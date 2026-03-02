ETV Bharat / state

ఈ వేసవిలో భానుడి భగభగలు - వడగాల్పుల ముప్పు : ఆ 3 జిల్లాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు

తెలంగాణతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో సాధారణం కన్నా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు - హైదరాబాద్, నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్‌లకు హెచ్చరికలు - వెల్లడించిన భారత వాతావరణ శాఖ

Threat Heatwaves in During Summer : దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది వేసవిలో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా తీవ్రత ఉండనుందని, పగలు, రాత్రి వేళల్లో సాధారణం కన్నా అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని శనివారం విడుదల చేసిన వెదర్​ ఔట్​లుక్​లో తెలిపింది. తెలంగాణలో మార్చి-మే నెలల మధ్య ఎండ తీవ్రతతో పాటు వడగాలులు వీచే రోజుల సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది. అలాగే మార్చి నెలలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో పాటుగా వర్షపాతం కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల వేడిగాలులు సాధారణ స్థితిలోనే నమోదవుతాయి. ఏప్రిల్​ నుంచి మే నెల వరకు పగలు, రాత్రి వేళలో ఎక్కువ వేడి పరిస్థితులు ఉంటాయి.

అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఐఎండీ సూచనలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్​ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో వడగాలుల తీవ్రత అధికంగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఈ మేరకు హైదరాబాద్​, మహబూబ్​నగర్​, నల్గొండ జిల్లాలోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అధికారులు తాగునీటి సరఫరాలో లోటుపాట్లు లేకుండా, ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆరోగ్యపరమైన నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని ఐఎండీ సూచించింది. అదే దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే పశ్చిమ రాజస్థాన్​, గుజరాత్​, పంజాబ్​, హరియాణా, తూర్పు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, మహారాష్ట్ర, బిహార్​, ఝార్ఖండ్​, పశ్చిమబెంగాల్​, ఒడిశా, ఛత్తీస్​గఢ్​, ఉత్తర కర్ణాటక, ఉత్తర తమిళనాడుతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉంటుందని ఐఎండీ తెలిపింది.

పొదుపుగా వాడండి : ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఏసీలను 25 డిగ్రీల వద్దే నడుపుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ సంవత్సరంలో వేసవిలో ఎండతో పాటుగా వడగాలుల బెడద తప్పదని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ సీజన్​లో ప్రజలు కూలర్లు, ఏసీల వినియోగానికి పోటీ పడతారు. ప్రభుత్వం గృహజ్యోతి పథకం కింద తెల్ల రేషన్​కార్డుదారులకు నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు జీరో బిల్లులు జారీ చేస్తోంది. ఇంతకంటే ఒక్క యూనిట్​ ఎక్కువైనా మొత్తం బిల్లు చెల్లించాలి. ప్రభుత్వం దీనిపై పొదుపు చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రజలు కూడా బాధ్యతగా ఉండాలి.

వేసవిలో చిన్న చిట్కాలు పెద్ద లాభం :

  • టీవీ అవసరం లేనప్పుడు రిమోట్​తో కాకుండా పూర్తిగా పవర్​ బంద్​ చేయాలి. ఫోన్​ ఛార్జింగ్​ పూర్తయ్యాక ఛార్జర్​ను ప్లగ్​ నుంచి తీసేయాలి.
  • మార్కెట్లో ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్రిడ్జ్​లు, ఎల్​ఈడీ బల్బులను 1 నుంచి 5 స్టార్లతో విక్రయిస్తారు. వీటిలో 5 స్టార్​ రేటింగ్​ ఉన్నవి వాడితే విద్యుత్​ ఆదా అవుతుంది.
  • ఫ్యాన్లను అవసరం ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి. రిఫ్రిజిరేటర్​లో దశలను కాలానుగుణంగా మార్చుకోవాలి. ఎల్​ఈడీ బల్బులను వాడాలి.
  • ఏసీలను 25 నుంచి 28 డిగ్రీల మధ్య నడుపుకోవాలి. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో అనేక కంపెనీలు ఇన్​వర్టర్​, డ్యుయెల్​ ఇన్​వర్టర్​ ఏసీలు లభ్యమవుతున్నాయి. వీటిలో మనం సెట్​ చేసిన ఉష్ణోగ్రతకు రాగానే ఏసీలు ఆటోమెటిక్​గా ఆఫ్​ అవుతాయి. ఇలా బంద్​ అవడం వల్ల విద్యుత్తు ఆదా అవుతుంది. వేసవికి ముందే ఏసీల ఫిల్టర్లను శుభ్రం చేయించుకోవాలి. ఏసీకి 2 నుంచి 5 గంటల వరకు టైమర్​ను సెట్​ చేసుకోవాలి.
పరికరం ఫ్యాన్​ టీవీ ఎల్​ఈడీ బల్బు వాషింగ్​ మెషిన్​ మిక్సీ గ్రైండర్​ వాటర్​ హీటర్​ బోర్​ మోటార్​ ఏసీ
సామర్థ్యం (వాట్స్​లలో) 60 100 40 300 4503000 300 1500
వినియోగం ( రోజుకు గంటలు) 15 6 10 2 11 1 2-5
నెలకు ఖర్చయ్యే యూనిట్లు 27 18 1 18 1312 20 90-120

