పాముల నుంచి రక్షించే 'స్మార్ట్ స్టిక్' - ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
రైతులను సర్పాల నుంచి రక్షించే 'కిసాన్ మిత్ర ఛడీ' - 100 మీటర్ల పరిసరాల్లో పాము కదలికలను గుర్తించే స్మార్ట్ స్టిక్ - పాముకాట్ల నుంచి రైతులు తప్పించుకునేందుకు రూపొందించిన శాస్త్రవేత్తలు
Published : April 25, 2026 at 3:41 PM IST
Kisan Mitra Chadi Tool For Farmers : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాముకాటు అనేది పెద్ద సమస్య. ముఖ్యంగా పొలాల్లో పని చేసే రైతన్నలు నిత్యం వీటి నుంచి పెనుముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారు. పొలానికి నీళ్లు పెట్టేందుకు రాత్రిళ్లు చీకట్లో బయటకు వెళ్లే రైతులు విషసర్పాల బారినపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మన భారత శాస్త్రవేత్తలు ఒక వినూత్న ఆవిష్కరణ చేశారు. పాముకాట్ల నుంచి తప్పించుకునేందుకు కిసాన్ మిత్ర ఛడీ పేరుతో ఒక స్మార్ట్ చేతికర్రను రూపొందించారు. అసలు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని ప్రయోజనాలు ఏంటి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా పాములనేవి కోల్డ్- బ్లడెడ్ జంతువులు. వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, కదలికలు, పరిసరాలు ఇవన్నీ భిన్నంగా ఉంటాయి. వీటిని పసిగట్టి, రైతన్నలను అప్రమత్తం చేయడమే కిసాన్ మిత్ర ఛడీ ప్రత్యేకత. ఈ పరికరం చూసేందుకు సాధారణ చేతికర్ర మాదిరిగా ఉంటుంది. అయితే అందులో సెన్సర్లు, హెచ్చరిక వ్యవస్థలు ఉంటాయి.
ఎలా పనిచేస్తుంది?
- ఈ కిసాన్ మిత్ర ఛడీ పరికరం కర్రను నేలపై ఉంచి, అందులో బటన్ను నొక్కాలి, వెంటనే ఈ సాధనం 100 మీటర్ల పరిధిలోని పరిసరాలను స్కాన్ చేస్తుంది.
- పాము ఉనికికి సంబంధించి భిన్న సంకేతాలను ఇది పరిశీలిస్తుంది. ఇందులో ఒకటి ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియోధార్మికతలో వైరుధ్యం.
- సర్పాల ఉనికికి సంబంధించిన భిన్న సంకేతాలను ఇది పరిశీలిస్తుంది. ఇందులో ఒకటి పరారుణ(ఇన్ఫ్రారెడ్) రేడియోధార్మికతలో వైరుధ్యం.
- పాము ఉనికికి సంబంధించినటువంటి భిన్న సంకేతాలను ఈ కిసాన్ మిత్ర ఛడీ పరిశీలిస్తుంది. ఇందులో ఒకటి పరారుణ రేడియోధార్మికతోల వైరుధ్యం.
- ఇది పరిసరాల్లోని ఉష్ణ తీరుతెన్నుల్లో తేడాలను పరిశీలిస్తుంది. పాముల పరిసరాలకు అనుగుణంగా తమ శరీర ఉష్ణోగ్రతను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటాయి. ఈ పోకడను స్మార్ట్ కర్రలోని పాసివ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సర్ అనేది గుర్తిస్తుంది.
- పాము ఎటువైపు వెళ్తుంది అనే విషయంతో పాటు, చేస్తున్న శబ్దాలపై కూడా కర్ర దృష్టిసారిస్తుంది. ఇందుకోసం ఈ సాధనంలో అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్లను అమర్చారు. అదేవిధంగా చిన్నపాటి ప్రాసెసర్లను, ఐవోటీ(ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్) సాంకేేతికతను వాడారు. నేలపై పాకుతున్నప్పుడు, బుస్సలు కొడుతున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దాలను సెన్సర్లు వెంటనే పసిగడతాయి. వాటిని వేగంగా ప్రాసెస్ చేస్తాయి. ఇలా అల్ట్రాసోనిక్, పరారుణ సెన్సర్లు ఉమ్మడిగా పాముల ఉనికిని పసిగడతాయి.
- పాము ఉనికిని గుర్తిస్తే ఈ సాధనం వైబ్రేషన్ మోడ్లో ఉన్న సెల్ఫోన్ మాదిరిగా కంపిస్తుంది. తద్వారా రైతులు ముందే అప్రమత్తం అయ్యేందుకు వీలవుతుంది.
- కేవలం సర్పాల కదలికను గుర్తించడం మాత్రమే కాకుండా ఈ కర్రలో సౌరశక్తితో పనిచేసే ఎల్ఈడీ లైట్ కూడా ఉంటుంది. కటిక చీకట్లో ఇది ఎంతో ఆసరాగా ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ చేతికర్రను కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శివరాజ్ చౌహాన్ ఇటీవలే ఆవిష్కరించారు.
కచ్చితత్వం కోసం : మరింత మెరుగైనటువంటి వెర్షన్లలో ఈ స్మార్ట్ స్టిక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను (ఏఐ)ని వినియోగిస్తుంది. ఇది పాము కదలికకు, పర్యావరణంలో ఇతరత్రా అంశాల వల్ల చోటుచేసుకునే కదలికలకు మధ్య వైరుధ్యాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో గుర్తించగలదు. వీటి ఆధారంగా సర్పాల ఉనికిపై రైతులకు స్పష్టమైన హెచ్చరికలను చేస్తుంది.
మన దేశంలో ఏటా సుమారు 20 లక్షల మంది పాముకాటుకు గురవుతున్నారు. ఇందులో 46,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వీరిలో 82 నుంచి 97 శాతం మంది హాస్పిటల్ బయటే చనిపోతున్నారు. సమీపంలో వైద్య పరిరక్షణ కేంద్రాలు లేకపోవడం వల్ల దూరంలోని ఆసుపత్రులకు బాధితులను తరలిస్తున్న క్రమంలో మరణాలు అధికంగా సంభవిస్తున్నాయి.
