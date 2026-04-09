అందుబాటులో 'రైల్ పార్సిల్ యాప్' - ఇక ఇంటి నుంచే పికప్, డెలివరీ సేవలు
తక్కువ ధరల్లోనే డెలివరీ సౌకర్యం - యాప్ ద్వారా బైక్ డెలివరీకి గరిష్టంగా రూ.2500 మాత్రమే - డిజిటల్ చెల్లింపుల సౌకర్యంతో సురక్షిత లావాదేవీలు - బల్క్ షిప్మెంట్ బుకింగ్ సదుపాయం కూడా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:42 PM IST
Rail Parcel App Services in AP: ఏదైన వస్తువును మీరున్న ప్రాంతం నుంచి మరో చోటుకు రైలు మార్గం ద్వారా పంపించాలనుకుంటున్నారా? మీ ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలను, సామగ్రిని మరోచోట ఉన్న మీ బంధువులో లేకపోతే స్నేహితుల చెంతకు చేర్చాలనుకుంటున్నారా? ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాలు, తాజా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఆహార పదార్థాలు ఇలా ఏవైనా సరే రైల్ పార్సిల్ యాప్ ద్వారా ఇతర ప్రాంతాలకు ఇప్పుడు సులభంగా పంపించొచ్చు. స్టేషన్కు వెళ్లి గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడి వివరాలు నమోదు చేసే అవసరం లేకుండానే, మొబైల్ ఫోన్లోంచే బుకింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించింది దక్షిణ మధ్య రైల్వేశాఖ. అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.
17 స్టేషన్లలో యాప్ సేవలు అమలు : పైలెట్ ప్రాతిపదికన దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఆధ్వర్యంలో రైల్ పార్సిల్ యాప్ ఆధారిత లాజిస్టిక్ వేదికను రైల్వే అధికారులు ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్తో పాటు విశాఖపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాల్లోని మొత్తం 17 స్టేషన్లలో ఈ సేవలను అమలు చేస్తున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా అతి తక్కువ సమయంలోనే పార్సిల్ బుకింగ్ చేసుకునే విధంగా అత్యాధునిక సదుపాయాలతో రూపొందించారు. స్థానికంగా పండే మిర్చితో పాటు పత్తి, పొగాకు వంటి వాణిజ్య పంటలను సాగు చేసే రైతులు, వ్యాపారులకు ఈ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నది రైల్వే అధికారుల అంటున్నారు.
బైక్ డెలివరీకి గరిష్టంగా రూ.2,500 : హైదరాబాద్లో ఉన్న మీ స్నేహితుడి దగ్గర అరవై కేజీల బరువు ఉండే పుస్తకాలు ఉన్నాయనుకుందాం. వాటిని విజయవాడకి చేరవేయడానికి రోడ్డుమార్గంలో ప్రైవేటు లాజిస్టిక్ సంస్థలు ద్వారా తరలిస్తే దాదాపు రూ.5,500 తీసుకుంటాయి. ఈ రైల్ పార్సల్ యాప్ ద్వారా దానికయ్యే ఖర్చు రూ.1,450 ఉంటుంది. డోర్ డెలివరీ అయితే ఓ రెండొందలు ఎక్కువ కావొచ్చు అంతే. బైక్ డెలివరీ చేయడానికి ప్రైవేటు సంస్థలు రూ.ఆరువేల నుంచి రూ.ఎనిమిది వేలదాకా తీసుకుంటే, రైల్వే పార్సల్ యాప్ మాత్రం గరిష్టంగా రూ.2500 తీసుకుంటుంది. ఏదేమైనా ఇప్పటిదాకా వ్యాపారులే ఎక్కువగా వాడుకుంటున్న రైల్వే పార్సల్ సేవల్ని సామాన్యులకీ చేరువచేస్తోందీ రైల్ పార్సిల్ యాప్.
రైల్ పార్సిల్ యాప్ ప్రత్యేకతలు :
- దేనినైనా డోర్ టు డోర్ పికప్ సదుపాయంతో పాటు డెలివరీ సేవలను కూడా కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. వినియోగదారులు నేరుగా తమ ఇళ్ల నుంచే ఇతర ప్రాంతాలకు సరకులను పంపించుకునే సౌకర్యం కల్పించడం ద్వారా వారి సమయంతో పాటు శ్రమ కూడా ఆదా అవుతుంది.
- ఫ్రైట్ లెక్కింపు సదుపాయం ఉండడం ద్వారా ముందుగానే దీనికి సంబంధించిన ఛార్జీలను వినియోగదారుడు అంచనా వేసుకోవచ్చు.
- ఆ సమయానికి అందుబాటులో ఉన్న రైళ్లను బట్టి ఏ రైలులో పంపించాలో ఎంపిక చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా వినియోగదారులకు ఈ యాప్ ద్వారా ఉంది.
- రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ్ అందుబాటులో ఉండడం ద్వారా పార్సిల్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ పరిస్థితిలో ఉందో అనే విషయం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే వీలుంది.
- డిజిటల్ చెల్లింపుల సౌకర్యంతో సురక్షిత లావాదేవీలను కూడా ఈ యాప్ ద్వారా నిర్వహించొచ్చు.
- బుకింగ్ అనంతరం వినియోగదారులకు తక్షణ ధ్రువీకరణ సందేశాలు కూడా అందుతాయి.
- వ్యాపార అవసరాల కోసం బల్క్ షిప్మెంట్ బుకింగ్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉందని రైల్వేవర్గాలు తెలిపాయి.
- రైల్ పార్సిల్ యాప్ను గూగుల్ ప్లే స్టోర్, ఐఓఎస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
