YUVA : విదేశాల్లో మన విద్యార్థుల కోసం స్టార్టప్ - వసతితో పాటు పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ సేవలు
Paxora New Startup For International Students : విదేశాల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు వసతి, పార్ట్-టైమ్ జాబ్స్ కోసం తదితర సేవలను యంగ్ ఇన్నోవేటర్స్ తయారు చేసిన పాక్సోరా అనే స్టార్టప్ అందిస్తోంది.
Published : November 24, 2026 at 8:37 PM IST
విదేశీ యూనివర్సిటీలో సీటు రాగానే విద్యార్థుల్లో ఎంత ఉత్సాహం ఉంటుందో, కొత్త దేశంలో ఎలా నెగ్గుకురావాలనే ఆందోళన కూడా అంతే ఉంటుంది. వసతి, పార్ట్-టైమ్ జాబ్స్ కోసం పదుల సంఖ్యలో వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా గ్రూపుల్లో కొత్తలో విపరీతంగా ఆరా తీస్తుంటారు. అయినా కూడా సరైన సమాచారం లభించక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా పాక్సోరా అనే స్టార్టప్ ప్రారంభించారు ఆ విద్యార్థులు. పాక్సోరా వేదికగా అన్ని సేవలను ఒకే చోట అందిస్తున్న యువ ఆవిష్కర్తలను ఈటీవీ భారత్ పలకరించింది.
విదేశాల్లో చదువుకునే విద్యార్థుల సమస్యల కోసమే
పాక్సోరా వ్యవస్థాపకులలో ఒకరైన అక్షిత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తాను మొదట్లో విదేశాల్లో చదువుకోవాలని అనుకున్నా అది సాధ్యపడలేదన్నారు. కానీ అక్కడ ఉండే వాళ్ల సమస్యలను తెలుసుకున్నట్లు చెప్పారు. అప్పటి నుంచే వారికి వసతి సౌకర్యం, పార్ట్ టైం జాబ్స్కు సంబంధించిన అంశాలు ఇబ్బందిగా ఉండేదన్నారు. ఈ సమస్యలకు చెక్ పెట్టడానికే పాక్సోరాను తీసుకొచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు.
నెలవారీ ఖర్చులకు డెసిషన్ ఇంటెలిజెన్స్
పాక్సోరా ద్వారా 6 రకాల సేవలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందులో ముందుగా వసతి, పార్ట్ టైం జాబ్స్, డెసిషన్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి వాటిని ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. దాని ద్వారా నెలవారీ ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయో తెలుస్తుందన్నారు. మరోకటి సేఫ్లైన్ ఫీచర్ ద్వారా అక్కడ ఏదైనా విపత్తులు సంభవిస్తే ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి, ఎలా బయటపడాలనే దానిపై వివరాలను ఇస్తుందన్నారు.
"పాక్సోరా సంస్థలో వ్యక్తిగత సమాచారం యూజర్కు మాకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. అక్కడి పార్ట్నర్కు కూడా డేటా ఏ మాత్రం తెలియకుండా పాక్సోరా రక్షణను ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మేం గర్ల్స్ను కూడా పంపిస్తున్నాం. వసతికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పార్ట్నర్స్ వెరిఫై చేసి మాకు పంపిస్తారు. మేం మళ్లీ డబుల్ టైం వెరిఫై చేసిన తర్వాతనే వారికి ఇస్తాం. మా దగ్గర డేటా అనేది చాలా సురక్షితం" -శ్రావ్య, పాక్సోరా చీఫ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్
స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అనే ఫీచర్ కొత్త వాళ్లకు చాలా అవసరపడుతుందని అక్షిత్ తెలిపారు. వారికి సపోర్ట్ సిస్టంలాగా ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. ప్రస్తుతం యూఎస్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, కెనడా ఇలా 10 దేశాల్లో తాము సర్వీసులు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దాదాపు 150 మందిని త్వరలోనే వారు చదువుకోవాలనుకునే దేశాలకు పంపనున్నట్లు తెలిపారు.
పాక్సోరా సేవలు ఇవే
వసతి సౌకర్యం సేఫ్లైన్ ఫీచర్
పార్ట్ టైం జాబ్స్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ
డెసిషన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు
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