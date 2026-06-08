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సైబర్​ ఖాతాల బాధితులకు భారీ ఊరట - ఇకపై ఆన్​లైన్​లో ఫిర్యాదు చేసుకునేలా ఐ4సీ చర్యలు

స్తంభింపజేసిన ఖాతాలు ఆన్‌లైన్‌లోనే అన్‌ఫ్రీజ్‌! - ఐ4సీ ప్రయోగాత్మక చర్యలు - త్వరలోనే అధికారికంగా అందుబాటులోకి - ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతుండటంతో దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు

Relief for Cyber Related Account Issues
Relief for Cyber Related Account Issues (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 12:06 PM IST

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Relief for Cyber Related Account Issues : సైబర్​ నేరస్థుల అకౌంట్లోంచి మీ ఖాతాలకు డబ్బులు జమయ్యామంటూ బ్యాంకు అధికారులు ఖాతాలు ఫ్రీజ్​ చేస్తుంటారు. మరోవైపు మ్యూల్​ ఖాతాలతో లావాదేవీలు జరిపారంటూ పోలీసులు కూడా ఎకౌంట్​లు ఫ్రీజ్​ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో తెలియక, ఎవరిని సంప్రదించాలో అర్థంగాక అయోమయంలో పడుతుంటారు. గడిచిన 20 నెలల వ్యవధిలో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 27 లక్షల అకౌంట్స్​ ఇలానే ఫ్రిజ్​ చేశారు. ఇలాంటి సైబర్​ ఖాతాల బాధితులకు త్వరలోనే ఊరట కలగనుంది. బ్యాంకులు, పోలీస్​స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగకుండా, ఉన్నచోటి నుంచి సమస్య పరిష్కరించేలా ఇండియన్​ సైబర్​ క్రైం కోఆర్డినేషన్​ సెంటర్​ (ఐ4సీ) చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే అకౌంట్స్​ నిలిపివేయడం వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఆన్​లైన్​లోనే ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఒకవేళ సైబర్​ నేరాల్లో వారి ప్రమేయం లేకపోతే వెంటనే బ్యాంకు ఖాతాను పునరుద్ధరిస్తారు.

మ్యూల్​ ఖాతాలను విదేశాలకు తరలింపు : సైబర్​ నేరగాళ్లు తమ వివరాలు బయటపడకుండా కాజేసిన డబ్బును మ్యూల్​ ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అంటే అద్దె ప్రాతిపదికన ఖాతాలు సమకూర్చుకొని, కొట్టేసిన డబ్బును మొదటి వాటిలోకి జమచేసి దాని నుంచి వేర్వేరు అకౌంట్లోకి మళ్లించి ఆ తర్వాత విదేశాలకు తరలిస్తున్నారు. డబ్బు వస్తుందన్న ఆశతో కొంతమంది వారికి తమ బ్యాంకు ఖాతాలు ఇచ్చి మరి చిక్కుల్లో పడుతున్నారు. ఒక మ్యూల్​ ఖాతాలో లావాదేవీలు జరిపినా ప్రతి ఖాతాలు ఫ్రీజ్​ అవ్వడం అనేది విమర్శలకు దారి తీస్తోంది.

  • ఉదాహరణకు ఒక యువకుడు తన ఖాతాను నేరగాళ్లకు అద్దెకు ఇచ్చాడనుకోండి. అందులో పడ్డ డబ్బును నేరగాళ్లు చెప్పిన అకౌంట్లోకి మళ్లించాడు. కానీ నేరంతో సంబంధం లేకపోయినా ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి అతడు మరికొంత మందికి డబ్బు బదిలీ చేసి ఉండవచ్చు. వారు మరికొందరికి బదిలీ చేసి ఉండవచ్చు. ఇలా ఒక మ్యూల్​ ఖాతా నుంచి ఎన్ని ఖాతాల్లోకి డబ్బు బదిలీ అవుతుందో వాటన్నింటినీ ఫ్రీజ్​ చేస్తుంటారు.

ఇలాంటి పద్దతుల్లో చేసి ఏ నేరమూ చేయని బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు. ఎక్కడో బిహార్​, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని మారుమూల పోలీస్​ స్టేషన్​ నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఖాతా నిలిపివేశామని పునరుద్ధరించుకోవాలంటే వారినే సంప్రదించాలని చెబుతూ బ్యాంకు అధికారులు చేతులు దులుపుకొంటున్నారు. వారిని ఎలా సంప్రదించాలో తెలియక ఖాతాదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

తప్పని నిర్ధారిస్తే వెంటనే చర్యలు : దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా పెద్దఎత్తున ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతుండటంతో అధికారులు దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఐ4సీ రంగంలోకి దిగింది. ఆన్​లైన్​లో ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం కల్పించనుంది. ఏ కారణంతో తమ అకౌంట్​ను స్తంభింపజేశారో బాధితుడు ఆన్​లైన్​లో చూసుకోవచ్చు. అంతేకాదు తమ ఖాతాలోకి ఎవరి వారికి సంబంధించిన ధ్రువీకరణపత్రాలు కూడా ఆన్​లైన్​లో అప్​లోడ్​ చేయవచ్చు. అధికారులు వీటన్నింటినీ పరిశీలించి, నిజంగానే సైబర్​ నేరాలతో సంబంధం లేదని నిర్ధారిస్తే వెంటనే ఖాతా పునరుద్ధరిస్తారు. ప్రస్తుతం ఈ సదుపాయం ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీస్తున్నారు. అతి త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుందని సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారులు పేర్కొన్నారు.

అసలేంటి మ్యూల్​ ఖాతాలు : మనం తరచుగా వార్తల్లో ఈ మ్యూల్​ ఖాతాల గురించి వింటూనే ఉంటాం. కానీ అందరికీ వీటిపైన సరైన అవగాహన ఉండదు. ఈ కారణంగా కొందరు సైబర్​ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడే అవకాశం ఉంది. అయితే డిజిటల్​ మోసాల ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును సైబర్​ నేరగాళ్లు నేరుగా తమ సొంత అకౌంట్​లో జమ చేసుకోరు. వారు కొల్లగొట్టిన నగదును ముందుగా ఓ అకౌంట్​ ద్వారా తమ ఖాతాలోకి తరలించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇలా ఒకరి పేరుతో ఉన్న అకౌంట్​ను మరొకరు ఫ్రాడ్​ చేసేందుకు వినియోగించే వాటినే మ్యూల్​ ఖాతాలు అంటారు.

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