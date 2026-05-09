సమ్మర్ ఎఫెక్ట్ - రక్తదానానికి ముందుకురాని దాతలు - ఇబ్బందుల్లో తలసేమియా బాధితులు
రక్తనిధి కేంద్రాల్లో బ్లడ్ యూనిట్స్కు కొరత - 50 వేల యూనిట్ల కొరతతో బ్లడ్ బ్యాంకులు విలవిల - అర్హులు మానవతా దృక్పథంతో రక్తదానం చేయాలని పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 6:51 PM IST
Indian Red Cross Blood Bank Vijayawada Blood Shortage Summer: అన్ని దానాల్లోకెల్లా రక్తదానం మిన్న. మనిషి చంద్రమండలం మీదకు చేరుకున్నా, సముద్ర లోతుల నుంచి చమురు వెలికి తీస్తున్నా, కృత్రిమ మేధను సృష్టించి సాంకేతికతను కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నా, రక్తానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ఆపదలో ఉన్నవారికి ప్రాణదానం చేసే అవకాశం రక్తదాతలకు దక్కుతుంది. ప్రస్తుతం వేసవి కావడంతో సరిపడా బ్లడ్ యూనిట్స్ లేక రక్తనిధి కేంద్రాలు వెలవెలబోతున్నాయి.
‘ఒక్క యూనిట్ రక్తం ముగ్గురి ప్రాణాలతో సమానమని వైద్యులు చెబుతుంటారు. రక్తనిధి కేంద్రాల్లో నిల్వలు అడుగంటడంతో తలసేమియా చిన్నారులు, రోడ్డు ప్రమాద బాధితులు, శస్త్రచికిత్స రోగులు ప్రాణాలపై ఆశలు వదులుకునే దుస్థితి నెలకొంది. 21 రోజులకోసారి రక్తం ఎక్కించుకోకపోతే ప్రాణం పోయే తలసేమియా బాధితుల తల్లిదండ్రుల ఆక్రందనలు రెడ్క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్లో వినిపిస్తున్నాయి. మానవతా దృక్పథంతో దాతలు ముందుకొచ్చి రక్తదానం చేయాలని ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.
శరీరాన్ని నడిపించే ఇంధనమే రక్తం. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వారిని కాపాడటంలో రక్తం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్తనిధి కేంద్రాలు ప్రాణదాతలుగా మారుతున్నాయి. అటువంటి కేంద్రాలు నేడు సరిపడా బ్లడ్ యూనిట్స్ నిల్వలు లేక వెలవెలబోతున్నాయి. వేసవికాలం కావడంతో రక్తదాతలు రక్తదానం చేసేందుకు ముందుకు రావడం లేదని బ్లడ్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బ్లడ్ యూనిట్స్ కొరతతో తలసేమియా బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ‘రక్తదానం చేయండి.. ప్రాణాలను కాపాడండి’ అంటూ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ నిర్వాహకులు యువతకు పిలుపునిస్తున్నారు.
21 రోజులకోసారి రక్తం - లేకుంటే ప్రాణాపాయం: మనిషి జీవించాలంటే శరీరంలో సరిపడా రక్తం ఉండాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న రోగుల ప్రాణాలను రక్షించడంలో రక్తనిధి కేంద్రాలు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వేసవికాలం కావడంతో బ్లడ్ యూనిట్స్ నిల్వలు లేకపోవడంతో రక్తనిధి కేంద్రాల్లో గడ్డు పరిస్థితి నెలకొంది. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన బాధితులు, శస్త్రచికిత్స చేయించుకునే వారికి రక్తం అత్యవసరం. వీరిని రక్షించేందుకు రక్తనిల్వలు తప్పనిసరి. మరోవైపు తలసేమియా బాధితులకు సరైన సమయంలో రక్తం ఎక్కించకపోతే ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. వీరికి 21 రోజులకు ఒకసారి రక్తమార్పిడి చేయాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోనే సుమారు 200 మంది తలసేమియా బాధితులున్నారు. ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్కు 40 మందిని అనుసంధానం చేశారు. వారికి అవసరమైనప్పుడల్లా నిర్ణీత సమయంలో బ్లడ్ యూనిట్స్ అందిస్తారు. ప్రస్తుతం నిల్వల కొరత ఏర్పడటంతో రక్తనిధి కేంద్రాల నిర్వాహకులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
‘వేసవి కాలం కావడంతో రక్తదాతలు బయటకు రావడానికి జంకుతున్నారు. కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు సెలవులు కావడంతో రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించలేకపోతున్నాం. ఫలితంగా నిల్వలు పూర్తిగా పడిపోయాయి. ప్రతిరోజూ తలసేమియా చిన్నారులు, గర్భిణులు, ప్రమాద బాధితులు వస్తున్నారు. కానీ వారికి ఇవ్వడానికి రక్తం లేక నిస్సహాయంగా ఉండిపోవాల్సి వస్తోంది. 18 నుంచి 60 ఏళ్ల వయసున్న ఆరోగ్యవంతులైన యువతీయువకులు ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేసి ప్రాణాలు కాపాడాలి’. -డా.మదన్ మోహన్, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్
లక్షల్లో కొరత - 1000 మందిలో నలుగురే దాతలు: అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 11 కోట్ల మంది రక్తదాతలున్నారు. భారతదేశంలో కోటి మంది ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 4.5 లక్షల మంది రక్తదాతలు ఉన్నారు. ప్రస్తుత నివేదికల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఏటా 5 లక్షల బ్లడ్ యూనిట్స్ అవసరం కాగా, 50 వేల యూనిట్ల కొరతను అధిగమించేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని నిపుణులు తెలిపారు. మరోవైపు సరైన సమయంలో రక్తం అందక చాలా మంది బాధితులు మృతి చెందుతున్నారు. వెయ్యి మంది జనాభాలో నలుగురు మాత్రమే రక్తదానం చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. రక్తనిధి కేంద్రాలు ఎప్పటికప్పుడు రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి బ్లడ్ యూనిట్స్ను సేకరిస్తాయి. ప్రస్తుతం వేసవికాలం కావడంతో విద్యాసంస్థలు సెలవులివ్వడంతో రక్తదాన శిబిరాల నిర్వహణ కష్టసాధ్యంగా మారింది.
