రైతులకు శుభవార్త - కేవలం 2 నిమిషాల్లోనే మీ భూమిలో సారమెంతో తెలుసుకోవచ్చు
కేవలం 2 నిమిషాల్లోనే మట్టి పరీక్ష చేసుకునేలా ఆవిష్కరణ - సాయిల్ టెస్టింగ్ కిట్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఐసీఏఆర్ - కిట్తో పాటు అందుబాటులోకి "నాప్ శ్రీ" డిజిటల్ యాప్
Published : November 11, 2025 at 11:03 AM IST
Soil Testing Kit By Indian Rice Research Institute : వ్యవసాయ పంటల సాగులో అధిక మోతాదులో రైతులు వినియోగిస్తున్న రసాయన ఎరువులకు చెక్ పెట్టాల్సిన తరుణం ఇప్పటికే మించిపోయింది. ప్రత్యేకించి యూరియా వాడకం గణనీయంగా పెరిగినా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాటి వినియోగం తగ్గించలేకపోతున్నాయి. ఫలితంగా భూమి సారం క్షీణించడంతో పాటు దిగుబడులు పెరగక పోగా పెట్టుబడి వ్యయం పెరిగి ఆర్థికంగా కుదేలవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్లోని ఐసీఏఆర్ అనుబంధ "భారతీయ వరి పరిశోధన సంస్థ" ఓ వినూత్న ఆవిష్కరణ చేసింది.
సాయిల్ టెస్టింగ్ కిట్ : చిన్న, సన్నకారు రైతుల సౌకర్యార్థం సాయిల్ సైన్స్ విభాగం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ బ్రజేంద్ర నేతృత్వంలో 13 మంది శాస్త్రవేత్తల బృందం రాపిడ్ సాయిల్ టెస్టింగ్ కిట్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ కిట్ సాయంతో స్వయంగా రైతు తన భూమిలో పోషక విలువలు, తక్కువ, మధ్యస్తం, అధికం వంటి అంశాలు సులభంగా తెలుసుకోవచ్చని ఐఐఆర్ఆర్ సాయిల్ సైన్స్ విభాగం అధిపతి డాక్టర్ ఎంబీబీ ప్రసాద్బాబు వెల్లడించారు.
వాడాల్సిన ఎరువుల మోతాదు తెలుసుకోవచ్చు : విస్తృత పరిశోధనల నేపథ్యంలో భారతీయ వరి పరిశోధన సంస్థ శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించిన ఈ టెక్నాలజీ దేశవ్యాప్తంగా రైతుల ఆదరణ చూరగొంటోంది. 25 మట్టి పరీక్షలు చేసే సామర్థ్యం ఉన్న ఈ కిట్ ఖరీదు రూ.800. 50 మట్టి పరీక్షలు చేసే కిట్ రూ.1,800కు అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ కిట్ ద్వారా నేల భౌతిక, రసాయన, జీవన ధర్మాలు సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. రైతులు తమ పొలంలో మట్టి పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా కావాల్సిన, వాడాల్సిన ఎరువుల మోతాదు స్వయంగా తెలుసుకోవచ్చని కిట్ ఆవిష్కర్త డాక్టర్ బ్రజేంద్ర అంటున్నారు.
"నేలకు ఎలాంటి పోషకాలు అవసరం అనే విషయాన్ని తెలుపుతుంది. నేలలో రసాయన వాడకాలు ఎక్కువగా అవ్వడం మూలంగా మన ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మనం ఎరువులకు సంబంధించిన ఓ షెడ్యూల్ను వేసుకోవాలి. ఈ కిట్ను వినియోగించడం వల్ల నేలలో సైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం ఎంత శాతం ఉందో తెలుస్తుంది. వాటన్నింటి సమాచారాన్ని ఇది ఇస్తుంది. దీని ఆధారంగా సరైన మోతాదులో ఎరువులను వాడవచ్చు." - డా. బ్రజేంద్ర, సాయిల్ టెస్టింగ్ కిట్ ఆవిష్కర్త, ఐఐఆర్ఆర్
"నాప్ శ్రీ" డిజిటల్ యాప్ : సాయిల్ టెస్టింగ్ కిట్ యూజర్ మాన్యువల్కు అనుబంధ "నాప్ శ్రీ" అనే డిజిటల్ యాప్ కూడా ఐఐఆర్ఆర్ శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరి సాగు కోసం నేలల పోషక సూచిక అని నామకరణం చేశారు. ఈ నాప్ శ్రీ యాప్ భారతీయ వరి పరిశోధన సంస్థ రూపొందించిన భూసార పరీక్ష కిట్ నుంచి వచ్చిన ఫలితాల ఆధారంగా వరి పంటకు అవసరమైన పోషకాలను గణిస్తోందని తెలిపారు. రైతన్నల సౌకర్యార్థం ఈ యాప్ తెలుగు, ఆంగ్ల భాషాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ సాయిల్ కిట్ అద్భుత పనితీరు నచ్చడంతో రాష్ట్రంలోని రైతు వేదికల్లో రైతు కమిషన్ తరపున 600 కిట్లు పైగా వ్యవసాయ శాఖకు ఉచితంగా అందజేశారు.
యూరియా వాడకం తగ్గించాలని : ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ అనుభవాల నేపథ్యంలో వచ్చే రబీలో 30 శాతం యూరియా వాడకం తగ్గించాలని తెలుగు రాష్ట్రాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రకృతి సేద్యపు విధానాలతో పాటు అవసరం మేరకే ఎరువులు వాడితే భూసారం, పంట ఉత్పత్తుల నాణ్యత పెరగడం, పెట్టుబడి తగ్గి రైతులకు ఆదాయం పెరుగుతుందని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కోన్నారు.
ఇకపై 'DRS'తో భూసార పరీక్షలు - నిమిషాల్లోనే కచ్చితమైన ఫలితాలు