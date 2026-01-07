ETV Bharat / state

యూజీ కోసం యూఎస్ - ఆ కోర్సుల్లో భారతీయ యువతే అధికం

అమెరికాలో అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ కోర్సులపై భారతీయ విద్యార్థుల ఆసక్తి - ‘ఓపెన్‌ డోర్స్‌’ నివేదికలో పలు ఆసక్తికర అంశాల వెల్లడి - 2024-25లో యూజీ కోర్సుల్లో పెరిగిన విద్యార్థుల సంఖ్య

OPEN DOORS INTERNATIONAL REPORT
OPEN DOORS INTERNATIONAL REPORT (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Open Doors 2025 Report on International Education : మనదేశంపై అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు టారిఫ్​ల మోత మోగించినా, ఆ దేశంతో ఇటీవల కాలంలో సంబంధాలు కాస్త క్షీణించినా ఇప్పటికీ చదువుల కోసం ఆ దేశంవైపు చూసే యువత సంఖ్య మాత్రం తగ్గడం లేదు. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఆ దేశంలో చదువు కోసం వెళ్లే విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. కింది పట్టికను పరిశీలించినట్లయితే ఆ విషయం అర్థమవుతుంది. అమెరికాలో ఆయా కోర్సుల్లో ఎంతమంది పలు దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు చేరుతున్నారు అనే దానిపై ఇటీవల ఓపెన్ డోర్స్ -25 నివేదిక విడుదలైంది ఆ విషయాలేంటో తెలుసుకుందాం.

గణాంకాల ప్రకారం
సంవత్సరంయూజీ కోర్సుల్లో చేరిన వారి సంఖ్య
2021-22 27,545
2022-2331,954
2024-25 40,135

డిగ్రీ(అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌)లో చేరగా 2024-25లో ఆ సంఖ్య 40,135కి పెరిగింది. భారత్​​ నుంచి యూఎస్​ వెళ్లిన యువతలో 43.40% మంది కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ కోర్సుల్లో చేరారు. 22% మంది ఇంజినీరింగ్, 2.60% మంది మాత్రమే సామాజిక శాస్త్రాలు(సోషల్ సైన్సెస్​లో చేరారు). అత్యధికంగా 44.40% మంది ఇరాన్‌ విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సుల్లో చేరారు. అమెరికాలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల చదువులపై ఇటీవల విడుదలైన ఓపెన్‌ డోర్స్‌-2025 రిపోర్ట్​ పలు ఆసక్తికర అంశాలను వెల్లడించింది. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథ్స్‌ కోర్సుల్లో ఆసియా విద్యార్థులే అత్యధికంగా అడ్మిషన్లు పొందుతున్నట్లు ఐరోపా విద్యార్థులు ఎక్కువ ఒత్తిడి లేని కోర్సులను ఎంచుకుంటున్నారని వరల్డ్‌ వైడ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్‌ కెరియర్స్‌ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్​ యు.వెంకటేశ్వర్‌రెడ్డి వెల్లడించారు.

65 శాతం మందికి పైగా విద్యార్థులు ఆ కోర్సుల్లోనే : సాధారణంగా భారత్‌లో బీటెక్‌లో కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (సీఎస్‌ఈ)లో సైన్స్, ఇంజినీరింగ్‌ కలిపే ఉంటాయి. అమెరికాలో మాత్రం ఈ రెండు సబ్జెక్టులు వేర్వేరు. యూఎస్‌లో ఎం.ఎస్‌. కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌లో చేరే మన భారతీయులు దీనికోసమే కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌కు సంబంధించి ఒకట్రెండు అదనపు సబ్జెక్టులు చదువుతారు. మొత్తమ్మీద మన విద్యార్థుల్లో 65 శాతానికిపైగా మంది కంప్యూటర్‌ సైన్స్, ఇంజినీరింగ్‌లోనే ప్రవేశాలు పొందుతున్నారు. అమెరికాలో పార్ట్‌ టైమ్‌ ఉద్యోగాలు రావడం, చదువు పూర్తయ్యాక మూడేళ్ల పాటు ఆప్షనల్‌ ప్రాక్టికల్‌ ట్రైనింగ్‌ (ఓపీటీ) కింద ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశం ఉండటం వల్ల చాలా మంది తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు(ఎన్​ఆర్​ఐ) ఆ దేశానికే తొలి ప్రాధాన్యమిస్తారు.

ఉన్నత విద్యకోసం ఈ వర్సిటీల్లోనే : హైయ్యర్​ ఎడ్యుకేషన్​ కోసం ఎక్కువమంది టెక్సాస్, మసాచ్యుసెట్స్, ఇల్లినోయీ, న్యూయార్క్, కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రముఖ యూనివర్సిటీల్లో చదివేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అండర్‌గ్రాడ్యుయేట్స్‌ కోర్సుల్లో భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగగా, పొస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్​లో మాత్రం 1,96,567 నుంచి 1,77,892కి తగ్గడం గమనార్హం. చదువు పూర్తైన తర్వాత ఆప్షనల్‌ ప్రాక్టికల్‌ ట్రైనింగ్​లో చేరినవారి సంఖ్య 97,556 నుంచి ఏకంగా 1,43,740కి పెరగడం విశేషం. ఈ గణాంకాల ద్వారా అమెరికాలో అండర్​ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో చేరేందుకు భారతీయ విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నరని తెలుస్తోంది.

అధికశాతం మంది కంప్యూటర్​ సైన్స్ కోర్సుల్లోనే : ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువశాతం మంది కంప్యూటర్ సైన్స్​ కోర్సులను ఎంచుకుంటున్నారు. ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయనే కారణంగానే అధికశాతం మంది ఈ కోర్సులపై మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇటీవల కాలంలో కృత్రిమ మేధ అన్నిరంగాలపై ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయా కోర్సులకు డిమాండ్ ఏర్పడినట్లుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అమెరికాలో వివిధ కోర్సుల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశాలకు చెందిన విద్యార్థుల శాతం ఇలా

కోర్సుదేశంవిద్యార్థుల శాతం
ఇంజినీరింగ్ ఇరాన్ 44.40 శాతం
కంప్యూటర్ సైన్స్ భారత్ 43.40
బిజినెస్ మేనేజ్​మెంట్ స్పెయిన్ 24.50
భౌతిక జీవశాస్త్రాలునైజీరియా 18.30
సోషల్ సైన్సెస్ యూకే 16.10
హెల్త్ కెనడా10.50
ఇంటెన్సివ్ ఇంగ్లీష్ జపాన్ 8.60 శాతం

