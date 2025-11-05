ఏంటీ! - ఎన్నారై పెళ్లి సంబంధమా? - అయితే వెయిట్ చెయ్!
చదువులు, ఉద్యోగాలపైనే కాదు, వివాహ బంధాలపైనా పడిన ట్రంప్ ప్రభావం - ఎన్నారై పెళ్లి సంబంధాలపై ఆచితూచి అడుగేస్తున్న తల్లిదండ్రులు
Published : November 5, 2025 at 12:47 PM IST
NRIs Trouble Getting Marriages : ఇది వరకు అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధాలు చూసే టైంలో అబ్బాయి ఎన్నారై అయితే చాలు ఇంకేమీ ఆలోచించకుండా పెళ్లికి ఓకే చెప్పేవారు! కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి అలా లేదు. అబ్బాయి ఎన్నారయ్యా? అయితే వెయిట్ చెయ్! అనే స్టేజ్కి వచ్చింది. ప్రస్తుతం పెట్టుబడులు, చదవులు, ఉద్యోగాలపైనే కాదు ట్రంప్ ప్రభావం వివాహ బంధాలపైనా పడుతోంది. ఎన్నారై పెళ్లి సంబంధాల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఆచితూచి అడుగేస్తున్నారు. ఐటీ ఉద్యోగాల్లో ఒడిదొడుకులు, ఆర్థిక అస్థిర పరిస్థితుల కారణంగా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికా, యూకేల్లో కొత్తవారికి ఉద్యోగాలు రావడం లేదని, ఉన్న ఉద్యోగాలే పోతున్నాయన్న సమాచారం ఇక్కడి యువత, తల్లిదండ్రుల ఆలోచనలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
కారణాలు ఏంటంటే? : గతంలో అమెరికా, యూకేలో అబ్బాయి ఎం.ఎస్ చేసి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడనగానే, మిగతా విషయాలు పెద్దగా పట్టించుకోకుండా పెళ్లి సంబంధం కుదుర్చుకోవడానికి బాగా ఆసక్తి చూపేవారు. తమ కుమార్తె అమెరికాలో స్థిరపడితే చాలు అని ఏడాది క్రితం వరకూ తల్లిదండ్రులు, అమ్మాయిలు ఎన్నారై పెళ్లి కొడుకుల వివరాలను అడిగేవారు. కానీ ఇప్పుడు కనీసం ఒకరు కూడా అడగడం లేదు.
ఇండియా అబ్బాయే కావాలి : ఎన్నారై సంబంధం ఉందని చెప్పినా, 'ఇప్పుడు వద్దులే - వేచి చూద్దాం. ఇండియాలోనే ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న అబ్బాయిల వివరాలుంటే పంపించండని అడుగుతున్నారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాల్లో ఐటీ లేదా ఇతర ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం చేసే పెళ్లి సంబంధాలనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల యువతీయువకులు అమెరికా, యూకేల్లోని నగరాల్లో మాస్టర్స్ చేయడానికి ఖర్చులు, ఫీజుల కోసం ఇక్కడ బ్యాంకు రుణాలు తీసుకుని వెళుతున్నారు. మాస్టర్స్కు కనీసం రూ.40 లక్షలు రుణాలు తీసుకునే వారే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని ప్రధాన బ్యాంకు జనరల్ మేనేజర్ ఒకరు చెప్పారు.
ఉద్యోగం పోతుందేమోనని భయంతో వాయిదా : ఇలాంటి వారు అక్కడ మాస్టర్స్ పూర్తి చేసి ఏదైనా ఉద్యోగంలో చేరి వేతనం వస్తేనే ఇక్కడ తీసుకున్న రుణం తీర్చడానికి కనీసం ఒకటి, రెండేళ్లు పడుతుంది. ఎం.ఎస్కు బ్యాంకు రుణం తీర్చడానికి కనీసం 4-5 ఏళ్లు అక్కడుండి, ఉద్యోగం చేస్తే తప్ప ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోలేని పరిస్థితులున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగం దొరక్కపోయినా లేదా చేరిన ఉద్యోగం హఠాత్తుగా పోతుందేమోనని వారు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే భయపడుతూ వాయిదా వేస్తున్నారు. తీసుకున్న బ్యాంకు రుణం అయినా తీరకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే పరిస్థితి ఏంటని కొందరు వెనుకంజ వేస్తున్నారు.
- చాలా వరకు ఎన్నారై సంబంధాల్లో కట్నం డిమాండ్ చేస్తున్నారని, ఇలాంటి వారికి పెళ్లి కుదర్చడం చాలా కష్టంగా ఉంటోందని ఓ మ్యారేజ్ బ్యూరో నిర్వాహకులు వివరించారు. వారి ఉద్యోగాల్లో ఒడిదొడుకులున్నా, ఇక్కడున్న అమ్మాయి ఆస్తులు ఆడుగుతున్నారని ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ముందుకు రావడం లేదని పేర్కొన్నారు.
- గతేడాది ఓ అబ్బాయి ఎం.ఎస్ పూర్తి చేసి అమెరికాలో ఉన్న ఉద్యోగం చేస్తూ పెళ్లి సంబంధాలు చూశారు. ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి ఆలోచన వాయిదా వేసుకుని అక్కడే పీహెచ్డీలో చేరి స్టూడెంట్ వీసా కాలపరిమితి గడువు పొడిగించుకున్నారు. దీంతో మరో మూడేళ్ల దాకా పెళ్లి వద్దు అని తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు.
గ్రీన్కార్డు ఉన్న వారికే పెళ్లికి ప్రాధాన్యం : తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పలువురు అమ్మాయిలు కూడా ఎం.ఎస్ చేయడానికి అమెరికా, ఇతర దేశాలకు వెళుతున్నారు. అక్కడే ఎం.ఎస్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం చేస్తూ హెచ్1బీ లేదా గ్రీన్కార్డు ఉన్నవారితోనే పెళ్లికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. కానీ అక్కడ చదివిన అబ్బాయిలు మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చదివి, ఉద్యోగం చేస్తున్న అమ్మాయి సంబంధం దొరికినా చాలని ఆరా తీస్తున్నారు. అయినప్పటికీ వీరికి సంబంధాలు కుదరడం ప్రస్తుతం కష్టంగా మారిందని మ్యారేజ్బ్యూరోల ప్రతినిధులు తెలిపారు.
