చోటు లేదని, ఫాసిస్టుల వల్ల వ్యవస్థలు ధ్వంసం అవుతున్నాయని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. రాజకీయాలంటే గట్టిగా మాట్లాడటం, ఘాటైన విమర్శలు చేయడం కాదన్నారు.

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RAHUL GANDHI IN BHARAT SUMMIT 2026
BHARAT SUMMIT 2026 UPDATES
భారత్ సమ్మిట్ 2026లో రాహుల్ గాంధీ
RAHUL GANDHI ON ADANI INVESTMENT
RAHUL GANDHI ON 2014 ELECTIONS

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