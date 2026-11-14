ట్రైన్ టికెట్ ఒకటే - కానీ దేశమంతా తిరగొచ్చు
Circular Journey Ticket : సాధారణంగా ఏదైనా ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుంటే ఒకసారితో దాని గడువు ముగిసిపోతుంది. కానీ ఇండియన్ రైల్వే అందిస్తోన్న ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ టికెట్ 56 రోజులపాటు చెల్లుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:49 PM IST
దేశంలో రోజూ లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు రైళ్లలో ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. సుదూర ప్రయాణాల కోసం ఎక్కువ మంది ట్రైన్ జర్నీకే ఓటేస్తారు. ఎందుకంటే తక్కువ ఖర్చుతో గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే సాధారణంగా రైలులో ప్రయాణం చేయాల్సివచ్చినప్పుడు, వెళ్లాల్సిన గమ్యానికి ఒక టికెట్, రావడానికి మరో టికెట్, ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్తే ఇంకో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాం. ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే.
కానీ ఇండియన్ రైల్వే అందిస్తోన్న సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ గురించి మీకు తెలుసా? ఎందుకంటే ఈ టికెట్ ద్వారా ఏకంగా 56 రోజుల పాటు రైలులో ప్రయాణించవచ్చు. అసలేంటి ఈ టికెట్? దీనిని ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలను తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే. విహార యాత్రలు, తీర్థ యాత్రలతో పాటు వివిధ పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఈ విధానం ఎప్పటి నుంచో అందుబాటులో ఉంది. కానీ ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు.
ఈ టికెట్ కోసం రైల్వే రిజర్వేషన్ కార్యాలయంలో సిబ్బందిని సంప్రదించాలి. ఎంపిక చేసుకునే స్టేషన్ నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభించి తిరిగి అదే స్టేషన్లో ముగిసేలా ఈ టికెట్ను రైల్వే శాఖ జారీ చేస్తుంది. ఉదాహరణకు మీరు విజయవాడ నుంచి బయల్దేరి విశాఖపట్నం, భువనేశ్వర్ మీదుగా హౌరా, గయ, వారణాసి, ప్రయాగ్రాజ్ తదితర ప్రాంతాలు సందర్శించి తిరిగి విజయవాడ చేరుకోవచ్చు. పండగల నేపథ్యంలో ప్రయాణాలు ఎక్కువగా చేసేవారు, టూర్లకు వెళ్లాలనుకున్నవారు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోచ్చని రైల్వే కమర్షియల్ అధికారులు సూచించారు.
మరోవైపు వేర్వేరు ప్రాంతాలకు టికెట్లు కొనుగోలు చేయడం కంటే ఈ సర్క్యులర్ టికెట్ ధర తక్కువగా ఉంటుంది. బుకింగ్ సమయంలో గమ్యం, ప్రయాణం ఆధారంగా టికెట్ ధర ఉంటుంది. ప్రయాణంలో ఎనిమిది నగరాలు, స్టేషన్లలో ఎక్కొచ్చు, దిగొచ్చు. గరిష్ఠంగా వేర్వేరు స్టేషన్ల వద్ద ఆగుతూ తిరిగి బయల్దేరిన స్టేషన్కే చేరుకోవచ్చు. ప్రయాణంలో అవసరానికి తగ్గట్టుగా వేర్వేరు రైళ్లు మారొచ్చు. ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి రోజులను లెక్కిస్తారు. సగటున రోజుకు 400 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం, ప్రయాణించని రోజులకు 200 కిలోమీటర్ల లెక్కన పరిగణిస్తారు.
56 రోజుల వరకు చెల్లుతుంది : సీనియర్ సిటిజన్లకు కనిష్ఠంగా 1000 కిలోమీటర్ల వరకు నిబంధనల ప్రకారం రాయితీలు వర్తిస్తాయి. రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం సర్క్యులర్ జర్నీ 56 రోజుల వరకు చెల్లుతుంది. అన్ని తరగతుల్లో టికెట్లు లభ్యమవుతాయి. వ్యక్తిగత ప్రయాణికులు లేదా గ్రూపులుగా ప్రయాణించే వారు దీనిని తీసుకోవచ్చు. అయితే ఈ టికెట్ను ఆన్లైన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి వీలుండదు. సమీపంలోని రైల్వే రిజర్వేషన్ కేంద్రాలకు వెళ్లాలి.
అక్కడ స్టేషన్ మాస్టర్, రైల్వే రిజర్వేషన్ సూపర్వైజర్కు దరఖాస్తు చేయాలి. ప్రయాణించాలనుకున్న ప్రాంతం పూర్తి వివరాలు, ప్రారంభ స్టేషన్, మధ్యలో స్టేషన్లు, చివరి గమ్యస్థానం, ప్రయాణ తేదీ తదితర పూర్తి వివరాలు తెలియజేయాలి. ఇతర వివరాల కోసం ఇండియన్ రైల్వే అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
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