అరచేతిలో స్వర్గం, అక్కడకి వెళ్లి చూస్తే నరకం - ఉపాధి పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఏజెంట్లు

గల్ఫ్​ దేశాల్లో ఉపాధి పేరుతో అందినకాడికి దోచుకుంటున్న నకిలీ ఏజెంట్లు - ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.1.50 లక్షల వరకూ వసూళ్లు - ఉపాధి లభించక మోసపోయామని గుర్తించి లబోదిబోమంటున్న బాధితులు

Fake Agents issue telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 31, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Gulf Fake Agents issue in Telangana : తెలంగాణ నుంచి అనేక మంది ఉపాధి కోసం గల్ఫ్‌ దేశాలకు వెళ్తున్నారు. ఇందుకోసం రూ.లక్షలు అప్పుచేస్తున్నారు. నిరుద్యోగుల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని నకిలీ ఏజెంట్లు నిండా ముంచుతున్నారు. అరచేతిలో స్వర్గం చూపిస్తూ అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. అనంతరం ఆయా దేశాలు చేరుకున్నాక ఉపాధి చూపించకుండా ముఖం చాటేస్తున్నారు.

తిరిగి రావడానికి కష్టాలు : నకిలీ ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోయి, వెనక్కి రాలేక అక్కడే చిన్నాచితక పనులు చేస్తూ నెట్టుకొస్తున్నారు. అక్కడ కూడా మోసాలకు బలవుతున్నారు. సరిగ్గా వేతనం అందక.. ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక లబోదిబోమంటున్నారు. అక్కడ నుంచి బయటపడేందుకు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఒక్కో వ్యక్తి నుంచి రూ.1.10 లక్షలు వసూలు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లా నుంచి ఉపాధి కోసం సుమారుగా 1.80 లక్షల మంది వరకు గల్ఫ్‌ దేశాలకు వెళ్లారు. అక్కడ అనేక మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా, పశువుల కాపరులుగా, డ్రైవర్లుగా, కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్లుగా కొనసాగుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. జిల్లాలోని మోపాల్​ మండలానికి చెందిన ఓ ఏజెంటు ఒక్కో వ్యక్తి నుంచి రూ.1.10 లక్షలు వసూలు చేసి, వారిని ఒమన్​ దేశానికి పంపుతున్నాడు. అయితే అక్కడికి చెేరుకున్న తర్వాత కొన్ని నెలలే పని లభిస్తోంది. మిగిలిన రోజులు ఉపాధి దొరక్క అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇదే విషయమై ఏజెంట్లను సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా.. వారు మొహం చాటేస్తున్నారు.

పట్టీపట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్న ఏజెంట్లు : ఇలాంటి ఘటనలు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా నిత్యం ఏదో ఒక గ్రామంలో వెలుగుచూస్తునే ఉన్నాయి. కన్సల్టెన్సీ కంపెనీల ప్రతినిధులు, ఏజెంట్లు ఇక్కడి వారికి విదేశాలకు పంపించి ఆపై పట్టీపట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే అక్కడి సంస్థ ఉద్యోగం ఇవ్వడంలేదని, తక్కువ జీతం ఇస్తోందని, సరైన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదని ఏజెంట్లకు చెప్పినా వారు పట్టించుకోవడం లేదని గల్ఫ్​ బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

నిబంధనలు పట్టించుకోకుండా : కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ప్రొటెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ ఇమ్మిగ్రెంట్స్‌ వద్ద ఏజెంట్లు, కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. అయితే ఏజెంట్లు, కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు మాత్రం ఈ నిబంధనలను గాలికొదిలేశాయి. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు ఉన్న ఏజెంట్లు నిజామాబాద్​ జిల్లాలో కేవలం పది మంది వరకే ఉన్నారు. అయితే అనుమతులు లేని ఏజెంట్ల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంది.

131 మంది అరెస్ట్‌ : రాష్ట్రంలోని ఒక్కో జిల్లాలో 120 మంది వరకు నకిలీ ఏజెంట్లు ఉన్నారు. అయితే వీరంతా గల్ఫ్​ దేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి నుంచి రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.50 లక్షల వసూలు చేస్తున్నారు. ఆ మొత్తాన్ని, ముంబయి, దిల్లీ నగరాల్లోని ఏజెంట్లకు ఇస్తారు. వారి ద్వారానే గల్ఫ్‌ దేశాలకు పంపిస్తారు. తర్వాత వారి నుంచి కమీషన్‌ పొందుతారు. నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో గత రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఇలాంటి నకిలీ ఏజెంట్లపై 40కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. 131 మందిని అరెస్ట్‌ చేశారు.

ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు : విదేశాలకు పంపించే ఏజెంట్ల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిజామాబాద్​ సీపీ సాయి చైతన్య పేర్కొన్నారు. మోసపోయిన వారు ఫిర్యాదు చేస్తే సంబంధిత ఏజెంట్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. గల్ఫ్‌ ఏజెంట్లుగా చెప్పుకొనే వారికి గదులు అద్దెకు ఇచ్చే యజమానులు పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ఏజెంటుగా అన్ని అనుమతులు ఉంటేనే గదులు అద్దెకు ఇవ్వాలని వెల్లడించారు.

"విదేశాలకు పంపించే ఏజెంట్ల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మోసపోయిన వారు ఫిర్యాదు చేస్తే సంబంధిత ఏజెంట్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. గల్ఫ్‌ ఏజెంట్లుగా చెప్పుకొనే వారికి గదులు అద్దెకు ఇచ్చే యజమానులు పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి. ఏజెంటుగా అన్ని అనుమతులు ఉంటేనే గదులు అద్దెకు ఇవ్వాలి" - సాయిచైతన్య, సీపీ, నిజామాబాద్‌

