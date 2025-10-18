కాకినాడ సాగరతీరంలో ఆకట్టుకున్న నావికాదళ విన్యాసాలు
తూర్పు నావల్ కమాండ్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులు పాటు జరిగిన ఎక్సర్సైజ్ ప్రస్థాన్ - సముద్ర జలాలపై ఉన్న సంస్థల భద్రతే లక్ష్యంగా నిర్వహించిన విన్యాసాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 7:25 PM IST
Indian Navy leads Prasthan Multi Agency Drill in Kakinada Coast: బంగాళాఖాతంలో త్రివిధ దళాలు రెండేళ్లకోసారి నిర్వహించే జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రస్థాన్ రెండు రోజులు పాటు జరిగింది. కాకినాడ తీరానికి సమీపంలో నిర్వహించిన ఈ విన్యాసాలు తూర్పు తీరంలో నౌక భద్రతకు, అలాగే సముద్ర జలాలపై పనిచేసే వివిధ సంస్థల భద్రత కర్తవ్యంగా నిర్వహించారు. కాకినాడకు తీరం నుంచి దూరంగా ఉన్న తూర్పు ఆఫ్షోర్ అభివృద్ధి ప్రాంతంలో భారత నావికాదళం ఆధ్వర్యంలో ఈ విన్యాసాలు జరిగాయి.
ప్రస్తుత ఎడిషన్గా ప్రస్థాన్: తూర్పు నావల్ కమాండ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ విన్యాసాల్లో భారతీయ కోస్ట్ గార్డ్, ఓఎన్జీసీ, ఆఫ్షోర్ డిఫెన్స్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ (ODAG), ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, మెరైన్ పోలీస్, రాష్ట్ర ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్ఐఎల్, వేదాంత మొదలైన ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు చురుకుగా పాల్గొన్నారు. చమురు ఉత్పత్తి ప్లాట్ఫారమ్లు, సహాయక నౌకలు సహా ఆఫ్షోర్ ఇన్స్టాలేషన్లలో తలెత్తే వివిధ ఆకస్మిక అత్యవసర పరిస్థితులలో స్పందించడానికి చర్యలు, విధానాలను ఈ విన్యాసాల్లో ఆచరించారు.
ఆకట్టుకున్న విన్యాసాలు: ప్రస్తుత ఎడిషన్ ప్రస్థాన్ను ఆర్ఐఎల్ ప్లాట్ఫామ్ KG D6 రూబీ, ఆర్జీ ఫిక్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్లపై నిర్వహించారు. ఆరు భారత నావికాదళ నౌకలు, రెండు హెలికాప్టర్లు, ఒక ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్, మార్కో బృందాలు, పేలుడు ఆర్డినెన్స్ డిస్పోజల్ (EOD) నిపుణుల మోహరింపుతో ఈ విన్యాసాలు జరిగాయి. KG డీ6లో చొరబాటుదారులను తటస్థీకరించడం, ఐఎన్ఎస్ సుమేధ నుంచి పడవలను ఉపయోగించి చొప్పించిన మార్కోల ద్వారా రూబీ ప్లాట్ఫారమ్, సీ కింగ్ హెలికాప్టర్ నుంచి స్లైదరింగ్ ఆపరేషన్ల ద్వారా ఓఎన్జీసీ పీఎల్క్యూపీ ప్లాట్ఫారమ్లో బాంబు ముప్పు ప్రతిస్పందనను మరొక మార్కోల బృందం సమర్థంగా నిర్వహించింది. కాలుష్య ప్రతిస్పందన, చమురు చిందటం నిర్వహణపై ఎస్వోపీలను భారత నావికాదళం, కోస్ట్ గార్డ్ యూనిట్లు సంయుక్తంగా గుర్తించి వాటిని నివారించాయి.
అయితే అదనంగా, అగ్నిమాపక చర్య, ప్రమాదాల తరలింపు, ఓవర్బోర్డ్లో మనిషిని రికవరీ చేయడం మొదలైన వాటితో కూడిన కసరత్తులు, వాస్తవిక కార్యాచరణ అమలు చేశారు. వాటాదారులందరికీ సముద్రంలో అత్యవసర పరిస్థితులను సమన్వయంతో, ప్రభావవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి వారి సంసిద్ధత, సమన్వయం, పరస్పర సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ విన్యాసాలు అవకాశాన్ని కల్పించాయి.
తూర్పు నావల్ కమాండ్: భారత నావికా దళంలోని మూడు కమాండ్ స్థాయి నిర్మాణాలలో తూర్పు నావల్ కమాండ్ ఒకటిగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది. దీని ప్రధాన కార్యాలయం విశాఖపట్నంలో ఉంది. దీని తర్వాత కోల్కత్తా మరో ముఖ్యమైన స్థావరంగా ఉంది. ఇది భారతదేశంలో మొదటి పెద్ద నావికాదళంగా చెప్పవచ్చు.
'మలబార్'లో భారత్- అమెరికా ఫైటర్ జెట్ల విన్యాసాలు