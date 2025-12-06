దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాలు రద్దు - ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు
ఇండిగో విమానాల రద్దుతో అందుబాటులో ప్రత్యేక రైళ్లు - 37 రైళ్లకు 116 కోచ్లు అదనంగా జోడించాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయం
Published : December 6, 2025 at 4:42 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 4:52 PM IST
Indian Railways Arranged Special Trains Due To Cancellation of IndiGo Flights: దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రద్దు కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వారిని సకాలంలో గమ్యస్థానాలకు చేర్చేందుకు భారతీయ రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సికింద్రాబాద్-చెన్నై, చర్లపల్లి-కోల్కతా, హైదరాబాద్-ముంబయికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతోంది. వీటిలో బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపున 37 రైళ్లకు గాను 116 కోచ్లను అదనంగా జోడించాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు అదనపు బోగీలతో నడుస్తున్నాయి.
రంగంలోకి దిగిన రైల్వేశాఖ: గత ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రైల్వే శాఖ కూడా రంగంలోకి దిగింది. సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రయాణికులను గమ్యస్థానానికి చేర్చేందుకు కృషి చేస్తోంది. మరొకవైపున సర్వీసుల పునరుద్ధరణ జరుగుతోందని దిల్లీ ఎయిర్పోర్టు తాజాగా ప్రకటనను విడుదల చేసింది. అయితే కొన్ని సరీసులపై ప్రభావం కొనసాగుతోందని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడమే తమ తక్షణ కర్తవ్యమని పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు.
విమానాలు రద్దైన పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడకుండా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్ , విజయవాడ మీదుగా రైళ్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్ తెలిపారు. ప్రయాణికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన సదుపాయాలను వినియోగించుకోవాలని కోరారు.
ప్రయాణికులకు రిఫండ్ ఇచ్చేలా చర్యలు: ఇండిగో విమానాల రద్దుపై కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పందించారనీ, ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని చెప్పారని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని మంత్రి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. విమానాల రద్దు కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బాధిత ప్రయాణికులకు రిఫండ్ ఇచ్చేలా అన్ని రకాలైన చర్యలను తీసుకుంటామని వివరించారు.
ఇండిగో సేవలకు అంతరాయం: దేశీయ అతి పెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో విమాన సేవలకు అంతరాయం కలిగింది. శనివారం రోజున వందలాది ఇండిగో విమానాలు రద్దయినట్టు ఇండిగో సంస్థ ప్రకటించింది. మరోవైపు ఇండిగో సంక్షోభం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. శనివారం 400కు పైగా విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. ఇందులో ముంబయి విమానాశ్రయంలో 109 , అదే విధంగా దిల్లీలో 106 విమానాలు రద్దయ్యాయి.
ముఖ్యంగా ఇండిగోలో ఏర్పడిన సంక్షోభం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా పలు విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికులు గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడం కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు. కోల్కతాలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికులు గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో బారులు తీరారు. ఇండిగో సేవల అంతరాయం నేపథ్యంలో కొందరు ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఎయిర్ లైన్స్లో సైతం గమ్యస్థానాలకు వెళ్తున్నారు.
సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్: ఇదిలా ఉండగా ఇండిగో సంక్షోభం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. ఇండిగో విమాన సర్వీసుల రద్దుపై సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. దీనిపై తక్షణమే విచారణ జరపాలని పిటిషనర్ కోరారు. దీనిపై స్టేటస్ రిపోర్ట్ సమర్పించే విధంగా పౌరవిమానయాన మంత్రిత్వశాఖ, డీజీసీఏను ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు. ఈ పిటిషన్ను సుప్రీం పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
