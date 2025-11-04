రైల్ పార్సిల్ - పండ్లు, ఫర్నీచర్లతో పాటు కుక్క పిల్లలు! ఏదైనా పంపొచ్చు
పేలుడు స్వభావం లేని ఏ వస్తువునైనా తరలించే సౌకర్యం - జవాబుదారీతనం, తక్కువ వ్యయం, సమయపాలనతో ఈ సేవలు అందిస్తున్న రైల్వే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 12:44 PM IST
Railway Parcel Services in Vizianagaram: ద్విచక్ర వాహనాలు, పెంపుడు జంతువులు, కాయగూరలు, పండ్లు, ఫర్నీచర్, రిఫ్రిజిరేటర్, టీవీ, కూలర్, వాషింగ్ మిషన్ ప్రమాదకరమైన పేలుడు స్వభావం లేని ఏ వస్తువునైనా రైలు పార్సిల్లో తరలించే సౌకర్యం ఉంది. జవాబుదారీతనం, తక్కువ ఖర్చు, సమయ పాలనతో రైల్వే ఈ సేవలు అందిస్తోంది.
దెబ్బతింటే: ద్విచక్ర వాహనాల పార్సిల్ కౌంటర్ దగ్గరే చేయించుకోవాలి. ఒకవేళ ఊహించని ప్రమాదం ఎదురైతే ఆ వాహనానికి రీ వాల్యూ ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ ఆధారంగా పరిహారం చెల్లిస్తారు. మిగిలిన వాటికి మాత్రం బీమా సౌకర్యం సాధ్యమైనంత వరకు ఉండదు.
గృహోపకరణాలు: ఫర్నీచర్, వంట గదికి సంబంధించిన వస్తువులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు సైతం పంపించవవచ్చు. వీటిని కిలో గ్రాముల చొప్పున లెక్కించి వీటిని పార్సిల్ చేస్తారు. ఉదాహరణకు వాషింగ్ మిషన్ విజయనగరం నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకు వెళ్లాలంటే రూ.300 నుంచి రూ.500 లోపు ఖర్చు అవుతుంది.
గతంలో ఎగుమతులు: గతంలో విజయనగరం నుంచి ఎక్కువగా మామిడి పండ్లు రాయపూర్, బిలాస్పూర్ వెళ్లేవి. ఉమ్మడి జిల్లాలో పంట దిగుబడి తగ్గడం వల్ల ఎగుమతులు తగ్గాయి. ఇక ఎగుమతుల విషయానికి వస్తే మార్చి నుంచి జూన్ వరకు గతంలో రోజుకు 500 పైనే బస్తాలు పర్సిల్లో పంపిస్తుండేవారు. కానీ ఇప్పుడు కనీసం 100 కూడా మించడం లేదు.
పెంపుడు జంతువులు: ప్రస్తుతం అయితే కుక్క పిల్లలను మాత్రమే తరలించే సౌకర్యం ఉంది. కుక్క ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్తో పాటు వ్యాక్సినేషన్ వేయించిన పత్రాన్ని చూపాల్సి ఉంటుంది. దాని కోసం ఒక రిజర్వేషన్ టికెట్ తీసుకుని ఇస్తే రైలు వెనక ఉన్న చివరి బోగీలో గార్డు దగ్గర ప్రత్యేకంగా ఒక బాక్సులో పెట్టి పంపిస్తారు. ఒకవేళ అలా వద్దనుకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీˆ టికెట్ తీసుకుని, రెండు బెర్తులు బుక్ చేసుకున్నా అనుమతి ఇస్తారు.
బైక్ పంపాలంటే: విజయనగరం నుంచి విజయవాడకు ద్విచక్ర వాహనం పంపించాలంటే దాదాపు రూ.1000 ఖర్చు అవుతుంది. వాహనాన్ని తరలించే ముందు పెట్రోల్ తీసి వేయాలి. ఆ బైక్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో ఆర్సీ బుక్, ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వాహనం విలువ, ఫిట్నెస్ పత్రం అవసరం.
పంపించాల్సిన చోటుకు బైక్ చేరాక దానిని తీసుకెళ్లడానికి సదరు వ్యక్తి రాకపోతే 6 గంటలు ఉచితంగా ఉంచుతారు. అప్పటికీ వాళ్లు రావడానికి ఆలస్యం అయితే గనక గంటకు రూ.10 చొప్పున జీఎస్టీతో కలిపి వసూలు చేస్తారు. విజయనగరం నుంచి రోజుకు సుమారు 8 నుంచి 10 వాహనాల వరకు ఇతర ప్రాంతాలకు పర్సిల్లో పంపిస్తున్నారు.
24 గంటలూ సేవలు:
'విజయనగరంతో పాటు పార్వతీపురం,చీపురుపల్లి నుంచి కూడా పార్సిల్ సర్వీస్ ఉంది. 24 గంటలూ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. నేరుగా ఇంటికే వచ్చి పార్సిల్ చేసి తీసుకెళ్లే సౌకర్యం కూడా త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. పార్సిల్ బుక్ చేసుకున్న దగ్గర్నుంచి డెలివరీ అయ్యే వరకూ ప్రతీ సమాచారం ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది.' - శ్రీనివాసరావు, రైల్వే పార్సిల్ విభాగం, విజయనగరం
