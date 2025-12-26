ఐఈఎస్​ పరీక్షలో సత్తాచాటిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా కుర్రాడు - ఆయన విజయప్రస్థానం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిపాఠం

ETV Bharat / state

ఐఈఎస్​ పరీక్షలో ఆదిలాబాద్​ జిల్లా యువకుడి ప్రతిభ - తాజాగా యూపీఎస్సీ విడుదల చేసిన ఫలితాల్లో సాయికిరణ్​కు ఆలిండియా 82వ ర్యాంకు - ఆర్థిక పరిస్థితి, తల్లీదండ్రుల కష్టం చూసి పట్టుదలతో కృషి

IES Ranker Saikiran Success Story (ETV)
December 26, 2025

IES Ranker Saikiran Success Story : ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​, ఐఎఫ్​ఎస్​ అంటే సివిల్స్‌ సర్వీసెస్‌ అని అందరికీ తెలుసు వాటికోవలోకే వస్తుందీ ఇండియన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ సర్వీస్‌. ఈ స్ట్రీమ్‌లో రాణించటమంటే మాటలు కాదు. దానికంటూ ఓ లక్ష్యం, అడ్డంకుల్ని అధిగమించే ప్రణాళిక కావాలి. కృషి, పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో శ్రమిస్తే అనుకున్న లక్ష్యం చేరుకోవచ్చని నిరూపించాడో పల్లెటూరబ్బాయి. తల్లితండ్రులకే కాదు ఉన్న ఊరి గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పాడు. తన గురించి తెలుసుకుందాం రండి.

ఆడంబరాలకు తావులేకుండా సాదాసీదాగా కనిపిస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు నోముల సాయికిరణ్‌. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా తాంసి మండలం పొన్నారి గ్రామంలో వీరిది సామాన్యమైన రైతు కుటుంబం. తాజాగా యూపీఎస్సీ విడుదల చేసిన ఐఈఎస్ ఫలితాల్లో సాయికిరణ్‌ ఆలిండియా-82వ ర్యాంకుతో ఉద్యోగం సాధించాడు. కష్టపడి తను నిర్దేశించుకున్న గమ్యాన్ని చేరుకున్నాడు.

రైతుబిడ్డకు ఐఈఎస్​ పరీక్షలో 82వ ర్యాంకు (ETV)

ఓ సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి : సాయికిరణ్‌ తల్లీదండ్రులు అనుసూయ-గంగన్నలు ఇద్దరూ నిరక్ష్యరాస్యులు. పొలం పనులు తప్ప చదువుల గురించి వారికేం పెద్దగా తెలియదు. ఆరోతరగతి వరకు తెలుగు మీడియంలో చదివిన సాయి కిరణ్‌, ఏడో తరగతి నుంచి ఆంగ్లమాధ్యంలో చదివాడు. పదోతరగతి వరకు ఆదిలాబాద్‌లో, ఇంటర్మీడియట్‌ హైదరాబాద్‌లో, బీటెక్‌ కరీంనగర్‌లో పూర్తిచేశాడు. చిన్నప్పటి నుంచి గణితంపై పట్టున్న సాయికిరణ్‌ ఎలాగైనా ఐఈఎస్​ సర్వీసులో ఉద్యోగం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిగతులు, తల్లీతండ్రుల కష్టసుఖాలన్నీ గమనించిన సాయి ఏనాడు చదువుని నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. పాకెట్‌మని కోసం తల్లీదండ్రులు డబ్బులివ్వలేదని బాధ పడలేదు. వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేయకుండా ఉండటమే తన బాధ్యతగా భావించాడు. సెలవుల్లో ఇంటికొచ్చిన ప్రతీసారి అమ్మానాన్నతో కలిసి పొలానికి వెళ్లేవాడు. ఇంటిపనుల్లోనూ వారికి చేదోడు, వాదోడుగా నిలిచేవాడు.

విఫలమైనా నిరుత్సాహపడకుండా : 2023లో మొదటి సారి యూపీఎస్సీ పరీక్ష రాసి ప్రిలిమ్స్‌ క్లియర్‌ చేసినా మెయిన్స్‌ దాటలేకపోయాడు. అయినా కుంగిపోకుండా 2024 మరోసారి రాసి ఇంటర్య్వూ వరకు వెళ్లాడు. కానీ రిజర్వు జాబితాలో పెట్టడంతో వాటి ఫలితాలు వెల్లడికాలేదు. ఈఏడాది మళ్లీ రాసి ప్రిలిమ్స్‌, మెయిన్స్​లో రాణించి ఇంటర్య్వూ పూర్తిచేశాడు. ఈనెల 17న విడుదల చేసిన ఫలితాల్లో ఆలిండియా 82 ర్యాంకు సాధించి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాడు.

పేపర్​లో చదివిన కథనం జీవితాన్నే మార్చింది : కొడుకుని అందరూ అభినందిస్తుంటే కడుపునిండిపోతోందని సాయికిరణ్‌ తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఉండే తన అక్కా-బావ ప్రోత్సాహం ఈనాడు పత్రికలో ఒకరోజు చదవిన కథనం, ఐఈఎస్​ విశ్రాంత అధికారి చింతల రమేష్‌ సందేశం, మిత్రుల సహకారం, తల్లీదండ్రుల ఆర్థిక పరిస్థితి సాయికిరణ్ సివిల్స్‌ సాధనలో సోపానాలుగా నిలిచాయి. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా సాధన చేస్తే భవిష్యత్‌ గొప్పగా ఉంటుందని, తను నమ్మిన ప్రేరణే సాయికిరణ్‌ను ముందుకు నడిపించి ఈ ఘన విజయాన్ని అనుకునేలా చేసింది.

"నా తల్లిదండ్రులిద్దరూ వ్యవసాయం చేస్తారు. నా చదువు కోసం వారు ఎంతగానో కష్టపడ్డారు. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు గణితం అంటే చాలా ఇష్టం. 2018లో ఆదిలాబాద్ నుంచి మా కాలేజీకి వెళ్లేటప్పుడు ఈనాడు పేపర్​ తీసుకున్నాను. విద్య పేపర్​లో ఐఈఎస్ పరీక్ష గురించి ఉంది. అది చూసి నేను కూడా ఆ జాబ్​ సాధించాలని ప్రయత్నించాను. అలా​ నా జర్నీ స్టార్ట్​ చేశాను. 2023లో ప్రిలిమ్స్​ క్వాలిఫై అయ్యాను. మెయిన్స్​ అవ్వలేదు. 2024లో ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్స్​ అయ్యి ఇంటర్వ్యూకు కూడా వెళ్లాను. కానీ నా పేరు రిజర్వ్​ లిస్ట్​లో వచ్చింది. 2025లో మళ్లీ ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్స్​ రాసి ఇంటర్వ్యూ పూర్తిచేశాను. ఈ ఏడాది 82 వ ర్యాంకు వచ్చింది"- సాయికిరణ్, ఐఈఎస్​ 82వ ర్యాంకర్

